Капитулянтская политика Вучича зашла в косовский тупик • 73 • Аналитика







Это странно звучащее (на первый взгляд) заявление является ответом сербского главы на многочисленные обвинения в его адрес в тайной сдаче Косова.





Напомним, более года назад Вучич обратился к общественности страны с призывом начать широкое внутреннее обсуждение перспектив выхода из «косовского тупика» и преодоления этой преграды на пути в «светлое европейское будущее».



Само предложение начать обсуждение вопроса принадлежности Косова и та форма, в которой оно было сделано (выбрать путь евроинтеграции, сулящий блага и процветание, или продолжить «цепляться за то, что уже не вернуть»), вызвали у сербов твердую убежденность в том, что президент намерен «сдать» Косово.



Впрочем, сам Вучич неоднократно подчеркивал, что для него главное в этом и во всех других вопросах – воля народа, которой он и будет следовать. Но народ вполне отчетливо дал понять, что от Косова отказываться не собирается даже в обмен на европейские блага. Все проведенные опросы показывают, что абсолютное большинство граждан Сербии выступают за территориальную целостность страны и непризнание «независимости» Косова.







Однако, несмотря на столь однозначную позицию своих избирателей, Александр Вучич продолжил взятый им курс на евроинтеграцию, и, соответственно, признание «суверенитета» Косова, являющееся обязательным условием Запада.



Напомним, что ЕС выдвинул жесткое требование к Белграду «решить конфликт с Косово». Хотя требование «договориться и прийти к компромиссу» формально выдвинуто Брюсселем и Белграду, и Приштине.







Понятно, что ни сами косовские албанские сепаратисты не откажутся от провозглашенной ими «независимости», ни страны Запада, ее признавшие, не позволят им этого сделать. И, значит, «решение конфликта» может заключаться только в фактическом признании Белградом суверенитета Косова.



Одним из главных манипулятивных посылов, с помощью которого глава Сербии пытался оправдать свои действия, было утверждение, что таким образом он хотя бы обеспечивает безопасность сербам, живущим в Косове.



В качестве «фигового листа», прикрывающее капитуляцию сербского руководства перед своими гражданами Брюссель предложил двум сторонам создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов, которые охватывали районы компактного проживания сербов. А их представители были введены в состав «правительства» Косова.



Создание такой сербской «автономии» в крае с многозначительными намеками на перспективу последующего размежевания должно было дать сербским властям возможность спасти лицо перед своим народом: мы, дескать, сделали все, что могли в сложившейся ситуации.



Но и из этой затеи ничего не получилось. Приштина, а, возможно, что и те, кто стоит за ней, совершенно не озабочены проблемами спасения реноме Вучича и его команды. Тем более что ценой создания гипотетической «сепаратистской» угрозы для новых, албанских властителей края.



Режим Хашима Тачи не только саботирует Брюссельские договоренности, но и идет на обострение отношений.



Напомним, что минувшей весной на севере Косова, где живут в основном сербы, косовский спецназ задержал и выдворил сербского политика Марко Джурича, который в правительстве Сербии отвечает за улаживание сербско-косовского конфликта.





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По иронии судьбы, Джурич приехал в сербский анклав заниматься урегулированием конфликта с краем Косово и уговаривать местных сербов поддержать идею «сербских муниципалитетов». Албанские боевики демонстративно действовали очень жестко: избивали сербов, пытавшихся защитить Джурича.



Примечательно, что, даже если Запад и не одобряет, что далеко не факт, действия Приштины, он все равно ничего не сможет сделать – не отзывать же признание «независимости».



Таким образом, вся косовская политика нынешнего сербского кабинета, являющаяся, несомненно, его приоритетным направлением, оказалась проваленной. Никаких продвижений в евроинтеграции, растущая напряженность в отношениях с Приштиной, неспособность защитить косовских сербов при продолжающихся односторонних уступках Белграда.



