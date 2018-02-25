Капитаны ближнего плавания: СМИ усомнились в способности британского флота реагировать на потенциальные угрозы

Ряд британских экспертов и СМИ раскритиковали Королевский военно-морской флот за то, что на сопровождение группы российских кораблей был выдвинут сторожевой корабль, а не фрегат. По их мнению, такие действия поднимают вопрос о способности британских ВМС реагировать на потенциальные угрозы. В минобороны Соединённого Королевства назвали это решение взвешенным. Речь идёт о сопровождении большого десантного корабля «Александр Отраковский», судна связи «Адмирал Фёдор Головин» и танкера «Ельня», которые проходили через через Ла-Манш, возвращаясь в Россию из дальнего похода.

Королевский военно-морской флот Великобритании подвергся критике местной прессы после того, как для сопровождения группы проходивших через Ла-Манш российских кораблей был выдвинут сторожевой корабль, а не фрегат. Ряд экспертов полагают, что такое решение заставляет усомниться в способности британских ВМС реагировать на потенциальные угрозы, в частности из-за сокращения финансирования, пишет издание The Telegraph.

Речь идёт о прохождении через Ла-Манш большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский», судна связи Балтийского флота «Адмирал Фёдор Головин» и танкера «Ельня». Возвращающиеся из дальнего похода в порты приписки корабли преодолели пролив в четверг, 22 января.

Для их сопровождения были выдвинуты находившийся на стандартной миссии в британских территориальных водах сторожевой корабль «Мерси» и вертолёт Wildcat с авиабазы Йеавилтон. Они следовали за российской группировкой в течение 72 часов, после чего передали «эстафету» судам нидерландского флота.

«Такие суда, как «Мерси», — это глаза и уши Королевского флота вокруг Великобритании. Мы в море около 320 дней в году, поэтому «Мерси» — корабль, позволяющий ВМС оперативно реагировать на подобные ситуации», — заявила старпом сторожевого корабля лейтенант Александра Каравла.

«Хотя обычная деятельность корабля заключается в патрулировании британских территориальных вод и помощи в соблюдении рыболовного законодательства, «Мерси» было поручено установить местоположение, встретить и сопроводить корабли при прохождении через Ла-Манш», — добавила Каравла.

По её словам, выполнение этих задач наглядно демонстрирует гибкость кораблей данного класса для выполнения различных операций.

The Telegraph напомнил, что российские боевые корабли уже в третий раз за два месяца проходят через международные воды к югу от британского побережья. При этом в начале января на сопровождение российской флотилии выдвигался фрегат британских ВМС «Вестминстер».

«Мы всегда используем корабли, подходящие для выполнения конкретных задач, и если вы посмотрите на фотографии флотилии, то увидите, что сторожевой корабль является верным выбором для этого случая. В случае необходимости у нас есть фрегат, но мы не выдвигаем его каждый раз. Здравый смысл возобладал», — заявил представитель Минобороны Великобритании.

«У нас недостаточно фрегатов»

В то же время решение военного ведомства спровоцировало волну критики в Великобритании. Так, например, отреагировал посвящённый «продвижению Королевского флота и борьбе с его упадком» онлайн-проект Navy Lookout: «Очевидно, вызывает беспокойство тот факт, что у нас недостаточно фрегатов вблизи британского побережья для выполнения этих задач».

В свою очередь, шотландский политик Люк Скиппер отметил, что патрульные суда были признаны непригодными для подобных миссий ещё несколько лет назад.

«Меньше пяти лет назад в Королевских ВМС заявили, что они (патрульные корабли. — RT) не подходят для этих задач. Вопрос: что изменилось с тех пор?» — цитирует Скиппера The Telegraph.

Видеокадры выполнения миссии сопровождения были опубликованы на официальной странице британских ВМС в Facebook.

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел с главной базы российского Северного флота — города Североморска — в дальний поход в середине сентября 2017 года. 21-го числа судно преодолело Ла-Манш, а 25 сентября вошло в Средиземное море. Корабль в течение пяти месяцев действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, в том числе обеспечивая снабжение российских баз в Сирии.

За время похода «Александр Отраковский» преодолел несколько десятков тысяч морских миль, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга. Боевой корабль должен прибыть в пункт постоянного базирования в первой половине марта.

Полезная русофобия

Британские корабли регулярно выдвигаются для сопровождения российских судов во время прохождения ими пролива Ла-Манш. При этом в начале января для эскортирования группы российских кораблей был направлен фрегат «Вестминстер», а в конце декабря российский лайнер, который, по мнению британцев, «мог собирать разведывательную информацию», сопровождался сторожевым кораблём «Тайн».

Ажиотаж вокруг стандартной практики сопровождения судов в международных водах в последнее время раздувают британские СМИ с подачи политиков Туманного Альбиона. Одним из идеологов этой эскалации можно считать нового министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который, впрочем, продолжил проводимую его предшественником Майклом Фэллоном линию нападок на Россию.

В декабре 2017 года он заявлял, что Великобританию нельзя запугать, когда речь идёт о её национальных интересах. 41-летний политик подчёркивал, что не колеблясь будет защищать британские территориальные воды и не потерпит никакой формы агрессии.

А в конце января 2018-го Уильямсон дошёл до того, что обвинил Россию в разработке планов по уничтожению наиболее важных инфраструктурных объектов Соединённого Королевства и рассказал о многотысячных жертвах, к которым могут привести такие действия.

Эксперты обращают внимание на то, что подобная риторика звучит на фоне подготовки обзорного доклада по вопросам военных нужд и национальной обороны, который должен быть представлен к лету 2018 года. Таким образом глава военного ведомства и другие заинтересованные лица пытаются не допустить сокращения оборонного бюджета.

Эта деятельность, в свою очередь, сопровождается определёнными проблемами, наличие которых показало, например, исследование британской газеты The Sunday Times. Издание выяснило, что из-за сомнительных сделок по покупке вооружения Великобритания может оказаться не готовой защищать свою территорию в случае вооружённого конфликта.

В частности, всплыла информация, что эсминцы типа 45 производят слишком много шума, стоимость проекта фрегата типа 26 завышена, а новые боевые машины класса «Аякс» не влезают в основной транспортный самолёт британских ВВС без частичной разборки.