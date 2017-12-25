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Капитуляция либералов: "Пятая колонна" расписалась в бессилии на выборах-2018

25 декабря 2017, 22:24  •  141 • Политика
"В чём смысл президентских выборов 2018 года в России?" — круглый стол под таким провокационным названием прошёл сегодня в московском пресс-центре ИА "Росбалт". Несмотря на кричащее название, пресса практически проигнорировала "либеральное" мероприятие, на котором выступили директор "Левада-Центра" Лев Гудков и директор Центра Восточноевропейских исследований Андрей Окара
Круглый стол в "Росбалте" в очередной раз показал, что либерализм в России умер. По крайней мере, порядком выродился и уже ни на что не претендует. Мало того, что из пяти заявленных спикеров на заседание явились только два, так и они были крайне подавлены и осторожны. Одним из спикеров был директор "Левада-Центра" Лев Гудков, который сразу оговорился, что он будет выступать "только как социолог", боясь Минюста.
Удивительный мир либерализма. Андрей Окара: Ксения Собчак — спасательный круг для Путина
Заявленными темами круглого стола были вопросы о том, насколько цифры поддержки Владимира Путина отражают реальную картину политических предпочтений граждан, каковы шансы внесистемной оппозиции на то, что им "будет позволено" участие в выборах, и что делать на выборах несчастным либералам (в свою победу они давно уже не верят). Гудков с грустью констатировал, что за Путиным действительно стоит большинство, а у так называемой несистемной оппозиции шансов мало.
Но главной темой для обсуждения стала Ксения Собчак. Именно на неё возложил свои надежды второй спикер — директор Центра Восточноевропейских исследований, автор "Эха Москвы" Андрей Окара. В течение своего выступления он прямо-таки пел ей оды:
Мы видим по политическому и публичному поведению Ксении Анатольевны, что это человек очень адаптивный, очень рефлексирующий, умный и способный меняться.
Видимо, трансформация из ведущей низкопробных шоу, пропагандирующих слабоумие и разврат, в оппозиционного деятеля — это и есть "способность меняться". На этом Окара не остановился, придав фигуре Ксении Собчак ореол чуть ли не "героя-спасителя":
Именно Ксения Собчак — единственный человек, который в критической ситуации может гарантировать жизнь, свободу и неприкосновенность нынешнему главе государства, когда у него отсутствуют опоры для выстраивания своей политической линии.
Андрей Окара о "векторе" Ксении Собчак
Мир, в котором живут борцы с режимом, поистине удивителен...
При этом на вопрос корреспондента телеканала "Царьград" о том, что конкретно Ксения Собчак предлагает потенциальным избирателям, и насколько её идеи отвечают чаяниям граждан, спикер уклончиво ответил, что, мол, не это главное: "В её ситуации важен общий вектор её настроений. Контур её мировоззрения понятен, и любая его детализация будет ей вредить". Такой вот "умный" кандидат.
Сравнивая Ксению Собчак с Алексеем Навальным, Андрей Окара прибегнул к романтической метафоре, назвав Навального "журавлём в небе", а Собчак — "синицей в руке". Ну что ж, можно и так выразить суть всей нашей "несистемной оппозиции": "журавль" Навальный, на которого надеяться не приходится, и "синица" Собчак с "общим вектором настроений" вместо политической программы и двухпроцентной (по данным "Левада-Центра") поддержкой.
Петрова Александра

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