Капитану «Норда» шьют еще одно дело

ИЗ СИЗО - НА ДОПРОС

Не успел Владимир Горбенко выдохнуть, освободившись из СИЗО, а на него уже повесили еще одну уголовную статью. Видимо, первой, по которой российский моряк может загреметь на нары за нарушение въезда на крымскую - «оккупированную» - территорию, показалось мало. Теперь капитан керченского сейнера «Норд», который 25 марта задержали в нейтральных водах Азовского моря, обвиняется еще и в незаконном рыбном промысле.

- Вышел он из камеры со словами «Ну слава богу!». Немного растерянный - ни денег, ни теплой одежды, ни телефона, - рассказал «КП» адвокат Горбенко Дмитрий Щербина. - Спросил: а что дальше? Думал, все, наконец отпустили. Но нас тут же вызвали на СБУ на очередной допрос, надели браслет, отслеживающий передвижение. Это же форменная пытка, почему нельзя было хотя бы день подождать?

Но украинские силовики торопились избрать меру пресечения по второму делу. К счастью, снова в камеру капитана не упекли, ограничились запретом на выезд в Крым и обязательством являться в правоохранительные органы по первому требованию. В совокупности по двум статьям Владимиру Горбенко грозит до восьми лет заключения. И даже если все обойдется, ближайшие пару месяцев, пока будет идти следствие, капитан прочно застрял в незалежной. Хорошо хоть, в Мелитополе его принял двоюродный брат.

КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК

Но экипаж «Норда» - не единственные пострадавшие от «укропиратства». Во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об аресте второго судна - SeaBreeze, «воровавшего песок у берегов Крыма», и возбуждении уголовного дела о расхищении природных ресурсов.

«Комсомолка» попыталась найти тот самый корабль, а главное - его экипаж. Луценко уверял, что судно приписано к Туапсе.

- У нас все сухогрузы и земснаряды на месте, - заверил нас портовый дежурный.

В Севастополе ответили то же самое: пропавших кораблей нет. Получается, во всех портах, к которым мог быть приписан захваченный корабль, полный штиль и порядок. Сами «захватчики» ситуацию тоже не прояснили.

Во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об аресте второго судна - SeaBreezeФото: Facebook

- Вы звоните из России и просите помочь информацией?! - злобно спросили в диспетчерской порта Южный, куда отбуксировали SeaBreeze. - Ничего я вам не скажу!

Тот самый корабль мы нашли на карте популярного морского трекера Marine Traffic. Судя по их данным, SeaBreeze действительно пришвартован в Южном, рядом с Одессой. Однако удерживается ли оно насильно или просто разгружается, до сих пор неизвестно. Компания-владелец никаких комментариев не дает и вообще на связь не выходит.

Между тем, по данным украинских СМИ, арестованное судно никакого отношения к перевозке песка не имеет и к крымским берегам вообще не подходило: его арестовали только потому, что, согласно информации генпрокуратуры Украины, владельцу SeaBreeze принадлежит еще одно судно - земснаряд «Печора». Оно-то якобы и наносит ущерб экономике незалежной, перевозя песок в районе Каркинитского залива. Получается, корабль арестовали «за того парня»? Насколько это законно и что вообще происходит?

- Конечно, все это провокации с целью заставить реагировать Россию: например, захватывать украинские суда или граждан, - уверен украинский политолог Юрий Кот. - Киевская власть использует тактику террора, удерживая в заложниках украинский народ, теперь вот взяла в заложники российских моряков. Представьте себе, если бы Россия подобным образом поступила? Сейчас бы уже весь Запад выл.