Капитана «Норда» наконец выпустили из СИЗО, его ждет допрос в СБУ

Капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, которого на Украине обвиняют в уголовном преступлении, наконец-то выпустили из СИЗО под залог.

- Капитан освобожден из СИЗО. Сейчас находятся в полиции для оформления электронного браслета, далее на допрос в СБУ, в больницу проверить здоровье и... отдыхать. И капитану, и адвокатам. Процесс был нелегкий, обращались в ОБСЕ, - рассказала КП-Крым представитель судовладельца Анна Шевелева.

Первые слова освобожденного капитана были: «Слава Богу!».

- Состояние здоровья - сносно. Ночью было не очень. Но он вышел - уже легче, - отметил в комментарии КП-Крым адвокат Дмитрий Щербина.

- Только весточка пришла! Он мне дозвонился, но связь была настолько плохая, настолько неразборчивая… он себя неважно чувствует, так что по дороге на допрос в СБУ они заедут в больницу. Конечно, чувство радости и облегчения… но я рада буду тогда, когда он уже окажется рядом с нами дома. Но на данном этапе - это уже победа, - призналась КП-Крым жена капитана Мария Горбенко.

Напомним, Херсонский городской суд еще в пятницу, 6 апреля, принял решение о заключении Горбенко под стражу с возможностью внести залог. Адвокаты сразу же перечислили деньги, однако не смогли получить подтверждение о зачислении их на счет: наступил конец рабочего дня, все госучреждения закрылись, а впереди – аж три пасхальных выходных.

Наконец, во вторник, в 8.30 адвокаты уже прибыли за бумагами, но оформить все смогли только в 11.30: оказывается, руководитель государственной судебной администрации отмечал день рождения и не присутствовал утром на рабочем месте. Решить вопрос защитникам удалось только с помощью представителя уполномоченного по правам человека.

Дальше – больше: в СИЗО решили сделать собственный запрос на подтверждение внесения залога. На всякий случай. И снова – ожидание.

Капитана Владимира Горбенко фактически выкрали с судна «Норд» утром 3 апреля. С тех самых пор он находился то на допросах в СБУ, то в изоляторе временного содержания, то в СИЗО.

Моряк перенес два гипертонических криза. Как ранее рассказала его жена Мария, проблемы с давлением у него наследственные – от отца, однако раньше болезнь не проявлялась: не было стрессов.

- Он постоянно нуждается в лекарствах, ежедневно на таблетках. Таких стрессов не было, поэтому скачков [давления] я не помню, - поделилась Мария Горбенко.

Владимира Горбенко впереди ждет обследование в больнице. По словам адвоката Дмитрия Щербины, врачи не исключают вероятность инфаркта или инсульта, поэтому капитан «Норда» должен срочно пройти осмотр у врачей.

Остальные девять членов экипажа судна "Норд" до 15.00 давали показания в СБУ: они проходят в качестве свидетелей по уголовному делу, которое украинские правоохранители возбудили в отношении Владимира Горбенко. Его обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда с "оккупированной территории", как в Украине именуют Крым.