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Капитально
15 января 2020, 19:09 • 13 • Карикатуры
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца.
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