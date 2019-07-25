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Капитан задержанного на Украине танкера рассказал о состоянии экипажа

25 июля 2019, 22:24  •  82 • Украина
Капитан российского танкера, задержанного на Украине, Илья Дробянко в беседе со Sputnik Молдавия сообщил, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.
 
© ssu.gov.ua
 

Также он заявил, что о судьбе судна экипажу «не сообщили».

«Это знает судовладелец», — сообщил Дробянко.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танкера, задержанного на Украине, пересёк границу Молдавии.

25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.

В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщили, что десять членов экипажа — граждане России — были отпущены без предъявления обвинений.

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