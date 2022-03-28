Капиталы лежащего в больнице лидера ЛДПР тревожат не только его семью

Находящийся в больнице уже два месяца Владимир Жириновский скончался, сообщил в минувшую пятницу скандальный телеграм-канал Mash. Новость, правда, тут же опровергли спикер Думы Володин и Минздрав РФ. А представители ЛДПР даже пообещали подать в суд на распространителей клеветы. Что ж, беспокоиться «соколам Жириновского» есть о чём. Например, о собственном будущем. А ещё о миллиардной партийной кассе.

Сюжет: Выборы

О том, что ЛДПР по сути есть «партия одного вождя», политологи говорили не раз. В ЛДПР состоит немало известных политиков – Нилов, Слуцкий, Луговой. Но главным и единственным брендом, привлекающим электорат, является один Жириновский – недаром именно он всегда возглавляет в регионах избирательные списки. А ему всё-таки 75. Не станет вождя – не станет и партии. И как тогда избираться в Думу?

По той же причине здоровья лидеру ЛДПР сейчас желают и в очень высоких кабинетах. За 30 лет самоназванные либерал-демократы стали неотъемлемым элементом российского политического инструментария, стабильно оттягивая на себя голоса значительной части протестного населения. Партию-то при желании можно создать любую, но где взять нового Жириновского?

Партийная касса

А кризис тем временем налицо. Жириновский является председателем ЛДПР и главой её высшего совета. При этом устав партии написан так, что заместителей у Жириновского нет, то есть формально в его отсутствие никто руководить ЛДПР не может. И дело тут явно не в суеверии. Строя ЛДПР как свой единоличный проект, Жириновский изначально замыкал на самого себя все партийные финансовые потоки. Которые, по самым скромным оценкам, могут исчисляться сотнями миллионов долларов. Так, ещё в конце 90-х Жириновский шокировал страну, задекларировав 122 (!) квартиры и 227 (!) автомобилей. Откуда взялось столько имущества, мало кто сомневался – тогда пресса чуть ли не открыто писала, что при желании любой располагающий миллионом долларов может стать депутатом Госдумы от ЛДПР. А задержанные представители «братвы» с «корочками» помощников депутатов и вовсе перестали кого-либо удивлять. Позже выяснилось, что политик вроде как просто записал на себя весь партийный транспорт и недвижимость.

Что стало впоследствии с этим добром, неизвестно – то ли продал, то ли подарил. Времена на дворе стояли другие, кичиться скороспелым богатством стало немодно, и впредь декларация Жириновского не выбивалась из общего ряда: дом, участок земли, «Жигули» в собственности… При этом любящий внимание прессы Жириновский даже не скрывал, что живёт на Рублёвке, а ездит на «Майбахе». «За 15 лет столько скопилось барахла, что и не помню: то ли сам купил, то ли кто-то подарил. Яхту вот подарили, самолёт тоже», – объяснял он, откуда что взялось. Пока в 2013 году оппозиционный депутат Илья Пономарёв не провозгласил: дескать, хитрый Жириновский записал всё имущество на жену Галину Лебедеву, после чего фиктивно развёлся с ней. Тут бы и случиться скандалу, но Жириновский, что называется, прошёл между струек: мол, с Лебедевой он развёлся ещё в 1978-м, и теперь их связывает только церковный брак, отчего указывать «жену перед Богом» в декларации он по закону не должен.

Позже издание «Проект» (признано нежелательным в РФ) сообщало об обнаружении у Жириновского и его семьи квартир, офисов, отелей и особняков в Москве, Подмосковье, Сочи, Дубае, Барселоне и на Ибице. Недвижимость общей стоимостью 9,8 млрд рублей якобы зарегистрирована всё на ту же Галину Лебедеву, а также на Надежду Гришаеву – гражданскую жену сына Жириновского Игоря Лебедева.