Но и этого мало. Капитулянтская политика Вучича привела не только к еще более тяжелому положению косовских сербов. Голову подняли сепаратисты из числа бошняков — мусульман в Рашском округе Сербии, которые также находятся в тесном контакте с Приштиной.



А на днях «президент» Косово, бывший террорист УЧК (Армия освобождения Косова) обозначил территориальные претензии к Сербии.



Как сообщило Радио и телевидение Косово, он увязал подписание договора о нормализации отношений с Сербией (который является необходимым условием Брюсселя) с пересмотром положения государственной границы.







«У Косова есть около 400 километров границы с Сербией... И демаркация, корректировка этой границы возможна. В ее рамках мы готовы принять официально оформленный запрос лидеров Прешевской долины о присоединении к Косову, если будет достигнуто всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной», — сказал он.



Как мы видим, создание «сербских муниципалитетов» уже не рассматриваются Приштиной как плата за ранее сделанные Белградом уступки. Сепаратисты дают понять, что теперь ради этого и ради подписания соглашение о нормализации сербам придется передать им еще территории. МЗКТ: продать нельзя закрыть



И, учитывая общее положение на Балканах, можно не сомневаться, что получив желаемое, албанские сепаратисты не остановятся, а к ним добавятся и другие. Например, в Воеводине, где имеются места компактного поселения этнических венгров.



К этому можно прибавить еще и тот факт, что перспективы членства Сербии в Евросоюзе более чем призрачны. Еще год назад Le Monde, рассуждая об обоснованности надежд шести балканских стран на евроинтеграцию, констатировала со ссылкой на источники в Брюсселе, что, если Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Албания и непризнанное Косово сумеют обеспечить экономический рост в 6 процентов ежегодно, то сумеют приблизиться к средним показателям по ЕС лишь к 2030 году.



А если учесть, что такого роста они достичь не сумеют, то вероятность их вступления в Европейский союз в первой половине текущего столетия стремится к нулю.



И это только то, что касается экономической стороны дела. А ведь есть еще и другие причины у Брюсселя не спешить с включением в свои ряды этих стран.



Достаточно сказать, что страны старой Европы склонны рассматривать этих кандидатов как источник криминала и нелегальной миграции. В первую очередь это относится к Албании и Косову, познакомивших Европу с исламским экстремизмом, а также чуть ли не монополизировавших в ней наркоторговлю и нелегальную проституцию.



Принимать балканскую шестерку в ЕС хоть оптом, хоть в розницу не спешат. Брюссель за право числиться в соискателях членства требует от этих стран выполнение множества требований, в том числе крайне неприятных и обременительных.



Таких, например, как предоставление своей территории для размещения мигрантов из Магриба и с Ближнего Востока.



Растущее разочарование в «светлых намерениях» Запада, а также в перспективах евроинтеграции приводит к усилению на Балканах позиций такого традиционного игрока, как Россия, и, что не менее неприятно Брюсселю, Вашингтону и Берлину, новичка в этих местах – Китая. Турция должна сделать выбор: НАТО или БРИКС



И если задача американцев – просто установить свой контроль над балканской шестеркой, не допуская в регион геополитических противников, то для Брюсселя и Берлина она несколько сложней. Помимо контроля, они хотят держать «шестерку» на расстоянии, не допуская ее вхождения в ЕС по ряду вышеизложенных причин.



Чтобы достичь этого, глава МИД ФРГ еще в мае 2017 года предложил проект «общего рынка на Балканах», который предполагает начало процесса региональной интеграции, который должен привести к созданию таможенного и пограничного союза этих стран под протекторатом ЕС (читай: Берлина).



Интеграционные усилия Германии по созданию балканского «предбанника ЕС», или, вернее, «недоЕС», облегчается тем, что экономические связи, выстроенные во времена СФРЮ, в значительной степени сохранились.



Параллельно с германским проектом интеграции Балкан американцы раскручивают свой проект – так называемые «Западные Балканы».



