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Капитана российского судна «Норд» не выпустили из украинского СИЗО
10 апреля 2018, 17:09 • 62 • Украина
Капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко не выпустили из следственного изолятора в Херсоне, ничем это не мотивировав. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая Анну Шевелеву.
© Государственная пограничная служба Украины
«Не выпускают пока (капитана). Ничем не мотивируют. Пошли битвы дальше, адвокаты будут подключать представителей ОБСЕ, уполномоченного по правам человека», — заявила она.
По её словам, Горбенко «сегодня, вероятно, останется в СИЗО».
Шевелева добавила, что остальные члены экипажа прошли допросы в управлении СБУ в Херсоне.
Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина заявил, что «сложившая ситуация является вопиющим нарушением закона».
«Залог в размере 35 тысяч 240 гривен (примерно $1350) внесён и зачислен. Все необходимые документы оформлены, но здесь ссылаются на какие-то внутренние процедуры», — сказал он.
Ранее стало известно, что адвокаты направились к капитану судна «Норд», находящемуся в херсонском СИЗО.
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