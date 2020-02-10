Капиталистическая формация: создание рабочего класса как двойной подарок капиталистам • 61 • Война

Аграрная революция

Конец крепостного права нанес тяжелый удар по власти лордов, но они все еще сохраняли право собственности на большие участки земли. Именно с этой позиции старые хозяева начали свое контрнаступление против свободных крестьян Англии.



Расширение торговли в XIV веке также создало растущий спрос на шерсть, главным экспортером которой была Англия. В ответ на это землевладельцы начали насильственно выселять своих феодальных арендаторов, чтобы превратить целые деревни в места по разведению овец. Важность этой прибыльной торговли для английской знати можно увидеть даже сегодня в шерстяном мешке, на котором лорд-спикер все еще сидит в Палате лордов.







Результатом этого неприкрытого грабежа стало лишение собственности многих тысяч крестьян, многие из которых не имели иного выбора, кроме как бродить по земле в поисках работы или милостыни. Данная проблема приобрела столь широкое распространение, что в 1489 году Генрих VII издал первый из серии законов, направленных на сокращение масштабов изгнания крестьян из сельской местности.



Открытие Америки и последовавший за этим гигантский подъем торговли только подлили масла в огонь. В течение всего периода Тюдоров сельскохозяйственное производство было смещено в сторону товарных культур для рынка, что послужило тому, что новая порода капиталистических фермеров нанимала безземельных нищих в качестве рабочих.



Однако даже этого нового способа производства оказалось недостаточно, чтобы поглотить поток нищеты. В конце концов класс нищих "бродяг" стал настолько велик, что это заставило королеву Елизавету I ввести специальный "бедный тариф" еще в 1601 году (в то же время было предусмотрено, что "нелицензированные нищие" будут казнены без пощады как преступники).



В 17 и 18 веках экспроприация и вытеснение сельских масс приняли официальную форму посредством принятия ряда законов в парламенте. Это было катастрофой для сельского населения: оно фактически довело английское крестьянство до вымирания к 19 веку, но оно обеспечило огромную армию неимущих рабочих для растущей промышленности в городах и вокруг них. Именно этот процесс легализованного воровства породил капиталистические "права собственности", которым так восхищаются современные защитники капитализма.



Государство

Другой миф, который окружает рождение капитализма, заключается в том, что он был достигнут благодаря новаторской экономической деятельности предприимчивых людей в противовес мертвой руке государства. Эта сказка регулярно стирается, когда современное государство вынуждено проводить реформы под давлением рабочих, но всегда при удобном случае пытается отменить эти реформы. Во всех отношениях наши будущие капитаны промышленности и торговли зависели от самых жестоких государственных репрессий для защиты своих классовых интересов.



Абсолютизм возник из противоречий умирающего феодального общества: феодальная монархия покоилась попеременно на землевладельцах, буржуазии и крестьянстве. Одной рукой монархия сдерживала экспроприацию крестьянства, а другой, действуя обычно в своих интересах, фактически ускоряла развитие капитализма.



Продажа земель, экспроприированных у церкви после Реформации по сниженным ценам, например, была огромным подарком нарождающимся капиталистическим фермерам 16 века. Точно так же установление колониальных монополий всеми абсолютистскими монархиями Западной Европы обеспечило существенную защиту для раннего развития мануфактуры.



Однако именно в силу своей переходной и противоречивой природы эта форма государства вступает в определенный момент в резкое противоречие с интересами буржуазии. Как только буржуазия захватила экономическое господство, она должна быть в состоянии управлять в своих собственных интересах. Таким образом, последние остатки феодальной политической системы стали лишь еще одним препятствием на пути великого стремления к накоплению капитала.



Начиная с голландской войны за независимость, когда буржуазия вступила на путь завоевания политической власти, по Европе прокатилась волна революций. В своей борьбе против старого порядка она объединила все здоровое и прогрессивное в обществе под лозунгом "свободы". Сметая партикуляризм прошлого, революционеры расчищали путь для развития подлинно национального рынка. Вместо произвольных привилегий абсолютизма они требовали "господства закона", которое на практике всегда означало господство буржуазии.



Но великое и трагическое противоречие всех этих движений заключалось в том, что, как и в английской революции, они в конечном счете отдали власть не крестьянам и ремесленникам, составлявшим костяк революционных армий, а новому, еще более могущественному классу эксплуататоров, о чем наши современные любители свободы склонны забывать.



