Капитализм с социальным лицом, или Как толкнуть паровоз в России • 38 • Аналитика









Социально ориентированный капитализм

Друзья, что вы думаете о проекте социального капитализма? В самом деле, а почему бы и нет? Ведь «капитализм», «социализм», «демократия», «диктатура» — все это понятия скорее условные. В чистом виде их уже почти не найдешь. Жизнь (и экономика в частности) все-таки многогранней. Она выходит за рамки четких определений.



Выбор общественно-экономического строя – это не метания в сумерках от Сциллы к Харибде, а умение видеть золотое сечение и талант сочетать, казалось бы, невозможное. Потому что в телегу, чтобы она поехала, иногда приходится впрягать лебедя, рака и щуку, если ломовых коней под рукой нет. А их пока нет. Но ничего, зато есть телега, а уж голь на выдумки хитра. Хотя для начала и выдумывать ничего хитрого не придется.



Вообще, экономика, как и любая система, физически куда-то движется. А точнее, движется она всего в двух направлениях: развивается или идет в упадок. Законсервировать ее движение не получится, как бы того ни хотелось. Отсюда вывод: у нас есть только один путь – вперед!



Но чтобы нормально взять с места в карьер, надо создать предпосылки и оценить, что же мешает. А что мешает нашему экономическому развитию, как не отсутствие надлежащего спроса? Даже предложение в России не так дефицитно, как спрос. Потому что у нас, к сожалению, «денег нет». Печатный станок есть, а вот денег — «увы». Все предприятия закредитованы, все потребители стонут в долгах. Потому что в России, видите ли, нет денег.



А на олимпиады, фиесты и прочую мишуру, не такую уж и дешевую, деньги откуда? Неужели с неба упали?



Спрос экономике необходим, это не блажь и не подачка бедному населению. Нашим министрам и вице-премьерам пора бы это усвоить. И хотя бы не убивать тот спрос, который еще есть. Для этого надо сохранить в полном объеме пенсии и социальные выплаты, обуздав хищничество естественных монополий и ЖКХ. И не разрешать банкам и сотовым операторам задирать комиссии за свои воздушные услуги. Чтобы деньги населения не вылетали в трубу. Их ведь нет, так давайте ограничивать жадность. Чтобы на покупки оставались в кошельках рубли. Тогда уровень производства в России замедлит свое падение или даже остановит его.



Как видите, пока все просто. Никакой высшей математики.



Берем следующий вопрос: как поднять предложение или производство, в том числе на селе? Одними фискальными льготами не обойтись, хотя начинать надо оттуда. Пора бы уже прекратить душить работу налогами. Налоговое бремя на предприятия и фермеров у нас дикое. Отсюда и доходов нет, и, как следствие, самих предприятий. НДС и та же самая коммуналка съедают на производстве всю прибыль. Из-за начислений зарплат работникам работодатель тоже обязан платить налоги! Как будто он арендует у бюджета крепостных. О каком росте экономики в России тогда может идти речь?



Правительство оправдывается тратами на образование, медицину и оборону. Эти статьи, мол, придется свернуть, если уменьшить налоговое бремя. Как, разве нет других вариантов? А рента от продаж за границу полезных ископаемых на что? Если ее будет мало, можно возродить былую монополию государства на водку и хлеб. Она ведь была еще при царе-батюшке. Кроме того, почему бы не вспомнить о церкви и ее налоговых послаблениях. Кто мешает такой крупной организации солидарно платить налоги? И прошу не считать это покушением на святое. Да, наши церковные отцы – люди святые, они за нас молятся. Только вот деньги для этого большие зачем? Деньги растлевают душу.



Соберем это все, и ничего, сведет тогда бюджет концы с концами. Будет страна, здоровой, грамотной, сильной и производства не убьет, предпринимательства, фермерства. Сумеет создать собственный рынок, куда никто просто так не сунется, никакая внешняя монополия или спрут.



