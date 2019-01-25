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Капитолийская стена: сенат США не принял ни один из двух законопроектов о прекращении шатдауна

25 января 2019, 01:39  •  76 • В мире
Сенат США проголосовал против двух законопроектов о прекращении самого долгого в истории страны бюджетного кризиса. Документ Дональда Трампа предусматривал строительство стены на границе с Мексикой, а в предложении Демократической партии этот пункт отсутствовал. В Белом доме подчеркнули, что президент откажется принимать временный бюджет, если в него не включат первоначальный взнос на установку заграждения.
 
Reuters © Aaron P. Bernstein
 

Сенат США не принял законопроект о прекращении самого долгого в истории страны бюджетного кризиса, парализовавшего работу федерального правительства с 22 декабря 2018 года.

В документе, предложенном президентом США Дональдом Трампом, был пункт о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Законопроект должен был получить одобрение по меньшей мере 60 сенаторов из 100, однако, однако в его поддержку выступили только 51 человек — демократы выступили против.

Сенат не принял также и второй законопроект о прекращении шатдауна, представленный Демократической партией, в котором уже не предусмотрены средства на укрепление американо-мексиканской границы. Документ набрал только 52 голоса. В этот раз против выступили республиканцы.

При этом шестеро республиканцев поддержали документ без финансирования стены.

Таким образом, более 800 тыс. федеральных чиновников продолжат находится в вынужденном отпуске или работать без оплаты.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп не подпишет временный бюджет, если в него не включат аванс на возведение стены.

«Он уже дал понять сенатору Линдси Грэму, временный бюджет может быть принят, только если в него будет включен первоначальный взнос на строительство стены», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, документ, представленный Белым домом, предусматривает финансирование укрепление безопасности на американо-мексиканской границе, в том числе строительстве стены, в размере $5,7 млрд.

Для того, чтобы демократы поддержали законопроект, американский президент Дональд Трамп предложил им продлить программу DACA, которая защищала от депортации молодых мигрантов. Эта мера, заработавшая при предыдущем президенте Бараке Обаме в 2012 году, не давала высылать мигрантов, попавших в США в детском возрасте.

Трамп — противник этой программы. В 2017 году он её отменил, за что подвергся критике Демократической партии. При этом убирать из законопроекта пункт о строительстве стены Трамп не намерен.

«Нэнси (спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. — RT) только что сказала, что она «просто не понимает почему». Очень просто: без стены это всё не будет работать», — написал он в Twitter.

Nancy just said she “just doesn’t understand why?” Very simply, without a Wall it all doesn’t work. Our Country has a chance to greatly reduce Crime, Human Trafficking, Gangs and Drugs. Should have been done for decades. We will not Cave!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 января 2019 г.

Отметим, что Пелоси предупреждала Трампа, что его попытки найти компромисс не устраивают демократов.

«Его предложение — это компиляция нескольких ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, а в целом не является добросовестной попыткой по возвращению определённости в жизни людей. Маловероятно, что какое-либо из этих предложений по отдельности смогло бы получить одобрение палаты представителей. Собранные вместе, они тем более обречены на провал», — сказала Пелоси.

«Я выступлю, когда работа правительства будет восстановлена»

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При этом Трамп должен был 29 января выступить в конгрессе с речью «О положении страны». Однако Пелоси заявила, что не позволит президенту сделать это из-за того, что правительство не получает финансирование.

«Я пишу, чтобы сообщить вам, что палата представителей не будет рассматривать одновременную резолюцию (от обеих палат конгресса. — RT), разрешающую обращение президента «О положении страны» в зале палаты представителей, пока правительство не откроется», — говорится в её послании Трампу.

Трамп не стал спорить и отметил, что выступит после завершения шатдауна.

«Нэнси Пелоси пригласила меня выступить с обращением «О положении страны». Я согласился. Теперь же она передумала из-за шатдауна, предложив выступить позже. Это её прерогатива, и я выступлю, когда работа правительства будет восстановлена», — написал он в Twitter.

В своей речи Трамп попытается привлечь своих сторонников, заявил в беседе с RT сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Трамп опять станет говорить свои любимые слова о том, что Америка должна быть сильной, первой и лучше всех. Остальные же должны этот интерес США обслуживать. А для того, чтобы они делали это правильно, необходимо огородить Штаты заборами и наводить демократию всюду, где это только возможно, начиная с Венесуэлы и заканчивая Китаем», — сказал он.

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