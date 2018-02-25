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Капитаны ближнего плавания: СМИ усомнились в способности британского флота реагировать на потенциальные угрозы
25 февраля 2018, 00:24 • 79 • В мире
Ряд британских экспертов и СМИ раскритиковали Королевский военно-морской флот за то, что на сопровождение группы российских кораблей был выдвинут сторожевой корабль, а не фрегат. По их мнению, такие действия поднимают вопрос о способности британских ВМС реагировать на потенциальные угрозы. В минобороны Соединённого Королевства назвали это решение взвешенным. Речь идёт о сопровождении большого десантного корабля «Александр Отраковский», судна связи «Адмирал Фёдор Головин» и танкера «Ельня», которые проходили через через Ла-Манш, возвращаясь в Россию из дальнего похода.
Facebook © Royal Navy
Королевский военно-морской флот Великобритании подвергся критике местной прессы после того, как для сопровождения группы проходивших через Ла-Манш российских кораблей был выдвинут сторожевой корабль, а не фрегат. Ряд экспертов полагают, что такое решение заставляет усомниться в способности британских ВМС реагировать на потенциальные угрозы, в частности из-за сокращения финансирования, пишет издание The Telegraph.
Речь идёт о прохождении через Ла-Манш большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский», судна связи Балтийского флота «Адмирал Фёдор Головин» и танкера «Ельня». Возвращающиеся из дальнего похода в порты приписки корабли преодолели пролив в четверг, 22 января.
Для их сопровождения были выдвинуты находившийся на стандартной миссии в британских территориальных водах сторожевой корабль «Мерси» и вертолёт Wildcat с авиабазы Йеавилтон. Они следовали за российской группировкой в течение 72 часов, после чего передали «эстафету» судам нидерландского флота.
«Такие суда, как «Мерси», — это глаза и уши Королевского флота вокруг Великобритании. Мы в море около 320 дней в году, поэтому «Мерси» — корабль, позволяющий ВМС оперативно реагировать на подобные ситуации», — заявила старпом сторожевого корабля лейтенант Александра Каравла.
По её словам, выполнение этих задач наглядно демонстрирует гибкость кораблей данного класса для выполнения различных операций.
The Telegraph напомнил, что российские боевые корабли уже в третий раз за два месяца проходят через международные воды к югу от британского побережья. При этом в начале января на сопровождение российской флотилии выдвигался фрегат британских ВМС «Вестминстер».
«Мы всегда используем корабли, подходящие для выполнения конкретных задач, и если вы посмотрите на фотографии флотилии, то увидите, что сторожевой корабль является верным выбором для этого случая. В случае необходимости у нас есть фрегат, но мы не выдвигаем его каждый раз. Здравый смысл возобладал», — заявил представитель Минобороны Великобритании.
«У нас недостаточно фрегатов»
В то же время решение военного ведомства спровоцировало волну критики в Великобритании. Так, например, отреагировал посвящённый «продвижению Королевского флота и борьбе с его упадком» онлайн-проект Navy Lookout: «Очевидно, вызывает беспокойство тот факт, что у нас недостаточно фрегатов вблизи британского побережья для выполнения этих задач».
В свою очередь, шотландский политик Люк Скиппер отметил, что патрульные суда были признаны непригодными для подобных миссий ещё несколько лет назад.
«Меньше пяти лет назад в Королевских ВМС заявили, что они (патрульные корабли. — RT) не подходят для этих задач. Вопрос: что изменилось с тех пор?» — цитирует Скиппера The Telegraph.
Видеокадры выполнения миссии сопровождения были опубликованы на официальной странице британских ВМС в Facebook.
Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел с главной базы российского Северного флота — города Североморска — в дальний поход в середине сентября 2017 года. 21-го числа судно преодолело Ла-Манш, а 25 сентября вошло в Средиземное море. Корабль в течение пяти месяцев действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, в том числе обеспечивая снабжение российских баз в Сирии.
За время похода «Александр Отраковский» преодолел несколько десятков тысяч морских миль, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга. Боевой корабль должен прибыть в пункт постоянного базирования в первой половине марта.
Полезная русофобия
Британские корабли регулярно выдвигаются для сопровождения российских судов во время прохождения ими пролива Ла-Манш. При этом в начале января для эскортирования группы российских кораблей был направлен фрегат «Вестминстер», а в конце декабря российский лайнер, который, по мнению британцев, «мог собирать разведывательную информацию», сопровождался сторожевым кораблём «Тайн».
Ажиотаж вокруг стандартной практики сопровождения судов в международных водах в последнее время раздувают британские СМИ с подачи политиков Туманного Альбиона. Одним из идеологов этой эскалации можно считать нового министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который, впрочем, продолжил проводимую его предшественником Майклом Фэллоном линию нападок на Россию.
В декабре 2017 года он заявлял, что Великобританию нельзя запугать, когда речь идёт о её национальных интересах. 41-летний политик подчёркивал, что не колеблясь будет защищать британские территориальные воды и не потерпит никакой формы агрессии.
А в конце января 2018-го Уильямсон дошёл до того, что обвинил Россию в разработке планов по уничтожению наиболее важных инфраструктурных объектов Соединённого Королевства и рассказал о многотысячных жертвах, к которым могут привести такие действия.
Эксперты обращают внимание на то, что подобная риторика звучит на фоне подготовки обзорного доклада по вопросам военных нужд и национальной обороны, который должен быть представлен к лету 2018 года. Таким образом глава военного ведомства и другие заинтересованные лица пытаются не допустить сокращения оборонного бюджета.
Эта деятельность, в свою очередь, сопровождается определёнными проблемами, наличие которых показало, например, исследование британской газеты The Sunday Times. Издание выяснило, что из-за сомнительных сделок по покупке вооружения Великобритания может оказаться не готовой защищать свою территорию в случае вооружённого конфликта.
В частности, всплыла информация, что эсминцы типа 45 производят слишком много шума, стоимость проекта фрегата типа 26 завышена, а новые боевые машины класса «Аякс» не влезают в основной транспортный самолёт британских ВВС без частичной разборки.
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