Что потребуется от наших экономистов

Конечно, создать рынок (а его, по сути, еще нет) будет не так легко, как отказаться от мародерства в отношении потребителей. Однако дело это вряд ли хлопотное. Тем более если удастся превратить рубль в твердую валюту, как евро, доллар или юань. Когда мы, наконец, избавим его от костылей? И не надо бояться, что сильный рубль убьет экспорт. В Китае же юань не убил, а наоборот.





Умело играть курсом твердого рубля, не увлекаясь импортом и не мешая экспорту, — это как раз то, что требуется от наших экономистов. А если эти светила начнут восклицать, что и это, мол, тоже «увы», надо отправить наших светил на стажировку. Минфин и Центробанк выслать бы в Китай целиком, и желательно, чтобы домой они не вернулись. Не уверен, что там будет с Китаем, а вот в России деньги появятся. Они ведь есть, их не может не быть.



Как заставить Россию работать?

Наконец, последнее из первоочередного. Задача нелегкая и уже третья. Нелегкая она в прямом смысле: как заставить Россию работать?



В России труд давно перестал быть источником благополучия. У нас даже появился термин: «работающие бедные». А ведь есть еще бедные, но не работающие. У остальных рабочая этика деградирует до нуля. О профессионализме я уже не говорю. Люди не работают, а сидят на работе с одной мыслью: где бы еще заработать?



Но как мы докатились до этого? Да очень просто.



Одной из причин, по какой либералам удалось подмять под себя экономику, было именно их потворство безделью. Либералы заключили асоциальный союз с обществом: мы наверху делаем что хотим, а вы внизу ничего не хотите и не делайте. Баклуши бейте, что вам еще надо?



Вот мы и бьем. Т.е., сидим и ждем, пока наши трудолюбивые соседи, Китай и Япония, не перемолотят нас в труху. Своих трудовых резервов у нас почти нет и мало технических специалистов. А рабочие – это дешевые поденщики из Средней Азии.



Рынка труда для россиян у нас тоже почти нет, его мы охотно передали в чужие руки. О качестве труда говорить не приходится. Как и о его количестве. Правительство, например, додумалось предлагать стране 4-дневную рабочую неделю. Как будто у нас работы полно и от нее все устали.



Я не призываю пахать в три погибели, но все равно пахать-то вообще нужно. Только вот где и кем? Особенно если рабочее и профессиональное образование фактически уничтожено. Нам остро нужны наши трудовые резервы: рабочие, мастера, техники, агрономы. Надо создавать целую пасеку и рынок труда. А мы в России штампуем юристов и экономистов, да еще говорим, что скоро все профессии отомрут. Мы, как слепые, выращиваем на пасеке мух навозных, а потом вдруг удивляемся: почему это у нас меда нет, зато вонь такая, что хоть топор вешай!



Соловья баснями не кормят

Для роста экономики важны не только пчелы, но и соты, т.е. рабочие места. Которые подразумевают и хорошую зарплату. Соловья баснями не кормят. Приоритет здесь — рабочие места в производстве: в городе и на селе. Каждое из них обеспечивает еще 3-5 рабочих мест в сфере обслуживания. Людей буквально надо приучать к труду и хорошей зарплате. Они от этого отвыкли.



За чей же счет делать всю эту благодать? Отвечаю: ни за чей! Достаточно снизить производственные налоги и налоги с легального (!) частного бизнеса. А упущенную, так сказать, выгоду бюджета правительство легко может покрыть отказом от безумно дорогих и бестолковых «национальных проектов». Где нет четких целей, задач и ориентиров, зато бюджетные средства утекают рекой.



Подъем российского производства окупит всю эту чиновничью блажь. Он сам подскажет проекты национального уровня.

Украинская військова аналітика создаёт и уничтожает врагов

Подведём итоги

А теперь подведем итог нашего разговора. Чтобы в России сдвинуть телегу с места, нужны всего лишь три (!) вещи:



Первое. Сохранить и увеличить спрос, т.е. потребление населением товаров и услуг. Для этого людям нужны доходы – зарплаты и пенсии при адекватных налогах.



Второе. Сохранить и увеличить предложение, т.е. аграрное и промышленное производство. Ему тоже нужны умеренные налоги и здоровый протекционизм. Отечественным производителям надо помогать.



