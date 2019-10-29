Капитуляция? Киев начал отводить войска в Донбассе

В Донбассе на линии соприкосновения в районе Золотого началось разведение сил и средств силовиков и ополченцев, стороны запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности к отводу.

С таким заявлением выступил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. По его словам, процесс разведения проходит при условии полной взаимности со стороны украинских военных. Как передает корреспондент РИА «Новости», ополченцы и силовики также запустили зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие начало отвода сил у Золотого.

Отвод войск был заранее подготовлен и контролируется со стороны ОБСЕ, отметил министр иностранных Украины Вадим Пристайко, началу процесса способствовало соблюдение режима прекращения огня.

«Последние обстрелы были 17 числа (октября), то есть больше 10 дней назад. То есть семь дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы», — отметил Пристайко.

После Золотого разведение сил будет проводится в районе Петровского, добавил министр, данный процесс может начаться в течении семи-десяти дней.

Украинские силовики и ополченцы почти месяц не могли начать процедуру из-за постоянных срывов режима прекращения огня. При этом контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала график отвода войск в этих двух населенных пунктах, который является одним из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки», еще 2 октября.

По плану группы, украинские силовики и ополченцы должны в течение 30 дней отвести силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра. Также договоренности предусматривают разбор фортификационных сооружений и разминирование территории. Все действия должны происходить зеркально, синхронно и под наблюдением миссии ОБСЕ.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о невозможности разведения, пока в соответствующем районе режим тишины не будет сохраняться на протяжении недели.

При этом украинский президент Владимир Зеленский совершил визит в Золотое, чтобы обсудить отвод войск и решить проблему. Во время посещения населенного пункта президент Украины встретился с добровольческими отрядами, которые отказывались сложить оружие из-за «угроз, связанных с перемирием». По завершению сложных переговоров Зеленскому удалось добиться вывоза вооружений националистических батальонов, что открыло дорогу к разведению сил.

В Киеве считают, что начало отвода войск в Золотом, а также согласование по выводу военных из Петровского говорит о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате» для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием ситуации в Донбассе. К слову, Пристайко отмечал, что предварительная дата переговоров уже есть, но пока не согласована со всеми сторонами.

Встреча в формате России-Украина-Франция-Германия возможна только при отсутствии срыва разведения сил в Донбассе, в настоящее время процесс находится под угрозой из-за украинского националистического батальона «Азов». Представители формирования пообещали Зеленскому ввести десятки тысяч бойцов в район Золотого, чтобы помещать «сдаче украинской территории».

Стоит отметить, что националисты на Украине выступают не только против отвода войск, но и против подписания «формулы Штайнмайера» — документа, который определяет порядок присвоения особого статуса ДНР и ЛНР.

Особый статус республик изначально будет временным и начнет действовать в день выборов в местные муниципальные органы, если ОБСЕ признает их легитимность, статус станет полноценным. Разведение сил в Донбассе напрямую связано с реализаций «формулы», так как для проведения выборов необходимо стабилизировать ситуацию в регионе.

Украинские националисты называют подписание «формулы Штайнмайера» капитуляцией. В ряде городов Украине с начала октября не утихают акции протеста, самые масштабные из них прошли в Киеве — по последним данным, на две акции вышли около 10 тысяч человек.

Радикалы призывают Киев отказался от «формулы» и выйти из минских соглашений. Кроме того, они угрожали главе государства, что могут перейти к крайним мерам вплоть до свержения президента. Зеленский же уверен, что отвод сил наоборот поможет Киеву вернуть свои территории.

При этом украинский лидер не раз отмечал, что уважает право граждан Украины на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков. В офисе Зеленского подчеркивали, что акции против «формулы» больше всех желает возглавить экс-президент Украины Петр Порошенко.