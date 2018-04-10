Капитана российского судна «Норд» не выпустили из украинского СИЗО

Капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко не выпустили из следственного изолятора в Херсоне, ничем это не мотивировав. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая Анну Шевелеву.

«Не выпускают пока (капитана). Ничем не мотивируют. Пошли битвы дальше, адвокаты будут подключать представителей ОБСЕ, уполномоченного по правам человека», — заявила она.

По её словам, Горбенко «сегодня, вероятно, останется в СИЗО».

Шевелева добавила, что остальные члены экипажа прошли допросы в управлении СБУ в Херсоне.

Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина заявил, что «сложившая ситуация является вопиющим нарушением закона».

«Залог в размере 35 тысяч 240 гривен (примерно $1350) внесён и зачислен. Все необходимые документы оформлены, но здесь ссылаются на какие-то внутренние процедуры», — сказал он.

Ранее стало известно, что адвокаты направились к капитану судна «Норд», находящемуся в херсонском СИЗО.