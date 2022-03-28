Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Аналитика

Капиталы лежащего в больнице лидера ЛДПР тревожат не только его семью

28 марта 2022, 13:05  •  288 • Аналитика
Находящийся в больнице уже два месяца Владимир Жириновский скончался, сообщил в минувшую пятницу скандальный телеграм-канал Mash. Новость, правда, тут же опровергли спикер Думы Володин и Минздрав РФ. А представители ЛДПР даже пообещали подать в суд на распространителей клеветы. Что ж, беспокоиться «соколам Жириновского» есть о чём. Например, о собственном будущем. А ещё о миллиардной партийной кассе.
Сюжет: Выборы
О том, что ЛДПР по сути есть «партия одного вождя», политологи говорили не раз. В ЛДПР состоит немало известных политиков – Нилов, Слуцкий, Луговой. Но главным и единственным брендом, привлекающим электорат, является один Жириновский – недаром именно он всегда возглавляет в регионах избирательные списки. А ему всё-таки 75. Не станет вождя – не станет и партии. И как тогда избираться в Думу?
По той же причине здоровья лидеру ЛДПР сейчас желают и в очень высоких кабинетах. За 30 лет самоназванные либерал-демократы стали неотъемлемым элементом российского политического инструментария, стабильно оттягивая на себя голоса значительной части протестного населения. Партию-то при желании можно создать любую, но где взять нового Жириновского?

Партийная касса

А кризис тем временем налицо. Жириновский является председателем ЛДПР и главой её высшего совета. При этом устав партии написан так, что заместителей у Жириновского нет, то есть формально в его отсутствие никто руководить ЛДПР не может. И дело тут явно не в суеверии. Строя ЛДПР как свой единоличный проект, Жириновский изначально замыкал на самого себя все партийные финансовые потоки. Которые, по самым скромным оценкам, могут исчисляться сотнями миллионов долларов. Так, ещё в конце 90-х Жириновский шокировал страну, задекларировав 122 (!) квартиры и 227 (!) автомобилей. Откуда взялось столько имущества, мало кто сомневался – тогда пресса чуть ли не открыто писала, что при желании любой располагающий миллионом долларов может стать депутатом Госдумы от ЛДПР. А задержанные представители «братвы» с «корочками» помощников депутатов и вовсе перестали кого-либо удивлять. Позже выяснилось, что политик вроде как просто записал на себя весь партийный транспорт и недвижимость.
Что стало впоследствии с этим добром, неизвестно – то ли продал, то ли подарил. Времена на дворе стояли другие, кичиться скороспелым богатством стало немодно, и впредь декларация Жириновского не выбивалась из общего ряда: дом, участок земли, «Жигули» в собственности… При этом любящий внимание прессы Жириновский даже не скрывал, что живёт на Рублёвке, а ездит на «Майбахе». «За 15 лет столько скопилось барахла, что и не помню: то ли сам купил, то ли кто-то подарил. Яхту вот подарили, самолёт тоже», – объяснял он, откуда что взялось. Пока в 2013 году оппозиционный депутат Илья Пономарёв не провозгласил: дескать, хитрый Жириновский записал всё имущество на жену Галину Лебедеву, после чего фиктивно развёлся с ней. Тут бы и случиться скандалу, но Жириновский, что называется, прошёл между струек: мол, с Лебедевой он развёлся ещё в 1978-м, и теперь их связывает только церковный брак, отчего указывать «жену перед Богом» в декларации он по закону не должен.
Позже издание «Проект» (признано нежелательным в РФ) сообщало об обнаружении у Жириновского и его семьи квартир, офисов, отелей и особняков в Москве, Подмосковье, Сочи, Дубае, Барселоне и на Ибице. Недвижимость общей стоимостью 9,8 млрд рублей якобы зарегистрирована всё на ту же Галину Лебедеву, а также на Надежду Гришаеву – гражданскую жену сына Жириновского Игоря Лебедева.
А есть ещё, так сказать, партийная собственность. В 1999 году Жириновский учредил Институт мировых цивилизаций. Мало того, что вуз располагается в переданном ему 15-этажном здании на Якиманке, где недвижимость стоит заоблачных денег. Благодаря Жириновскому из федерального бюджета институту регулярно выделялись субсидии – известно минимум о полумиллиарде (!) рублей. Кроме того, ежегодно ЛДПР, как парламентская партия, получает из бюджета по 152 рубля за каждый полученный на выборах голос, то есть свыше миллиарда рублей в год. На этом фоне лимузин «Аурус Сенат» ценой 18 млн рублей, числящийся за московским отделением партии, выглядит просто мелочью. Но если дело дойдёт до делёжки, желающих получить часть громадного наследства – то ли партийного, то ли оставшегося лично от Жириновского – наверняка найдётся немало. И без скандалов тут точно не обойдётся.

Мнимый больной?