Третье. Надо перестать наконец бездельничать. Перестать в масштабах страны бить баклуши и заниматься художественным свистом. Хватит, сколько можно уже! Пора начинать работать. Повторю еще раз: РА-БО-ТАТЬ. В этом кроется ключ к успеху.



Пора засучить рукава, и тогда наша телега, а точнее, паровоз, начнет скрежетать да и сдвинется с места. Пойдет вперед: сначала медленно, а потом и нормально. Чтобы кататься на паровозе, его надо сначала еще завести, отправить в движение.



Но кто же конкретно заведет паровоз без славословия «надо» и «мы»? Вы что думаете, некому? Ошибаетесь. А власть дорогая нам наша на что? Кремль, кажется, еще существует. И не машите рукой: мол, что с нее взять, с этой власти? Поверьте, взять с нее можно много чего. Вопрос уже остро стоит, ребром. Откладывать его не получится. И завести паровоз у нас есть кому, хотя не все еще об этом догадываются.



Толкать все равно Россию придется. Ничто не стоит на месте, и нам тоже придется двигаться, хотим мы этого или не хотим.



Как видите, чудес с вами мы не открыли и сверхъестественных задач тоже. Задачи обычные, самые что ни на есть школьные. Которые решаются в серые будни.



И тогда не надо будет пускаться в дебри, устраивать цветные революции и палить из танков по Белому дому. Все обойдется миролюбиво. Без нищеты, ужасов и потрясений, хотя и с мозолями на руках.



Ну, вот теперь, кажется, все. Ах да, совсем забыл. Мы с вами тут рассуждаем, как сдвинуть Россию с места, а олигархов наших не спрашиваем. Как будто и нет их уже совсем. А они люди богатые, влиятельные, не дай бог обидятся.



А что обижаться-то, уважаемые? Сами знаете: олигархи у нас есть, а олигархии – нет. Каждый из них сам за себя, да еще норовит ущипнуть соседа. В этом смысле им до либеральных попутчиков далеко.



Либералы кооперируются, хотя власть в России не берегут. Они ею орудуют, чтобы передать Россию под внешнее управление, а самим уйти на покой. Господа, знаете ли, бессребреники. Ну, или почти.



А олигархам бы еще сберечь капиталы в свете вероятного развала страны. Чтобы незаметно (!) встроиться с ними в глобальную экономику. Пусть даже на птичьих правах. Здесь и кроется основная для них проблема.



С точки зрения мировой экономики российские олигархи выполняют всего одну функцию, перекачивая из страны деньги и недра. Они нужны внешней экономике как инструмент — сифон для перелива богатств.



Как только переливать станет нечего или качать ресурсы можно будет и без сифона, его порежут, оставив без прибыли. А зарубежную собственность у олигархов отберут. Кое-что из ценного арестуют, а остальное заберут по частям, завалив долгами, чтобы олигархи расстались с ним за копейки. Оффшоров в мире давно уже нет, и финансовые счета легко заморозить. Так сказать, для борьбы с русской мафией и незаконным отмыванием денег.



Как видите, наших олигархов не очень-то жалуют и за границей. Дискриминируют и дискредитируют. Не уважают. Сажают для острастки во французскую тюрьму. Относятся к ним не как к богатеям, а как к овцам, которых надо постричь и еще можно съесть.



Куда же пойти тогда бедным людям, за кого даже некому вымолвить слово? А может быть, для начала им стоит на себя посмотреть? Перестать гнаться за чепухой и не отмахиваться от угрозы.



Пора бы нашим олигархам взрослеть. Пора вылезать из детских штанишек. Перестать баловать себя побрякушками да и жить в свое удовольствие. Тем более когда удовольствие это сомнительное.



Пора знать цену себе и своей стране, она ведь у них одна. И чтобы разбогатеть, совсем не обязательно ее разбазаривать. Страной надо уметь гордиться, как и вкладывать в нее душу. Чтобы, не ровён час, было куда опереться спиной.