После "похорон" абсолютизма государство полностью перешло во владение новой земельной аристократии, "банкократии" и крупных промышленников, либо в форме республики, либо, чаще всего, конституционной монархии.







Всякий, кто сомневается в значении этого для развития капитализма, должен только взглянуть на меры, принятые английским парламентом после так называемой Славной революции 1688 года: огораживания превратились из широко распространенного злоупотребления в преднамеренную политику; Банк Англии был создан вместе с "национальным долгом" – долгом не кому иному, как капиталистическим спекулянтам; было введено законодательство о "максимальной заработной плате", в то время как возможности рабочих для переговоров о лучшей оплате труда и условиях были, конечно, запрещены.



Концентрированная власть государства использовалась “для ускорения, по тепличному способу, процесса превращения феодального способа производства в капиталистический способ", писал Маркс в "Капитале" (т. 1), добавляя, что "насилие — это повитуха каждого старого общества, беременного новым. Оно само по себе является экономической силой".



Следует также отметить, что в этот "золотой век свободы и просвещения" ни один рабочий или бедный крестьянин не имел ни права голоса, ни политического представительства в какой бы то ни было форме. На самом деле поднимающиеся капиталистические землевладельцы и фабриканты нуждались в государственной власти для регулирования в свою пользу заработной платы и удлинения рабочего дня.



На самом деле только тогда, когда была обеспечена их собственная тирания на рабочем месте, класс капиталистов стал терпеть любые политические свободы со стороны рабочих, и даже тогда они должны были быть ограничены, дабы не нарушать их священное право на частную собственность, то есть плоды столетий воровства.



Рождение рабочего класса

Развитие общества в конечном счете определяется развитием производительных сил человечества. Но сама по себе технология неспособна изменить общество – она сама социально детерминирована. Древние греки открыли паровую энергетику задолго до буржуазной Европы. Немецкий изобретатель Антон Мюллер еще в 1529 году создал ткацкий станок, способный ткать несколько кусков ткани одновременно. Результатом стала не промышленная революция, а, наоборот, убийство изобретателей местными городскими советами.



В Англии аграрная и политическая революции 16 и 17 веков заложили основу для промышленной революции. Без создания "избыточного" населения пролетариев, роста производительности сельского хозяйства и гигантских благ, дарованных капиталистам завоеванием ими политической власти, такое громадное социальное преобразование было бы немыслимо. Почему США развязали мировую войну



Вновь созданный пролетариат быстро приводился в действие, обычно под гнетом жестоких репрессий, но оставалось еще одно препятствие на пути к неограниченной свободе капиталистической эксплуатации-гильдии. Установив строгие правила и ограничения в промышленности, цеховая система, которая сама была продуктом борьбы ранней буржуазии, стала удушающим препятствием на пути свободного развития капиталистического способа производства. Фактически первое производство шерстяной ткани, зарегистрированное в 16 веке, было закрыто местными гильдиями именно потому, что это угрожало их монополии.



Первая хлопкопрядильная фабрика была фактически создана за пределами любого крупного города, в Ройтоне, Ланкашир, чтобы избежать сопротивления того, что осталось от гильдий в 1764 году. Это быстро установило модель того, что станет фабричной системой.



Ограничения на заработную плату, существовавшие в течение столетий, были окончательно отменены в 1813 году. Они были теперь, по Марксу, "абсурдной аномалией", поскольку капиталисты могли свободно диктовать своим рабочим заработную плату и условия труда, как им заблагорассудится. Развитие капиталистического производства (с помощью закованного в кольчугу кулака государства) привело наконец к созданию “рабочего класса, который по воспитанию, традиции и привычке смотрит на требования этого способа производства как на самоочевидные естественные законы”.



По мере того как эта новая, более "цивилизованная" форма эксплуатации захватывала все больше и больше сфер производства, британский правящий класс внезапно обнаружил, что рабы, работающие на его колониальных плантациях, тоже были людьми. Но когда в 1833 году оно окончательно отменило рабство в своих колониях, британское правительство выплатило 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации не рабам, а 3000 семьям, которые владели рабами, за потерю ими "собственности". Эта цифра в сегодняшнем выражении составляет около 16,5 млрд. фунтов стерлингов: огромный подарок рабовладельцам, который они быстро использовали на английских фабриках, ирландских фермах и индийских плантациях.



