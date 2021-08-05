Капитан 1-го ранга назвал "оружие" НАТО для провокаций против России в Чёрном море

МИД России считает Чёрное море опасным местом из-за военных учений НАТО. О новом "оружии" альянса для провокаций против России рассказал Василий Дандыкин.

Активность НАТО превратила Чёрное море в зону опасного противостояния, заявили в МИД России. Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин предупредил о новом "оружии", которое готовит военный блок для провокаций вблизи территорий России.

По словам директора Четвертого европейского департамента МИД Юрия Пилипсона, так называемые "тренировки" НАТО провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации. Из-за этого напряжённость в регионе лишь возрастает, сказал он в беседе с РИА Новости.

Василий Дандыкин уверен, что Североатлантический альянс готовит новые провокации вблизи территориальных вод России. Эксперт считает, что для этих целей будет использован флот Украины.

Именно он, на мой взгляд, предназначен для провокаций в Чёрном и Азовском морях,

- сказал эксперт о новом "оружии" НАТО.

При этом капитан 1-го ранга выразил уверенность в том, что у моряков Черноморского флота хватит мужества, воли и терпения, чтобы дать отпор альянсу, пишет Nation News.