О политике, войне и мире поговорим в следующий раз. Не секрет, что сегодня Россия живет в кризисе. Иногда кажется, что кризис является естественным ее состоянием, когда конца и края ему нет. А, собственно, почему? Почему мы так покорно к нему привыкли, что даже не пытаемся мечтать о лучшем? Не пытаемся ставить себе задачи, которые реально было бы воплотить в жизнь.Друзья, что вы думаете о проекте социального капитализма? В самом деле, а почему бы и нет? Ведь «капитализм», «социализм», «демократия», «диктатура» — все это понятия скорее условные. В чистом виде их уже почти не найдешь. Жизнь (и экономика в частности) все-таки многогранней. Она выходит за рамки четких определений.Выбор общественно-экономического строя – это не метания в сумерках от Сциллы к Харибде, а умение видеть золотое сечение и талант сочетать, казалось бы, невозможное. Потому что в телегу, чтобы она поехала, иногда приходится впрягать лебедя, рака и щуку, если ломовых коней под рукой нет. А их пока нет. Но ничего, зато есть телега, а уж голь на выдумки хитра. Хотя для начала и выдумывать ничего хитрого не придется.Вообще, экономика, как и любая система, физически куда-то движется. А точнее, движется она всего в двух направлениях: развивается или идет в упадок. Законсервировать ее движение не получится, как бы того ни хотелось. Отсюда вывод: у нас есть только один путь – вперед!Но чтобы нормально взять с места в карьер, надо создать предпосылки и оценить, что же мешает. А что мешает нашему экономическому развитию, как не отсутствие надлежащего спроса? Даже предложение в России не так дефицитно, как спрос. Потому что у нас, к сожалению, «денег нет». Печатный станок есть, а вот денег — «увы». Все предприятия закредитованы, все потребители стонут в долгах. Потому что в России, видите ли, нет денег.А на олимпиады, фиесты и прочую мишуру, не такую уж и дешевую, деньги откуда? Неужели с неба упали?Спрос экономике необходим, это не блажь и не подачка бедному населению. Нашим министрам и вице-премьерам пора бы это усвоить. И хотя бы не убивать тот спрос, который еще есть. Для этого надо сохранить в полном объеме пенсии и социальные выплаты, обуздав хищничество естественных монополий и ЖКХ. И не разрешать банкам и сотовым операторам задирать комиссии за свои воздушные услуги. Чтобы деньги населения не вылетали в трубу. Их ведь нет, так давайте ограничивать жадность. Чтобы на покупки оставались в кошельках рубли. Тогда уровень производства в России замедлит свое падение или даже остановит его.Как видите, пока все просто. Никакой высшей математики.Берем следующий вопрос: как поднять предложение или производство, в том числе на селе? Одними фискальными льготами не обойтись, хотя начинать надо оттуда. Пора бы уже прекратить душить работу налогами. Налоговое бремя на предприятия и фермеров у нас дикое. Отсюда и доходов нет, и, как следствие, самих предприятий. НДС и та же самая коммуналка съедают на производстве всю прибыль. Из-за начислений зарплат работникам работодатель тоже обязан платить налоги! Как будто он арендует у бюджета крепостных. О каком росте экономики в России тогда может идти речь?Правительство оправдывается тратами на образование, медицину и оборону. Эти статьи, мол, придется свернуть, если уменьшить налоговое бремя. Как, разве нет других вариантов? А рента от продаж за границу полезных ископаемых на что? Если ее будет мало, можно возродить былую монополию государства на водку и хлеб. Она ведь была еще при царе-батюшке. Кроме того, почему бы не вспомнить о церкви и ее налоговых послаблениях. Кто мешает такой крупной организации солидарно платить налоги? И прошу не считать это покушением на святое. Да, наши церковные отцы – люди святые, они за нас молятся. Только вот деньги для этого большие зачем? Деньги растлевают душу.