Его задача, как отметил американский военный атташе в Сербии Мэтт Маккей, «включить шесть балканских народов в международную систему», очевидно, имея в виду НАТО.



Причем если немецкий «общий рынок на Балканах» предполагает прежде всего экономическую интеграцию, то в американских «Западных Балканах» на первое место выступают военный и политический аспекты.



При этом американский и германский подход отнюдь не противоречат друг другу, а, строго говоря, являются частями общего проекта, цель которого исключить на Балканах российское, китайское, или, скажем, турецкое влияние, полностью подчинив народы региона воле Запада, зафиксировав их в вассальном по отношению к США и ЕС статусе.



Так, в частности, Сербии уже дали понять, что путь в ЕС лежит через обязательное вступление в НАТО, а также через отказ от части своего суверенитета. Еще минувшим летом Дональд Туск открыто заявил Белграду, что без признания Косова ни о какой евроинтеграции речи быть не может.



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Следующими символическими отказами от суверенитета и национального достоинства станут совместные военные учения сербских военных с хорватскими, боснийскими, албанскими или даже косовскими военными в рамках программ сотрудничества с НАТО.



При этом и для Сербии американо-германский проект – это экономическая зависимость от ЕС, причем оформленная в виде протектората, где Брюссель будет требовать от Белграда постоянных вкладов и жертв под предлогом того, что, когда страна станет членом ЕС, ей воздастся сторицей. Но пока (вернее, никогда) сербы ничего не получат.



Более того, Сербия внушает Западу определенные опасения своим неискоренимым русофильством. И даже наличие прозападного руководства не рассматриваются им как надежная гарантия от «проникновения» России на Балканы. Во-первых, даже и западные ставленники вынуждены считаться с настроением общественности, а, во-вторых, на смену им вполне могут прийти национально ориентированные лидеры. Поэтому Сербию, используя «благоприятный» момент, стремятся если не ликвидировать полностью, то хотя бы максимально ослабить и уменьшить.







Сегодня Сербия стоит на пороге масштабного политического кризиса, триггером для которого выступил провал «соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов». Напомним, что последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений, 4 августа, не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косове. Однако жесткой реакции не последовало ни со стороны ЕС, ни со стороны Белграда.



И теперь Александр Вучич пытается не только оправдать очевидное фиаско своей «косовской программы», но и подтолкнуть страну дальше по тому пути, который, как видит все больше сербов, ведет в никуда.



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Как сообщалось выше, он клянется в максимальной прозрачности своих действий, обещая, что вся информация о возможных последствиях достижения или недостижения договоренностей с косовскими албанцами будет иметь открытый характер. При этом сетует, что до компромиссного решения вокруг Косова «дойти тяжело или почти невозможно», учитывая заявления косовских албанцев и настроение части общественности в Сербии, выступающей против соглашений.



Вучич подчеркнул, что его позиция состоит в том, «что решение необходимо, и необходимо как можно скорее».



Аргументируя свою поспешность в вопросе сдачи Косова, он назвал четыре причины.



Во-первых, необходимо установить долговечный мир между сербами и албанцами; во-вторых, стабильность позволит Сербии заниматься экономическим развитием без отягчающих обстоятельств; в-третьих, это позволит значительно повысить приток в страну инвестиций; в-четвертых, решение ситуации вокруг Косова приведет к улучшению ситуации с демографией.



«Если не разрешить «косовский узел», то, согласно проведенному анализу, к 2050 году у нас будет на миллион людей меньше, чем в случае, если мы решим этот вопрос. Потому что речь об оптимизме нации, вопросе надежды, веры в лучшее будущее», — пояснил более чем странное утверждение Вучич.



