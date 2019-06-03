Капитан Дура о подготовке русских к подводным диверсиям в Средиземном море • 71 • Аналитика Защита от диверсий

24 мая Минобороны России сообщило, что противодиверсионный катер «Суворовец» начал проход проливов Босфор и Дарданеллы и направляется в порт Тартус (Сирия), где войдет в состав корабельной группировки ВМФ в Средиземном море. Задачей этого небольшого судна главным образом будет являться защита кораблей группировки от подводных диверсий в портах и на якорных стоянках во время рейдов.









На это, казалось бы, рутинное событие практически сразу отреагировало польское издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны. В материале под заголовком «Зачем россиянам «антидиверсионный» катер в Сирии» капитан первого ранга в отставке публицист портала Максимилиан Дура рассуждает о возможностях российского противодиверсионного катера и в заключение приходит к совершенно неожиданным выводам.



Сначала издание сообщает официальную информацию о том, что в состав средиземноморской группировки военно-морского флота был включен катер «Суворовец» (проект 21980 типа «Грачонок»), до этого дня относящийся к Черноморскому флоту. Это небольшое судно (водоизмещением 139 тонн, длиной 31,4 м и шириной 7,4 м) 24 мая т. г. направилось в сирийский порт Тартус через Черное море, проливы Босфор и Дарданеллы, а также восточное Средиземное море.







Отмечается, что «Грачонок» был отправлен в Сирию с главной задачей по обеспечению безопасности вставших на якорь во время незащищенных рейдов кораблей и защите базирующихся в Сирии пунктов Военно-Морского Флота России. При этом для экипажа катера «Суворовец» это будет первый рейс в столь отдаленный морской регион. Ранее единицы такого типа в первую очередь использовались для обеспечения безопасности портов, морских баз и непосредственно прилегающих к ним акваторий.



Польский эксперт обращает внимание, что кораблю предстоит преодолеть расстояние, которое в несколько раз превышает его максимальную дальность плавания:

Теперь, однако, было принято решение организовать плавание в район, находящийся на расстоянии в несколько раз, превышающем стандартную дальность плавания единиц типа «Грачонок», которое составляет 200 морских миль (370 км). Это означает, что, даже стартовав из Севастополя, «Суворовец» должен будет, по крайней мере, один раз заправиться перед турецкими проливами (до которых из Крыма около 280 Мм/520 км), а затем еще пять раз. Он должен будет проплыть от пролива Босфор, через Мраморное море, Дарданеллы до Сирии более 860 Мм/1600 км.







Автор материала высказывает предположение, что основанием для принятия такого решения явилась террористическая угроза, которая «оказалась, видимо, настолько большой, чтобы было принято решение о направлении одного из катеров типа «Грачонок» в Сирию». По его мнению, судя по комплектации и возможностям таких судов, россияне должны были получить информацию о том, что есть опасность использования террористами боевых водолазов с подводными скутерами или дистанционно управляемых/автономных подводных аппаратов.



Вооружение не той системы

Максимилиан Дура также отмечает, что вооружение «Суворовца» малоэффективно против надводных целей:



Катера типа «Грачонок», являются слишком медленными (максимальная скорость около 22 узлов), чтобы догнать быстрые моторные лодки (на скорости более 50 узлов), с помощью каких, например, Иран готовит теракты, и которые могут попасть в руки исламских боевиков. Также в случае атаки нескольких очень быстрых катеров-перехватчиков вооружение судов проекта 21980 неэффективно против надводных целей. Это вооружение представляет собой лишь один тяжелый пулемет МПТУ калибра 14,5 мм (скорострельность 450 выстрелов в минуту) с ручным управлением.







Зато, с точки зрения эксперта, у «Грачонка» есть более мощное вооружение для противодействия подводным диверсиям. Для борьбы с водолазами-диверсантами катер имеет один дистанционно управляемый гранатометный комплекс ДП-65М, а экипаж вооружен несколькими противодиверсионными ручными гранатометами ДП-64 «Непрядва».





В первом случае можно выстрелить из гранатометного комплекса одновременно даже десятью гранатами РГ-55М калибром 55 мм на расстоянии от 50 до 500 метров. Причем одна граната РГ-55М может поразить подводные цели на глубине до 40 м и является эффективной в отношении водолазов в радиусе 16 метров. Двуствольный ручной гранатомет ДП-64 может одновременно запустить две гранаты типа ГФ-45 калибром 45 мм, которые при максимальной дальности 400 м имеют устанавливаемый регулятор глубины взрыва до 40 м и являются эффективными в радиусе 14 метров.