Соберем это все, и ничего, сведет тогда бюджет концы с концами. Будет страна, здоровой, грамотной, сильной и производства не убьет, предпринимательства, фермерства. Сумеет создать собственный рынок, куда никто просто так не сунется, никакая внешняя монополия или спрут.Конечно, создать рынок (а его, по сути, еще нет) будет не так легко, как отказаться от мародерства в отношении потребителей. Однако дело это вряд ли хлопотное. Тем более если удастся превратить рубль в твердую валюту, как евро, доллар или юань. Когда мы, наконец, избавим его от костылей? И не надо бояться, что сильный рубль убьет экспорт. В Китае же юань не убил, а наоборот.Умело играть курсом твердого рубля, не увлекаясь импортом и не мешая экспорту, — это как раз то, что требуется от наших экономистов. А если эти светила начнут восклицать, что и это, мол, тоже «увы», надо отправить наших светил на стажировку. Минфин и Центробанк выслать бы в Китай целиком, и желательно, чтобы домой они не вернулись. Не уверен, что там будет с Китаем, а вот в России деньги появятся. Они ведь есть, их не может не быть.Наконец, последнее из первоочередного. Задача нелегкая и уже третья. Нелегкая она в прямом смысле: как заставить Россию работать?В России труд давно перестал быть источником благополучия. У нас даже появился термин: «работающие бедные». А ведь есть еще бедные, но не работающие. У остальных рабочая этика деградирует до нуля. О профессионализме я уже не говорю. Люди не работают, а сидят на работе с одной мыслью: где бы еще заработать?Но как мы докатились до этого? Да очень просто.Одной из причин, по какой либералам удалось подмять под себя экономику, было именно их потворство безделью. Либералы заключили асоциальный союз с обществом: мы наверху делаем что хотим, а вы внизу ничего не хотите и не делайте. Баклуши бейте, что вам еще надо?Вот мы и бьем. Т.е., сидим и ждем, пока наши трудолюбивые соседи, Китай и Япония, не перемолотят нас в труху. Своих трудовых резервов у нас почти нет и мало технических специалистов. А рабочие – это дешевые поденщики из Средней Азии.Рынка труда для россиян у нас тоже почти нет, его мы охотно передали в чужие руки. О качестве труда говорить не приходится. Как и о его количестве. Правительство, например, додумалось предлагать стране 4-дневную рабочую неделю. Как будто у нас работы полно и от нее все устали.Я не призываю пахать в три погибели, но все равно пахать-то вообще нужно. Только вот где и кем? Особенно если рабочее и профессиональное образование фактически уничтожено. Нам остро нужны наши трудовые резервы: рабочие, мастера, техники, агрономы. Надо создавать целую пасеку и рынок труда. А мы в России штампуем юристов и экономистов, да еще говорим, что скоро все профессии отомрут. Мы, как слепые, выращиваем на пасеке мух навозных, а потом вдруг удивляемся: почему это у нас меда нет, зато вонь такая, что хоть топор вешай!Для роста экономики важны не только пчелы, но и соты, т.е. рабочие места. Которые подразумевают и хорошую зарплату. Соловья баснями не кормят. Приоритет здесь — рабочие места в производстве: в городе и на селе. Каждое из них обеспечивает еще 3-5 рабочих мест в сфере обслуживания. Людей буквально надо приучать к труду и хорошей зарплате. Они от этого отвыкли.За чей же счет делать всю эту благодать? Отвечаю: ни за чей! Достаточно снизить производственные налоги и налоги с легального (!) частного бизнеса. А упущенную, так сказать, выгоду бюджета правительство легко может покрыть отказом от безумно дорогих и бестолковых «национальных проектов». Где нет четких целей, задач и ориентиров, зато бюджетные средства утекают рекой.Подъем российского производства окупит всю эту чиновничью блажь. Он сам подскажет проекты национального уровня.А теперь подведем итог нашего разговора. Чтобы в России сдвинуть телегу с места, нужны всего лишь три (!) вещи:Первое. Сохранить и увеличить спрос, т.е. потребление населением товаров и услуг. Для этого людям нужны доходы – зарплаты и пенсии при адекватных налогах.Второе. Сохранить и увеличить предложение, т.