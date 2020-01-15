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Капитально

15 января 2020, 19:09  •  13 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца.

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