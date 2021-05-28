Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
Главная / Политика

Капитан первого ранга: Зависть к русскому флоту подтолкнула Британию на новые провокации

28 мая 2021, 16:50  •  177 • Политика
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает Россию "угрозой номер один". По его словам, русские подлодки кружат вдоль побережья всей страны. Однако Британия уже не может провоцировать Россию как прежде, в действиях страны прослеживается "элементарная зависть", отметил капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Эксперт рассказал изданию "Политэксперт", что единственным светлым пятном во взаимоотношениях России и Великобритании стало вынужденное сотрудничество в годы Второй мировой войны. И сразу же после неё Британия начала готовиться к новым военным действиям против СССР, стала вооружать Германию и двигаться в фарватере американской политики.
Сейчас Великобритания отправила в турне через 40 стран авианосец "Королева Елизавета" в сопровождении 10 кораблей. Этот рейд завершится в Японии. Кроме того, страна проводит совместные учения с Украиной. Все эти действия, по мнению капитана первого ранга Дандыкина, говорят о зависти британцев к флоту России, который уверенно входит в тройку лучших в мире.
При этом Дандыкин отметил, что времена, когда Великобритания была "владычицей морей", безвозвратно прошли. Если раньше британцев устраивала ситуация, когда корабли русского флота находились в портах, то теперь они показывают, что могут отстаивать интересы страны и в дальних морях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
28 мая 2021, 03:05
"И кто в такую лабуду верит?": Русские разрушили мечту украинцев о захвате Крыма "морскими котиками"
28 мая 2021, 11:20
Air France не смогла пробиться в Москву обходным путём даже с третьего раза
28 мая 2021, 09:30
США пошли провокацию по сокращению российской территории - ФСБ
28 мая 2021, 11:20
Что ждет Сирию после скандальной победы Асада - мнение политолога
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.