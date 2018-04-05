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Капитан задержанного властями Украины судна «Норд» госпитализирован
05 апреля 2018, 00:39 • 51 • Украина
Капитан арестованного украинскими пограничниками российского судна «Норд» Владимир Горбенко переведён из СИЗО в больницу Херсона. Об этом сообщил представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина.
© Государственная пограничная служба Украины
«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», — цитирует адвоката РИА Новости.
По его словам, Горбенко находится в больнице им. Лучанского в Херсоне.
Между тем в четверг, 5 апреля, запланировано проведение судебного заседания по избранию ему меры пресечения.
Ранее глава погранслужбы Украины сообщил омбудсмену об обстоятельствах ареста российского судна «Норд».
Кроме того, в распоряжении RT оказались эксклюзивные кадры с рыболовецкого судна.
Подробнее — в материале RT.
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