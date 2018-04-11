Капитану "Норда" выдвинуто новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы

• 63 • Украина

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Херсонский городской суд будет избирать новую меру пресечения капитану задержанного на Украине российского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы. Об этом в среду в беседе с корр. ТАСС сообщил его адвокат Александр Руденко.

"Ему будет избираться в суде новая мера пресечения. Ему выдвинули новое обвинение по части первой статьи 249 (Уголовного кодекса Украины - прим. ТАСС) - "Незаконная ловля рыбы", - отметил защитник. По его словам, мера пресечения будет избираться Херсонским городским судом предположительно в среду, но точного времени пока не известно.

В настоящее время, добавил Руденко, капитан находится не в больнице, как предполагалось ранее, а в отеле. Уточнить ситуацию с остальными членами экипажа сейнера он пока не может.

Статья 249, ч. 1 гласит, что "незаконное занятие рыбным промыслом, если оно причинило существенный ущерб, наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого". Необлагаемый минимум доходов на Украине составляет 17 гривен (около 60 центов).