Однако его поспешность может быть продиктована не столько заботой о демографии, сколько стремлением выполнить взятые им перед Западом обязательства, пока нарастающий политический кризис в стране не лишил его такой возможности. Опросы показывают, что кредит доверия Вучича у сербов исчерпан почти полностью. Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к гражданам страны, в котором пообещал не заключать секретных соглашений по Косову за спиной сербского народа.Это странно звучащее (на первый взгляд) заявление является ответом сербского главы на многочисленные обвинения в его адрес в тайной сдаче Косова.Напомним, более года назад Вучич обратился к общественности страны с призывом начать широкое внутреннее обсуждение перспектив выхода из «косовского тупика» и преодоления этой преграды на пути в «светлое европейское будущее».Само предложение начать обсуждение вопроса принадлежности Косова и та форма, в которой оно было сделано (выбрать путь евроинтеграции, сулящий блага и процветание, или продолжить «цепляться за то, что уже не вернуть»), вызвали у сербов твердую убежденность в том, что президент намерен «сдать» Косово.Впрочем, сам Вучич неоднократно подчеркивал, что для него главное в этом и во всех других вопросах – воля народа, которой он и будет следовать. Но народ вполне отчетливо дал понять, что от Косова отказываться не собирается даже в обмен на европейские блага. Все проведенные опросы показывают, что абсолютное большинство граждан Сербии выступают за территориальную целостность страны и непризнание «независимости» Косова.Однако, несмотря на столь однозначную позицию своих избирателей, Александр Вучич продолжил взятый им курс на евроинтеграцию, и, соответственно, признание «суверенитета» Косова, являющееся обязательным условием Запада.Напомним, что ЕС выдвинул жесткое требование к Белграду «решить конфликт с Косово». Хотя требование «договориться и прийти к компромиссу» формально выдвинуто Брюсселем и Белграду, и Приштине.Понятно, что ни сами косовские албанские сепаратисты не откажутся от провозглашенной ими «независимости», ни страны Запада, ее признавшие, не позволят им этого сделать. И, значит, «решение конфликта» может заключаться только в фактическом признании Белградом суверенитета Косова.Одним из главных манипулятивных посылов, с помощью которого глава Сербии пытался оправдать свои действия, было утверждение, что таким образом он хотя бы обеспечивает безопасность сербам, живущим в Косове.В качестве «фигового листа», прикрывающее капитуляцию сербского руководства перед своими гражданами Брюссель предложил двум сторонам создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов, которые охватывали районы компактного проживания сербов. А их представители были введены в состав «правительства» Косова.Создание такой сербской «автономии» в крае с многозначительными намеками на перспективу последующего размежевания должно было дать сербским властям возможность спасти лицо перед своим народом: мы, дескать, сделали все, что могли в сложившейся ситуации.Но и из этой затеи ничего не получилось. Приштина, а, возможно, что и те, кто стоит за ней, совершенно не озабочены проблемами спасения реноме Вучича и его команды. Тем более что ценой создания гипотетической «сепаратистской» угрозы для новых, албанских властителей края.Режим Хашима Тачи не только саботирует Брюссельские договоренности, но и идет на обострение отношений.Напомним, что минувшей весной на севере Косова, где живут в основном сербы, косовский спецназ задержал и выдворил сербского политика Марко Джурича, который в правительстве Сербии отвечает за улаживание сербско-косовского конфликта.По иронии судьбы, Джурич приехал в сербский анклав заниматься урегулированием конфликта с краем Косово и уговаривать местных сербов поддержать идею «сербских муниципалитетов». Албанские боевики демонстративно действовали очень жестко: избивали сербов, пытавшихся защитить Джурича.Примечательно, что, даже если Запад и не одобряет, что далеко не факт, действия Приштины, он все равно ничего не сможет сделать – не отзывать же признание «независимости».Таким образом, вся косовская политика нынешнего сербского кабинета, являющаяся, несомненно, его приоритетным направлением, оказалась проваленной. Никаких продвижений в евроинтеграции, растущая напряженность в отношениях с Приштиной, неспособность защитить косовских сербов при продолжающихся односторонних уступках Белграда.