е. аграрное и промышленное производство. Ему тоже нужны умеренные налоги и здоровый протекционизм. Отечественным производителям надо помогать.Третье. Надо перестать наконец бездельничать. Перестать в масштабах страны бить баклуши и заниматься художественным свистом. Хватит, сколько можно уже! Пора начинать работать. Повторю еще раз: РА-БО-ТАТЬ. В этом кроется ключ к успеху.Пора засучить рукава, и тогда наша телега, а точнее, паровоз, начнет скрежетать да и сдвинется с места. Пойдет вперед: сначала медленно, а потом и нормально. Чтобы кататься на паровозе, его надо сначала еще завести, отправить в движение.Но кто же конкретно заведет паровоз без славословия «надо» и «мы»? Вы что думаете, некому? Ошибаетесь. А власть дорогая нам наша на что? Кремль, кажется, еще существует. И не машите рукой: мол, что с нее взять, с этой власти? Поверьте, взять с нее можно много чего. Вопрос уже остро стоит, ребром. Откладывать его не получится. И завести паровоз у нас есть кому, хотя не все еще об этом догадываются.Толкать все равно Россию придется. Ничто не стоит на месте, и нам тоже придется двигаться, хотим мы этого или не хотим.Как видите, чудес с вами мы не открыли и сверхъестественных задач тоже. Задачи обычные, самые что ни на есть школьные. Которые решаются в серые будни.И тогда не надо будет пускаться в дебри, устраивать цветные революции и палить из танков по Белому дому. Все обойдется миролюбиво. Без нищеты, ужасов и потрясений, хотя и с мозолями на руках.Ну, вот теперь, кажется, все. Ах да, совсем забыл. Мы с вами тут рассуждаем, как сдвинуть Россию с места, а олигархов наших не спрашиваем. Как будто и нет их уже совсем. А они люди богатые, влиятельные, не дай бог обидятся.А что обижаться-то, уважаемые? Сами знаете: олигархи у нас есть, а олигархии – нет. Каждый из них сам за себя, да еще норовит ущипнуть соседа. В этом смысле им до либеральных попутчиков далеко.Либералы кооперируются, хотя власть в России не берегут. Они ею орудуют, чтобы передать Россию под внешнее управление, а самим уйти на покой. Господа, знаете ли, бессребреники. Ну, или почти.А олигархам бы еще сберечь капиталы в свете вероятного развала страны. Чтобы незаметно (!) встроиться с ними в глобальную экономику. Пусть даже на птичьих правах. Здесь и кроется основная для них проблема.С точки зрения мировой экономики российские олигархи выполняют всего одну функцию, перекачивая из страны деньги и недра. Они нужны внешней экономике как инструмент — сифон для перелива богатств.Как только переливать станет нечего или качать ресурсы можно будет и без сифона, его порежут, оставив без прибыли. А зарубежную собственность у олигархов отберут. Кое-что из ценного арестуют, а остальное заберут по частям, завалив долгами, чтобы олигархи расстались с ним за копейки. Оффшоров в мире давно уже нет, и финансовые счета легко заморозить. Так сказать, для борьбы с русской мафией и незаконным отмыванием денег.Как видите, наших олигархов не очень-то жалуют и за границей. Дискриминируют и дискредитируют. Не уважают. Сажают для острастки во французскую тюрьму. Относятся к ним не как к богатеям, а как к овцам, которых надо постричь и еще можно съесть.Куда же пойти тогда бедным людям, за кого даже некому вымолвить слово? А может быть, для начала им стоит на себя посмотреть? Перестать гнаться за чепухой и не отмахиваться от угрозы.Пора бы нашим олигархам взрослеть. Пора вылезать из детских штанишек. Перестать баловать себя побрякушками да и жить в свое удовольствие. Тем более когда удовольствие это сомнительное.Пора знать цену себе и своей стране, она ведь у них одна. И чтобы разбогатеть, совсем не обязательно ее разбазаривать. Страной надо уметь гордиться, как и вкладывать в нее душу. Чтобы, не ровён час, было куда опереться спиной.О политике, войне и мире поговорим в следующий раз. Антон Даль Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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