Тем временем конспирологи выдвигают скандальные версии. А точно ли Жириновский болен? Как ни крути, но о хвори лидера ЛДПР известно только из сообщений его приближённых. При этом всё выглядит так, словно кто-то нарочно время от времени подбрасывает в телеграм-каналы сенсации: «Жириновский уже не дышит сам, его подключили к ИВЛ», «Жириновскому стало хуже, у него начался сепсис». А представители партии в ответ дают такие топорные опровержения, что поневоле начинаешь верить анонимам из Сети. Будто специально общественность и кого-то ещё хотят убедить: Жириновский и правда чуть ли не при смерти.
Зачем всё это? Как известно, о том, что вопрос с Украиной скоро придётся решать, Жириновский говорил не раз. Больше того, в середине декабря он прямо заявил: всё начнётся в феврале! То есть был явно в курсе ситуации либо догадался – в уме Жириновскому точно не откажешь. А вот другой факт: летом прошлого года сын Жириновского Игорь Лебедев публично заявил о своей ссоре с отцом и отказался вновь баллотироваться в Госдуму. Поведение Лебедева тогда озадачило многих. По факту он был не просто членом думской фракции (а заодно и вице-спикером), но ещё и политическим наследником – по всему выходило, что у руля ЛДПР скоро встанет он. А это ого-го какие перспективы!
Что ж, так можно было думать полгода назад. Однако сегодня наверняка многие думцы с тоской взирают на своего бывшего товарища, который может спокойно путешествовать по миру, не печалясь, что кто-то отберёт у него квартиры и виллы. Тогда как прочие депутаты теперь под санкциями. Вот и сам Жириновский как-то уж очень вовремя слёг в больницу, из-за чего не смог проголосовать за признание донбасских республик. Отчего и не попал в санкционный список.
При этом периодически встречающиеся утверждения о том, что Жириновский-де и так находится под санкциями, похоже, не соответствуют действительности. Да, в 2014 году после присоединения Крыма Евросоюз внёс в свои чёрные списки видных думцев. Но латвийское издание «Делфи» выяснило – в документах ошибка. В списках присутствует некий Владимир Жириновский, родившийся 10 июня 1964 года в г. Эдельштейн. Тогда как «наш» Жириновский появился на свет в апреле 1946-го, а Эдельштейн была его настоящая фамилия, которую он носил до 1964 года. Потому де-юре санкции наложены совсем на другого человека. Зато те злопыхатели, кто не сомневается в реальности болезни, говорят о другой версии. Мол, несмотря на реальное состояние больного, родственникам он может быть очень нужен живым. Ведь бывают же случаи, когда родственники, имея доверенность, пытаются быстро переоформить имущество, поскольку сделать это в рамках процедуры вступления в наследство было бы крайне затруднительно. Вот и зависают некоторые между двумя мирами. Главное, чтобы не была зафиксирована клиническая смерть – с этой задачей врачи могут помочь. Надеемся, что это не случай Владимира Вольфовича.

Кстати

Казус Жириновского может стать первым случаем подобного рода в российской политике. Намного чаще проблемы с наследованием возникают в бизнесе.
  • В мае 2020 года покончил с собой владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Обладатель капитала в 1,1 млрд долларов не оставил завещания, из-за чего родственники миллиардера (родители, четыре сына от предыдущих браков, а также вдова и дочь) завалили друг друга исками. Основным антагонистом выступает вдова, 32-летняя Катерина Босов, которая, по отзывам других претендентов, решила получить большую часть наследства.
    • Россию ждёт появление нового Ленина?
  • В январе 2021 года от последствий коронавируса скончался 61-летний Андрей Трубников – основатель и владелец косметической империи, выпускающей продукцию под марками Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». В связи с бурной личной жизнью покойного наследников оказалось слишком много, для того чтобы разделить оставшиеся активы мирно. На наследство претендуют его вдова, бывшая жена и дети от разных браков. Незадолго до смерти Трубников оценил своё состояние в 500 млн долларов.
  • Летом 2021 года в Монако от коронавируса на 72-м году жизни скончался миллиардер Олег Бурлаков – бывший владелец «Новоросцемента». За наследство, оцениваемое в 2,7 млрд долларов (в том числе роскошная яхта «Чёрная жемчужина»), сражаются вдова, экс-любовница, двое детей, шестеро внуков, а также сестра и зять. Скандал начался сразу же после смерти Бурлакова. Даже его тело вдова и дочь смогли получить только через две недели после смерти. Да и то, не для того, чтобы захоронить его в России, а чтобы вопреки желанию покойного вывезти в Канаду. С супругой покойный был в процессе развода, и бытовала версия, что оставлять нашим криминалистам тело было опасно.

    • Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


    288
    Источник
    Похожие новости
    18 марта 2022, 14:45
    Сдаст ли «золотой паспорт» Кипра председатель комитета Госдумы по монопольному рынку Валерий Гартунг
    27 марта 2022, 14:20
    В Мордовии спикер Чибиркин и его дочь толкают местный парламент в репутационную яму
    27 марта 2022, 10:15
    Россия устанавливает новые правила игры на рынке энергоресурсов
    20 марта 2022, 07:00
    Глава Крыма Сергей Аксёнов лоббирует идею строительства нового города на 50 тысяч человек
    27 марта 2022, 16:05
    Анатолий Чубайс, разбазаривший активы России в начале 90-х, бежал из страны
    19 марта 2022, 17:35
    Почему власти Мордовии начали травлю в медиа оппозиционера-коммуниста Дмитрия Кузякина
    Новости партнеров
     
    Выбор дня
    28 марта 2022, 03:10
    "Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" а...
    28 марта 2022, 01:25
    Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины&qu...
    28 марта 2022, 09:00
    "Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
    28 марта 2022, 09:35
    «Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются...
    28 марта 2022, 07:15
    Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
    Новости партнеров
    Загрузка...
    СМИ партнеров
     
    Новости СМИ
    Популярные новости
    26 марта 2022, 15:00
    Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
    22 марта 2022, 12:25
    На карте Украины могут появиться новые государства: Перезагрузка началась
    25 марта 2022, 23:50
    Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
    23 марта 2022, 07:40
    Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
    25 марта 2022, 05:10
    "Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
    23 марта 2022, 20:30
    С полуночи никакого плена: "Азову"* дали последний шанс на выход из Мариуполя
    27 марта 2022, 19:35
    Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
    Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
    © 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.