Но и этого мало. Капитулянтская политика Вучича привела не только к еще более тяжелому положению косовских сербов. Голову подняли сепаратисты из числа бошняков — мусульман в Рашском округе Сербии, которые также находятся в тесном контакте с Приштиной.А на днях «президент» Косово, бывший террорист УЧК (Армия освобождения Косова) обозначил территориальные претензии к Сербии.Как сообщило Радио и телевидение Косово, он увязал подписание договора о нормализации отношений с Сербией (который является необходимым условием Брюсселя) с пересмотром положения государственной границы.«У Косова есть около 400 километров границы с Сербией... И демаркация, корректировка этой границы возможна. В ее рамках мы готовы принять официально оформленный запрос лидеров Прешевской долины о присоединении к Косову, если будет достигнуто всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной», — сказал он.Как мы видим, создание «сербских муниципалитетов» уже не рассматриваются Приштиной как плата за ранее сделанные Белградом уступки. Сепаратисты дают понять, что теперь ради этого и ради подписания соглашение о нормализации сербам придется передать им еще территории.И, учитывая общее положение на Балканах, можно не сомневаться, что получив желаемое, албанские сепаратисты не остановятся, а к ним добавятся и другие. Например, в Воеводине, где имеются места компактного поселения этнических венгров.К этому можно прибавить еще и тот факт, что перспективы членства Сербии в Евросоюзе более чем призрачны. Еще год назад Le Monde, рассуждая об обоснованности надежд шести балканских стран на евроинтеграцию, констатировала со ссылкой на источники в Брюсселе, что, если Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Албания и непризнанное Косово сумеют обеспечить экономический рост в 6 процентов ежегодно, то сумеют приблизиться к средним показателям по ЕС лишь к 2030 году.А если учесть, что такого роста они достичь не сумеют, то вероятность их вступления в Европейский союз в первой половине текущего столетия стремится к нулю.И это только то, что касается экономической стороны дела. А ведь есть еще и другие причины у Брюсселя не спешить с включением в свои ряды этих стран.Достаточно сказать, что страны старой Европы склонны рассматривать этих кандидатов как источник криминала и нелегальной миграции. В первую очередь это относится к Албании и Косову, познакомивших Европу с исламским экстремизмом, а также чуть ли не монополизировавших в ней наркоторговлю и нелегальную проституцию.Принимать балканскую шестерку в ЕС хоть оптом, хоть в розницу не спешат. Брюссель за право числиться в соискателях членства требует от этих стран выполнение множества требований, в том числе крайне неприятных и обременительных.Таких, например, как предоставление своей территории для размещения мигрантов из Магриба и с Ближнего Востока.Растущее разочарование в «светлых намерениях» Запада, а также в перспективах евроинтеграции приводит к усилению на Балканах позиций такого традиционного игрока, как Россия, и, что не менее неприятно Брюсселю, Вашингтону и Берлину, новичка в этих местах – Китая.И если задача американцев – просто установить свой контроль над балканской шестеркой, не допуская в регион геополитических противников, то для Брюсселя и Берлина она несколько сложней. Помимо контроля, они хотят держать «шестерку» на расстоянии, не допуская ее вхождения в ЕС по ряду вышеизложенных причин.Чтобы достичь этого, глава МИД ФРГ еще в мае 2017 года предложил проект «общего рынка на Балканах», который предполагает начало процесса региональной интеграции, который должен привести к созданию таможенного и пограничного союза этих стран под протекторатом ЕС (читай: Берлина).Интеграционные усилия Германии по созданию балканского «предбанника ЕС», или, вернее, «недоЕС», облегчается тем, что экономические связи, выстроенные во времена СФРЮ, в значительной степени сохранились.Параллельно с германским проектом интеграции Балкан американцы раскручивают свой проект – так называемые «Западные Балканы».Его задача, как отметил американский военный атташе в Сербии Мэтт Маккей, «включить шесть балканских народов в международную систему», очевидно, имея в виду НАТО.