Как русские обнаружат водолазов

Максимилиан Дура также рассматривает варианты оборудования, которое на «Суворовце» могут использовать для обнаружения вражеских водолазов:



Гранатометные комплексы ДП-65М часто работают вместе с гидроакустической станцией типа МГ-747М с дальностью обнаружения подводных диверсантов около 500 м и подводных аппаратов около 1000 м (в зависимости от размера подводного аппарата). Однако на отправленном в Сирию катере, скорее всего, находится гидролокатор МГ-757М «Анапа-М», который также служит для мониторинга подводной ситуации с целью противодействия диверсиям. Он, однако, имеет преимущество перед МГ-747М, т.к. может работать с гранатометом ДП-65М в автоматическом режиме, самостоятельно устанавливая угол наклона комплекса и последовательность стрельбы гранатами.







По мнению публициста, помощь в противодиверсионной деятельности также оказывают телеуправляемый подводный аппарат Falcon (шведского концерна Saab), дающий возможность проведения подводного наблюдения и работ с помощью манипулятора (до глубины 300 м) и гидроакустический комплекс наблюдения «Кальмар».



Эксперт отмечает, что комплекс «Кальмар», среди прочего, оснащен многолучевым гидролокатором для отображения морского дна, позволяющим обнаруживать затонувшие объекты на глубине до 600 м. Вся система точно локализует обнаруженные объекты, обеспечивает безопасное и точное маневрирование катером с помощью системы GPS, а также мониторит движение пилотируемых и беспилотных подводных аппаратов с их локализацией и отображением их маршрутов на электронной карте. Поэтому, констатирует автор статьи, «Кальмар» также отлично подходит для поиска целей атаки.



Подводный спецназ

Далее Максимилиан Дура странным образом связывает оборудование «Суворовца» с наличием на его борту российского подводного спецназа:



Теперь эту информацию достаточно лишь сопоставить с другим оборудованием катеров «Грачонок», которым является специальный водолазный комплекс с собственной декомпрессионной камерой, чтобы понять, зачем этот катер в действительности был отправлен в Сирию. Можно быть почти уверенным, что на его борту помимо постоянного экипажа, состоящего из 8 человек, также находятся российский подводный спецназ. Конечно, всегда можно объяснить, что их задачей является только борьба с чужими подводниками.



Знания, которые им пригодятся в будущем

А в заключение автор статьи вообще приходит к ошеломляющему выводу: Хорватия: отдохнуть и посмотреть



На самом деле речь может идти о том, что россияне готовятся к возможному проведению боевых операций, а значит, к самостоятельному осуществлению подводной диверсии. Российские боевые подводники таким образом просто могут обучаться и знакомиться с условиями, которые преобладают в Средиземном море. Возможно, командование российского флота посчитало, что такие знания могут им пригодиться в будущем. Теперь необходимо только задать себе вопрос: зачем?







Следует отметить, что к умозаключениям Максимилиана Дуры польские читатели отнеслись без особого энтузиазма. В частности, один из них написал следующий комментарий:



«Зачем?» Есть много сценариев нападения. Если нападет много водолазов, то можно использовать гранатомет, но если нападавших будет, например, только двое, то «подводный спецназ» может просто поймать их, чтобы узнать, кто их на самом деле послал. Кроме того, водолазный комплекс с декомпрессионной камерой должен быть на таком корабле независимо от того, имеет ли он дополнительный «спецназ» или нет, потому что его экипаж также должен уметь плавать под водой, например, чтобы оценить/ликвидировать ущерб после успешного нападения или что-то узнать, или чтобы снять с корпуса установленные нападавшими мины, или чтобы проверить, удалось ли нападавшим прикрепить мины. Также нападающие могут быть только оглушены взрывами, и необходимо будет их выловить. Если убитые упадут на дно, то стоит поднять их оборудование в качестве улик и источника информации об их руководстве. И т.д. (…)



