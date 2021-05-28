Капитан первого ранга: Зависть к русскому флоту подтолкнула Британию на новые провокации

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает Россию "угрозой номер один". По его словам, русские подлодки кружат вдоль побережья всей страны. Однако Британия уже не может провоцировать Россию как прежде, в действиях страны прослеживается "элементарная зависть", отметил капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Эксперт рассказал изданию "Политэксперт", что единственным светлым пятном во взаимоотношениях России и Великобритании стало вынужденное сотрудничество в годы Второй мировой войны. И сразу же после неё Британия начала готовиться к новым военным действиям против СССР, стала вооружать Германию и двигаться в фарватере американской политики.

Сейчас Великобритания отправила в турне через 40 стран авианосец "Королева Елизавета" в сопровождении 10 кораблей. Этот рейд завершится в Японии. Кроме того, страна проводит совместные учения с Украиной. Все эти действия, по мнению капитана первого ранга Дандыкина, говорят о зависти британцев к флоту России, который уверенно входит в тройку лучших в мире.

При этом Дандыкин отметил, что времена, когда Великобритания была "владычицей морей", безвозвратно прошли. Если раньше британцев устраивала ситуация, когда корабли русского флота находились в портах, то теперь они показывают, что могут отстаивать интересы страны и в дальних морях.