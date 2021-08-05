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Капитан 1-го ранга назвал "оружие" НАТО для провокаций против России в Чёрном море
05 августа 2021, 22:55 • 103 • Политика
МИД России считает Чёрное море опасным местом из-за военных учений НАТО. О новом "оружии" альянса для провокаций против России рассказал Василий Дандыкин.
Активность НАТО превратила Чёрное море в зону опасного противостояния, заявили в МИД России. Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин предупредил о новом "оружии", которое готовит военный блок для провокаций вблизи территорий России.
По словам директора Четвертого европейского департамента МИД Юрия Пилипсона, так называемые "тренировки" НАТО провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации. Из-за этого напряжённость в регионе лишь возрастает, сказал он в беседе с РИА Новости.
Василий Дандыкин уверен, что Североатлантический альянс готовит новые провокации вблизи территориальных вод России. Эксперт считает, что для этих целей будет использован флот Украины.
- сказал эксперт о новом "оружии" НАТО.
При этом капитан 1-го ранга выразил уверенность в том, что у моряков Черноморского флота хватит мужества, воли и терпения, чтобы дать отпор альянсу, пишет Nation News.
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