А есть ещё, так сказать, партийная собственность. В 1999 году Жириновский учредил Институт мировых цивилизаций. Мало того, что вуз располагается в переданном ему 15-этажном здании на Якиманке, где недвижимость стоит заоблачных денег. Благодаря Жириновскому из федерального бюджета институту регулярно выделялись субсидии – известно минимум о полумиллиарде (!) рублей. Кроме того, ежегодно ЛДПР, как парламентская партия, получает из бюджета по 152 рубля за каждый полученный на выборах голос, то есть свыше миллиарда рублей в год. На этом фоне лимузин «Аурус Сенат» ценой 18 млн рублей, числящийся за московским отделением партии, выглядит просто мелочью. Но если дело дойдёт до делёжки, желающих получить часть громадного наследства – то ли партийного, то ли оставшегося лично от Жириновского – наверняка найдётся немало. И без скандалов тут точно не обойдётся.

Мнимый больной?

Тем временем конспирологи выдвигают скандальные версии. А точно ли Жириновский болен? Как ни крути, но о хвори лидера ЛДПР известно только из сообщений его приближённых. При этом всё выглядит так, словно кто-то нарочно время от времени подбрасывает в телеграм-каналы сенсации: «Жириновский уже не дышит сам, его подключили к ИВЛ», «Жириновскому стало хуже, у него начался сепсис». А представители партии в ответ дают такие топорные опровержения, что поневоле начинаешь верить анонимам из Сети. Будто специально общественность и кого-то ещё хотят убедить: Жириновский и правда чуть ли не при смерти.

Зачем всё это? Как известно, о том, что вопрос с Украиной скоро придётся решать, Жириновский говорил не раз. Больше того, в середине декабря он прямо заявил: всё начнётся в феврале! То есть был явно в курсе ситуации либо догадался – в уме Жириновскому точно не откажешь. А вот другой факт: летом прошлого года сын Жириновского Игорь Лебедев публично заявил о своей ссоре с отцом и отказался вновь баллотироваться в Госдуму. Поведение Лебедева тогда озадачило многих. По факту он был не просто членом думской фракции (а заодно и вице-спикером), но ещё и политическим наследником – по всему выходило, что у руля ЛДПР скоро встанет он. А это ого-го какие перспективы!

Что ж, так можно было думать полгода назад. Однако сегодня наверняка многие думцы с тоской взирают на своего бывшего товарища, который может спокойно путешествовать по миру, не печалясь, что кто-то отберёт у него квартиры и виллы. Тогда как прочие депутаты теперь под санкциями. Вот и сам Жириновский как-то уж очень вовремя слёг в больницу, из-за чего не смог проголосовать за признание донбасских республик. Отчего и не попал в санкционный список.

При этом периодически встречающиеся утверждения о том, что Жириновский-де и так находится под санкциями, похоже, не соответствуют действительности. Да, в 2014 году после присоединения Крыма Евросоюз внёс в свои чёрные списки видных думцев. Но латвийское издание «Делфи» выяснило – в документах ошибка. В списках присутствует некий Владимир Жириновский, родившийся 10 июня 1964 года в г. Эдельштейн. Тогда как «наш» Жириновский появился на свет в апреле 1946-го, а Эдельштейн была его настоящая фамилия, которую он носил до 1964 года. Потому де-юре санкции наложены совсем на другого человека. Зато те злопыхатели, кто не сомневается в реальности болезни, говорят о другой версии. Мол, несмотря на реальное состояние больного, родственникам он может быть очень нужен живым. Ведь бывают же случаи, когда родственники, имея доверенность, пытаются быстро переоформить имущество, поскольку сделать это в рамках процедуры вступления в наследство было бы крайне затруднительно. Вот и зависают некоторые между двумя мирами. Главное, чтобы не была зафиксирована клиническая смерть – с этой задачей врачи могут помочь. Надеемся, что это не случай Владимира Вольфовича.

Кстати