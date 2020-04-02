Капитан заражённого авианосца США просит помощи: В ответ наказание? В Пентагоне обиделись на критику

Капитана атомного авианосца США "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье могут наказать за письмо с критикой в адрес командования ВМС США по поводу недостаточной реакции на эпидемию коронавируса на борту судна. Об этом заявил исполняющий обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли.

В своём 4-страничном письме капитан авианосца жёстко критикует начальство и обвиняет его в том, что оно прилагает недостаточно усилий для спасения моряков. Бретт Крозье требует, чтобы командование ВМС срочно сняло с корабля более 4000 моряков и изолировало их, чтобы остановить распространение болезни. Капитан подчёркивает, что в противном случае авианосец и весь его экипаж постигнет печальная участь.

"Обидно, когда он так говорит. Однако в то же время я знаю, что это неправда", - заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли.

По его словам, ситуация на авианосце не так ужи и плоха, а коронавирусом заражено всего лишь 10% экипажа. Также Модли отметил: если выяснится, что капитан сам слил своё письмо в СМИ, то его будет ждать наказание.