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Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действовать"
23 октября 2021, 03:50 • 137 • Политика
Генсек НАТО призвал Россию не бояться вступления Украины в НАТО. Капитан США заочно поспорил с ним о Незалежной. "Путин будет действовать", - считает американский военный.
Столтенберг считает, что Украина - государство независимое, поэтому имеет право принимать решения самостоятельно. Однако России не стоит опасаться вступления Незалежной в альянс, поскольку НАТО является "оборонительным союзом".
Слова капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха во многом перекликаются с позицией главы блока.
"Украина <…> может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", - заявил Табах в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
Однако американский капитан заочно поспорил со Столтенбергом. По мнению Табаха, России следует бояться присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Он объяснил: после этого НАТО получит законное право защищать Незалежную.
Гарри Табаха попросили спрогнозировать, как президент России будет мешать Украине стать членом альянса.
"Думаю, он будет действовать в кагэбэшном стиле", - ответил капитан.
По его мнению, это означает, что Украину будут раскалывать "на религиозной, этнической, территориальной почве".
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