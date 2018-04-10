Капитана «Норда» перевели в камеру с телевизором

Заключение наших моряков на Украине длится уже третью неделю. Еще вечером в пятницу за капитана рыболовецкого судна «Норд», арестованного по уголовной статье, внесли залог - 78 тысяч рублей. Но справку о прохождении денег получить не удалось: в незалежной начались трехдневные выходные в честь Светлой Пасхи. Отмечать ее Владимиру Горбенко пришлось в изоляторе временного содержания.

- В воскресенье мы со вторым адвокатом приехали к подзащитному, привезли куличи. Праздник все-таки, хоть и омраченный, - рассказывает адвокат Дмитрий Щербина. - Заодно добились, чтобы Владимира Николаевича перевели в более комфортную камеру, с телевизором. Ранее он не судим, статья не тяжкая, поэтому сидит один: бетонные стены, прикрученные к полу кровать и стул, небо в клеточку. Подъем и отбой не по расписанию, это же не колония. Раз в день на 20 минут выходит на прогулку, питание трехразовое. На завтрак, обед и ужин перловка.

В передачку для капитана адвокаты собрали краковскую колбасу, чай, оливки, булочки. Привезли свежую одежду, лекарства, мыло, салфетки.

- Он кремень! Классный мужик, принимает все стойко, разве что за жену и детей переживает, - продолжает защитник. - Во вторник мы идем в суд со справкой и рассчитываем, что к обеду капитана освободят. Хотя уверенности нет. Мы постоянно сталкиваемся с какими-то препонами, настоящее средневековье! Незаконно назначили содержание под стражей (статья УК, в которой обвиняют моряка, не предусматривает ареста. - Ред.), потребовали залог. Конечно, мы будем это обжаловать. И пусть над нами смеются, пусть издеваются, но если надо, мы дойдем до Европейского суда по защите прав человека. И там их разнесем - сто процентов! Еще и компенсацию отсудим. Мы ведь хоть и украинские адвокаты, но «долбаных русских» для нас не существует. Члены экипажа нам как родные стали.

Если Горбенко освободят и разрешат свободно перемещаться по Украине, окончания следствия он будет ждать в Мелитополе, в доме двоюродного брата - военного пенсионера, тоже Владимира.

- Мы бы приехали в ИВС, но у нас папа, мой свекор, парализован. Не на кого оставить, - призналась «КП» Татьяна , жена кузена. - А так мы очень дружны и с удовольствием примем Володю. У нас большой частный дом, свой огород. Для Вовы уже и комната готова - заезжай, живи. Только бы отпустили…

Заключение наших моряков на Украине длится уже третью неделюФото: скриншот видео