Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США примут собственное решение о том, кто убил саудовского журналиста, и введут ...
А почему не идете на мaйдaн?
На Украине рассказали о гармонизации законодательства с ЕС
«Россия уважает нас»: Трамп приписал себе новый повод для гордости США
Главная / В России

Капитана и двух рыбаков украинского судна «ЯМК-0041» выпустили из крымского СИЗО

02 ноября 2018, 15:24  •  48 • В России

Задержанных за нарушение госграницы РФ капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого и еще двух рыбаков выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. Меру пресечения изменили органы дознания пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

- Этого удалось добиться благодаря многочисленным обращениям омбудсменов. Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, находясь в Крыму, решила вопрос материального обеспечения украинских моряков, – рассказала "Комсомольской правде - Крым" уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

СИЗО №1 в Симферополе, где пребывал капитан украинского судна, 30 октября посетили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, крымский омбудсмен Людмила Лубина и член исполнительного совета Европейского института омбудсмена со специальным мандатом генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нина Карпачева. Они пообщались с Виктором Новицким и двумя моряками.

Напомним, остальных 8 украинских рыбаков 30 октября обменяли на семь членов судна "Норд", которые находились на Украине с 25 марта 2018 года. Однако радость возвращения домой у моряков омрачилась тем, что капитан судна Владимир Горбенко до сих пор находится в Украине - на него заведено уголовное дело. Он находится на свободе, живет у родственников в Мелитополе, но пока что не имеет права покинуть территорию незалежной.

СПРАВКА "КП"

Украинское судно "ЯМК-0041" задержали российские пограничники 4 мая у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

48
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 23:09
Медведев и Назарбаев рассказали об «образцовых отношениях»
02 ноября 2018, 10:24
За стеной из леса: ОНФ разработал федеральный закон о расширении площади «зелёных щитов»
01 ноября 2018, 18:09
«Стабильно большой интерес»: чем объясняется рекордно высокий спрос на российское оружие

01 ноября 2018, 18:09
«Обвиняются в даче и получении взятки»: в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появились новые фигуранты
02 ноября 2018, 15:24
Капитана и двух рыбаков украинского судна «ЯМК-0041» выпустили из крымского СИЗО
01 ноября 2018, 19:54
Экс-премьер Украины Николай Азаров: Киевский режим воспитывать бесполезно. Все решения за них принимают в США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключени...
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на сло...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
01 ноября 2018, 11:39
Стала известна суть российских санкций против Украины
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
31 октября 2018, 19:39
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
01 ноября 2018, 18:09
«Подверглась нападению троих коллег»: что известно об изнасиловании сотрудницы уфимского МВД
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.