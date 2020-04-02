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Капитан заражённого авианосца США просит помощи: В ответ наказание? В Пентагоне обиделись на критику
02 апреля 2020, 19:35 • 50 • Политика
В ВМС США не исключают, что капитан авианосца США "Теодор Рузвельт" может быть наказан за письмо с криком о помощи и критикой реакции командования на эпидемию коронавируса на борту судна. "Обидно, когда он так говорит. Однако в то же время я знаю, что это неправда", - заявил исполняющий обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли.
Капитана атомного авианосца США "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье могут наказать за письмо с критикой в адрес командования ВМС США по поводу недостаточной реакции на эпидемию коронавируса на борту судна. Об этом заявил исполняющий обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли.
В своём 4-страничном письме капитан авианосца жёстко критикует начальство и обвиняет его в том, что оно прилагает недостаточно усилий для спасения моряков. Бретт Крозье требует, чтобы командование ВМС срочно сняло с корабля более 4000 моряков и изолировало их, чтобы остановить распространение болезни. Капитан подчёркивает, что в противном случае авианосец и весь его экипаж постигнет печальная участь.
По его словам, ситуация на авианосце не так ужи и плоха, а коронавирусом заражено всего лишь 10% экипажа. Также Модли отметил: если выяснится, что капитан сам слил своё письмо в СМИ, то его будет ждать наказание.
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