Причем если немецкий «общий рынок на Балканах» предполагает прежде всего экономическую интеграцию, то в американских «Западных Балканах» на первое место выступают военный и политический аспекты.При этом американский и германский подход отнюдь не противоречат друг другу, а, строго говоря, являются частями общего проекта, цель которого исключить на Балканах российское, китайское, или, скажем, турецкое влияние, полностью подчинив народы региона воле Запада, зафиксировав их в вассальном по отношению к США и ЕС статусе.Так, в частности, Сербии уже дали понять, что путь в ЕС лежит через обязательное вступление в НАТО, а также через отказ от части своего суверенитета. Еще минувшим летом Дональд Туск открыто заявил Белграду, что без признания Косова ни о какой евроинтеграции речи быть не может.Следующими символическими отказами от суверенитета и национального достоинства станут совместные военные учения сербских военных с хорватскими, боснийскими, албанскими или даже косовскими военными в рамках программ сотрудничества с НАТО.При этом и для Сербии американо-германский проект – это экономическая зависимость от ЕС, причем оформленная в виде протектората, где Брюссель будет требовать от Белграда постоянных вкладов и жертв под предлогом того, что, когда страна станет членом ЕС, ей воздастся сторицей. Но пока (вернее, никогда) сербы ничего не получат.Более того, Сербия внушает Западу определенные опасения своим неискоренимым русофильством. И даже наличие прозападного руководства не рассматриваются им как надежная гарантия от «проникновения» России на Балканы. Во-первых, даже и западные ставленники вынуждены считаться с настроением общественности, а, во-вторых, на смену им вполне могут прийти национально ориентированные лидеры. Поэтому Сербию, используя «благоприятный» момент, стремятся если не ликвидировать полностью, то хотя бы максимально ослабить и уменьшить.Сегодня Сербия стоит на пороге масштабного политического кризиса, триггером для которого выступил провал «соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов». Напомним, что последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений, 4 августа, не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косове. Однако жесткой реакции не последовало ни со стороны ЕС, ни со стороны Белграда.И теперь Александр Вучич пытается не только оправдать очевидное фиаско своей «косовской программы», но и подтолкнуть страну дальше по тому пути, который, как видит все больше сербов, ведет в никуда.Как сообщалось выше, он клянется в максимальной прозрачности своих действий, обещая, что вся информация о возможных последствиях достижения или недостижения договоренностей с косовскими албанцами будет иметь открытый характер. При этом сетует, что до компромиссного решения вокруг Косова «дойти тяжело или почти невозможно», учитывая заявления косовских албанцев и настроение части общественности в Сербии, выступающей против соглашений.Вучич подчеркнул, что его позиция состоит в том, «что решение необходимо, и необходимо как можно скорее».Аргументируя свою поспешность в вопросе сдачи Косова, он назвал четыре причины.Во-первых, необходимо установить долговечный мир между сербами и албанцами; во-вторых, стабильность позволит Сербии заниматься экономическим развитием без отягчающих обстоятельств; в-третьих, это позволит значительно повысить приток в страну инвестиций; в-четвертых, решение ситуации вокруг Косова приведет к улучшению ситуации с демографией.«Если не разрешить «косовский узел», то, согласно проведенному анализу, к 2050 году у нас будет на миллион людей меньше, чем в случае, если мы решим этот вопрос. Потому что речь об оптимизме нации, вопросе надежды, веры в лучшее будущее», — пояснил более чем странное утверждение Вучич.Однако его поспешность может быть продиктована не столько заботой о демографии, сколько стремлением выполнить взятые им перед Западом обязательства, пока нарастающий политический кризис в стране не лишил его такой возможности. Опросы показывают, что кредит доверия Вучича у сербов исчерпан почти полностью. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 73 Источник Похожие новости Америка требует от России публичного самоунижения и покорности Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика? Живописец Трамп и обнажённый Китай

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