В целом ход мыслей автора этого материала не удивляет: смысл профессиональной деятельности подобных «экспертов» как раз и заключается в том, чтобы создавать различные антироссийские вбросы. Однако в данном случае примечателен тот факт, что польский журналист продемонстрировал поистине поразительную способность порождать их из ничего, строить на абсолютно ровном месте. 24 мая Минобороны России сообщило, что противодиверсионный катер «Суворовец» начал проход проливов Босфор и Дарданеллы и направляется в порт Тартус (Сирия), где войдет в состав корабельной группировки ВМФ в Средиземном море. Задачей этого небольшого судна главным образом будет являться защита кораблей группировки от подводных диверсий в портах и на якорных стоянках во время рейдов.На это, казалось бы, рутинное событие практически сразу отреагировало польское издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны. В материале под заголовком «Зачем россиянам «антидиверсионный» катер в Сирии» капитан первого ранга в отставке публицист портала Максимилиан Дура рассуждает о возможностях российского противодиверсионного катера и в заключение приходит к совершенно неожиданным выводам.Сначала издание сообщает официальную информацию о том, что в состав средиземноморской группировки военно-морского флота был включен катер «Суворовец» (проект 21980 типа «Грачонок»), до этого дня относящийся к Черноморскому флоту. Это небольшое судно (водоизмещением 139 тонн, длиной 31,4 м и шириной 7,4 м) 24 мая т. г. направилось в сирийский порт Тартус через Черное море, проливы Босфор и Дарданеллы, а также восточное Средиземное море.Отмечается, что «Грачонок» был отправлен в Сирию с главной задачей по обеспечению безопасности вставших на якорь во время незащищенных рейдов кораблей и защите базирующихся в Сирии пунктов Военно-Морского Флота России. При этом для экипажа катера «Суворовец» это будет первый рейс в столь отдаленный морской регион. Ранее единицы такого типа в первую очередь использовались для обеспечения безопасности портов, морских баз и непосредственно прилегающих к ним акваторий.Польский эксперт обращает внимание, что кораблю предстоит преодолеть расстояние, которое в несколько раз превышает его максимальную дальность плавания:Автор материала высказывает предположение, что основанием для принятия такого решения явилась террористическая угроза, которая «оказалась, видимо, настолько большой, чтобы было принято решение о направлении одного из катеров типа «Грачонок» в Сирию». По его мнению, судя по комплектации и возможностям таких судов, россияне должны были получить информацию о том, что есть опасность использования террористами боевых водолазов с подводными скутерами или дистанционно управляемых/автономных подводных аппаратов.Максимилиан Дура также отмечает, что вооружение «Суворовца» малоэффективно против надводных целей:Зато, с точки зрения эксперта, у «Грачонка» есть более мощное вооружение для противодействия подводным диверсиям. Для борьбы с водолазами-диверсантами катер имеет один дистанционно управляемый гранатометный комплекс ДП-65М, а экипаж вооружен несколькими противодиверсионными ручными гранатометами ДП-64 «Непрядва».В первом случае можно выстрелить из гранатометного комплекса одновременно даже десятью гранатами РГ-55М калибром 55 мм на расстоянии от 50 до 500 метров. Причем одна граната РГ-55М может поразить подводные цели на глубине до 40 м и является эффективной в отношении водолазов в радиусе 16 метров. Двуствольный ручной гранатомет ДП-64 может одновременно запустить две гранаты типа ГФ-45 калибром 45 мм, которые при максимальной дальности 400 м имеют устанавливаемый регулятор глубины взрыва до 40 м и являются эффективными в радиусе 14 метров.Максимилиан Дура также рассматривает варианты оборудования, которое на «Суворовце» могут использовать для обнаружения вражеских водолазов:По мнению публициста, помощь в противодиверсионной деятельности также оказывают телеуправляемый подводный аппарат Falcon (шведского концерна Saab), дающий возможность проведения подводного наблюдения и работ с помощью манипулятора (до глубины 300 м) и гидроакустический комплекс наблюдения «Кальмар».Эксперт отмечает, что комплекс «Кальмар», среди прочего, оснащен многолучевым гидролокатором для отображения морского дна, позволяющим обнаруживать затонувшие объекты на глубине до 600 м. Вся система точно локализует обнаруженные объекты, обеспечивает безопасное и точное маневрирование катером с помощью системы GPS, а также мониторит движение пилотируемых и беспилотных подводных аппаратов с их локализацией и отображением их маршрутов на электронной карте. Поэтому, констатирует автор статьи, «Кальмар» также отлично подходит для поиска целей атаки.Далее Максимилиан Дура странным образом связывает оборудование «Суворовца» с наличием на его борту российского подводного спецназа:А в заключение автор статьи вообще приходит к ошеломляющему выводу:Следует отметить, что к умозаключениям Максимилиана Дуры польские читатели отнеслись без особого энтузиазма. В частности, один из них написал следующий комментарий:В целом ход мыслей автора этого материала не удивляет: смысл профессиональной деятельности подобных «экспертов» как раз и заключается в том, чтобы создавать различные антироссийские вбросы. Однако в данном случае примечателен тот факт, что польский журналист продемонстрировал поистине поразительную способность порождать их из ничего, строить на абсолютно ровном месте. Satory Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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