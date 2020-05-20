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Капитан Майк и прочие "короли": Сбежавший боевик рассекретил работу американцев с ИГ*
20 мая 2020, 01:55 • 43 • В мире
Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии боевик рассекретил работу американских военных с ИГ. Он рассказал журналистам о том, что американцы чувствуют в Эт-Танфе себя "королями". "Капитан Майк, да все одинаковые они там… Они работают, сотрудничают с игиловцами", - сообщил боевик.
Очередное доказательство того, что США поддерживают террористов в Сирии, выдали сбежавшие из Эт-Танфа боевики.
Напомним, ранее сирийским правительственным войскам сдалась группа боевиков, которые проходили обучение на американской военной базе в Эт-Танфе. Это была, по сути, группа диверсантов, которых готовили к проведению терактов на подконтрольной Дамаску территории, а также на нефтегазовых и транспортных объектах.
Один из сбежавших из Эт-Танфа боевиков - командир группы Абу Хамзи - рассекретил работу американских военных с ИГ.
По словам боевика, "американцы считают, что эта земля их", они чувствуют себя "королями". Перебежчик признался журналистам, что проходил обучение у американских инструкторов. В частности, его учили пользоваться пулемётами производства США.
"Капитан Майк, да все одинаковые они там… - сообщил Абу Хамзи. - Они работают, сотрудничают с игиловцами".
К слову, тот самый упомянутый боевиком американский капитан был инструктором у Хамзи. По словам Хамзи, отмечает "РИА Новости", инструктор якобы не в курсе того, каким образом власти США используют сирийских боевиков.
* ИГ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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