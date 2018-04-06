Капитан судна «Норд» рассказал о состоянии своего здоровья

Капитан крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о своём самочувствии после того, как херсонский городской суд освободил его до основного разбирательства.

«Средненько чувствую себя, потому что за это время у меня было два гипертонических криза», — сказал он.

По словам Горбенко, 4 апреля врачи зафиксировали у него высокое давление, но не смогли определиться, стоит везти его в больницу или нет.

«Одни медики принимали решение меня госпитализировать, потом через некоторое время другие, услышав, что меня будет охранять конвой, отказались доставлять в больницу», — отметил он.

Ранее стало известно, что капитан арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.