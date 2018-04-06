Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Должны полететь головы»: уйдут ли в отставку Тереза Мэй и Борис Джонсон из-за л...
Тереза Мэй заигралась с делом Скрипаля
Участники конференции по безопасности обсудили подготовку к ЧМ-2018 и отношения ...
Путин на встрече с Цивилевым обозначил основные направления развития Кемеровской...
Главная / Украина

Капитан судна «Норд» рассказал о состоянии своего здоровья

06 апреля 2018, 02:39  •  36 • Украина
Капитан крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о своём самочувствии после того, как херсонский городской суд освободил его до основного разбирательства.
 
 

«Средненько чувствую себя, потому что за это время у меня было два гипертонических криза», — сказал он.

По словам Горбенко, 4 апреля врачи зафиксировали у него высокое давление, но не смогли определиться, стоит везти его в больницу или нет.

«Одни медики принимали решение меня госпитализировать, потом через некоторое время другие, услышав, что меня будет охранять конвой, отказались доставлять в больницу», — отметил он.

Ранее стало известно, что капитан арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

36
Источник
Похожие новости
05 апреля 2018, 16:54
Политолог назвал бессмысленным призыв Украины не допустить строительства «Северного потока — 2»
05 апреля 2018, 16:54
Порошенко рассказал, что обсудит на встрече с Меркель 10 апреля
05 апреля 2018, 13:39
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием российского судна «Норд»

Загрузка...
05 апреля 2018, 05:24
Канцлер Австрии назвал хорошие отношения с Россией причиной отказа от высылки дипломатов
05 апреля 2018, 13:24
Борьба за власть в стране системного нацизма
05 апреля 2018, 16:54
Украина в I квартале снизила импорт газа из ЕС более чем в два раза
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 апреля 2018, 02:39
«Против военного бизнеса»: работники Google потребовали отказаться от сотрудничества ...
06 апреля 2018, 00:54
Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
06 апреля 2018, 02:39
«Прагматичное сумасшествие»: какие дивиденды приносят Киеву антироссийские историческ...
06 апреля 2018, 02:39
«Пропагандистская война без правил»: Небензя заявил о «рассыпавшейся» аргументации Ло...
06 апреля 2018, 01:09
Путин расписал Цивилеву первые шаги в Кузбассе
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 апреля 2018, 13:09
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
03 апреля 2018, 17:54
Черноморский флот идет охранять российских рыбаков от украинского гостерроризма
02 апреля 2018, 10:54
Британия изымает имущество российских элит. Сэр Шувалов под ударом
30 марта 2018, 08:09
Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?
04 апреля 2018, 08:39
Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда
02 апреля 2018, 07:40
Око за око, доллар за копейку!
04 апреля 2018, 08:39
США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.