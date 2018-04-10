Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в сирийской Ду...
Застряли в прошлом
Кедми: США никогда не пойдут на открытый конфликт с Россией!
Вера Савченко сообщила, что её сестру госпитализируют 11 апреля
Главная / В России

Капитана «Норда» наконец выпустили из СИЗО, его ждет допрос в СБУ

10 апреля 2018, 18:54  •  37 • В России

Капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, которого на Украине обвиняют в уголовном преступлении, наконец-то выпустили из СИЗО под залог.

- Капитан освобожден из СИЗО. Сейчас находятся в полиции для оформления электронного браслета, далее на допрос в СБУ, в больницу проверить здоровье и... отдыхать. И капитану, и адвокатам. Процесс был нелегкий, обращались в ОБСЕ, - рассказала КП-Крым представитель судовладельца Анна Шевелева.

Первые слова освобожденного капитана были: «Слава Богу!».

- Состояние здоровья - сносно. Ночью было не очень. Но он вышел - уже легче, - отметил в комментарии КП-Крым адвокат Дмитрий Щербина.

- Только весточка пришла! Он мне дозвонился, но связь была настолько плохая, настолько неразборчивая… он себя неважно чувствует, так что по дороге на допрос в СБУ они заедут в больницу. Конечно, чувство радости и облегчения… но я рада буду тогда, когда он уже окажется рядом с нами дома. Но на данном этапе - это уже победа, - призналась КП-Крым жена капитана Мария Горбенко.

Напомним, Херсонский городской суд еще в пятницу, 6 апреля, принял решение о заключении Горбенко под стражу с возможностью внести залог. Адвокаты сразу же перечислили деньги, однако не смогли получить подтверждение о зачислении их на счет: наступил конец рабочего дня, все госучреждения закрылись, а впереди – аж три пасхальных выходных.

Наконец, во вторник, в 8.30 адвокаты уже прибыли за бумагами, но оформить все смогли только в 11.30: оказывается, руководитель государственной судебной администрации отмечал день рождения и не присутствовал утром на рабочем месте. Решить вопрос защитникам удалось только с помощью представителя уполномоченного по правам человека.

Дальше – больше: в СИЗО решили сделать собственный запрос на подтверждение внесения залога. На всякий случай. И снова – ожидание.

Капитана Владимира Горбенко фактически выкрали с судна «Норд» утром 3 апреля. С тех самых пор он находился то на допросах в СБУ, то в изоляторе временного содержания, то в СИЗО.

Моряк перенес два гипертонических криза. Как ранее рассказала его жена Мария, проблемы с давлением у него наследственные – от отца, однако раньше болезнь не проявлялась: не было стрессов.

- Он постоянно нуждается в лекарствах, ежедневно на таблетках. Таких стрессов не было, поэтому скачков [давления] я не помню, - поделилась Мария Горбенко.

Владимира Горбенко впереди ждет обследование в больнице. По словам адвоката Дмитрия Щербины, врачи не исключают вероятность инфаркта или инсульта, поэтому капитан «Норда» должен срочно пройти осмотр у врачей.

Остальные девять членов экипажа судна "Норд" до 15.00 давали показания в СБУ: они проходят в качестве свидетелей по уголовному делу, которое украинские правоохранители возбудили в отношении Владимира Горбенко. Его обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда с "оккупированной территории", как в Украине именуют Крым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

37
Источник
Похожие новости
10 апреля 2018, 18:54
Путину пообещали построить Силиконовую тайгу
09 апреля 2018, 20:09
Захват судна «Норд» и его последствия: Как будут охранять российских рыбаков в Азовском море
10 апреля 2018, 12:24
Экипаж судна «Норд» дает показания в СБУ, капитан ждет освобождения из изолятора

Загрузка...
10 апреля 2018, 02:39
Капитана «Норда» перевели в камеру с телевизором
09 апреля 2018, 20:09
Дмитрий Медведев: «Рассуждения о каких-то плохих русских - это политическая обложка»
10 апреля 2018, 18:54
Капитана «Норда» наконец выпустили из СИЗО, его ждет допрос в СБУ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 апреля 2018, 08:39
Чемпионат мира? Нет, новый Сталинград!
09 апреля 2018, 08:54
Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!
09 апреля 2018, 08:54
ФСБ против братвы: загон в стойло
05 апреля 2018, 18:39
Чем Россия может ответить Украине на пиратские действия в Азовском море: На прикол у берегов Крыма встанут до 200 украинских судов
08 апреля 2018, 21:40
Запад готовит новую ловушку?
07 апреля 2018, 01:39
Россия созывает СовБез ООН: Лондон больше не сможет отказаться (РАКЕТА.News)
06 апреля 2018, 08:54
Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.