Рабство было отменено не потому, что оно было аморальным; оно было отменено потому, что оно было невыгодным. Было бы глупо упорствовать в таком дорогостоящем и непродуктивном предприятии, когда проницательный инвестор может выжать невиданную ранее прибыль из крови "свободнорожденных рабов" Британии и ее колоний.



Но создание рабочего класса дало капиталистам двойной подарок. Он не только создавал их прибыль от избыточного труда рабочих, но и создавал средства, с помощью которых эти прибыли могли быть реализованы, – первый в истории действительно массовый потребительский рынок.



Средний крестьянин никогда не покупал много еды или одежды, потому что он сам молол зерно и сам ткал себе одежду. Обездоленность крестьянства означала, что оно не только зависело от капиталистов в плане труда и заработной платы, но и вынуждено было тратить эту заработную плату на предметы первой необходимости, такие как продовольствие и одежда, не у кого иного, как у тех же капиталистов (рассматриваемых в национальном масштабе).



Позже, в 19 веке, британское государство использовало тарифы, чтобы уничтожить индийскую домашнюю прядильную промышленность и наводнить рынок тканью, часто прядущейся из индийского хлопка. Таким образом, роль Индии как колонии сместилась от того, чтобы быть исключительно источником добычи (которой она и оставалась), к тому, чтобы также быть огромным рынком пленных. Таким образом, индийские массы, как и их британские коллеги, дважды платили за свою эксплуатацию британскими капиталистами.



Это сыграло важную роль как в подъеме британского капитализма, так и в борьбе за независимость Индии. В 1921 году Индийский национальный конгресс принял флаг, содержащий изображение прялки, чтобы символизировать отечественную промышленность, разрушенную британской конкуренцией. Эта прялка все еще сохранилась (частично) в индийском флаге сегодня, хотя она была изменена в буддийское колесо чакры. Японский «День северных территорий» – не праздник, а символ реваншизма



Важность массового потребления для капитализма можно увидеть сегодня в еще более грандиозном масштабе. Следствием этого в нашей культуре является безудержное потребление и долги, которые давят на нас как на индивидов. Мы должны не только работать, но и покупать. В этом смысле предложение определяет спрос в той же мере, в какой спрос определяет предложение.



Новый бой

Теперь появился капитал, полностью сформировавшийся и “истекающий кровью из каждой поры” (по выражению Маркса). С тех пор свобода капитала продолжает находить свое отражение и источник в несвободе людей. Но он также заложил основу для новой и более серьезной борьбы.



Буржуазия — класс, рожденный борьбой между феодалами и крепостными. В конце концов она сумела захватить власть, преобразовать государство в своих целях и использовать его для уничтожения старого порядка. Так и рабочий класс был создан бесконечным стремлением капитализма эксплуатировать человеческую рабочую силу. Подобно средневековым крепостным, современные рабочие отдают большую часть своей жизни паразитическому классу собственников. Но, взяв в руки общества в целом огромные производительные силы, созданные их собственным трудом, трудящиеся всего мира могут навсегда покончить с классовым гнетом и открыть новую эру подлинной свободы для всего человечества. Конец крепостного права нанес тяжелый удар по власти лордов, но они все еще сохраняли право собственности на большие участки земли. Именно с этой позиции старые хозяева начали свое контрнаступление против свободных крестьян Англии.Расширение торговли в XIV веке также создало растущий спрос на шерсть, главным экспортером которой была Англия. В ответ на это землевладельцы начали насильственно выселять своих феодальных арендаторов, чтобы превратить целые деревни в места по разведению овец. Важность этой прибыльной торговли для английской знати можно увидеть даже сегодня в шерстяном мешке, на котором лорд-спикер все еще сидит в Палате лордов.Результатом этого неприкрытого грабежа стало лишение собственности многих тысяч крестьян, многие из которых не имели иного выбора, кроме как бродить по земле в поисках работы или милостыни. Данная проблема приобрела столь широкое распространение, что в 1489 году Генрих VII издал первый из серии законов, направленных на сокращение масштабов изгнания крестьян из сельской местности.Открытие Америки и последовавший за этим гигантский подъем торговли только подлили масла в огонь. В течение всего периода Тюдоров сельскохозяйственное производство было смещено в сторону товарных культур для рынка, что послужило тому, что новая порода капиталистических фермеров нанимала безземельных нищих в качестве рабочих.Однако даже этого нового способа производства оказалось недостаточно, чтобы поглотить поток нищеты. В конце концов класс нищих "бродяг" стал настолько велик, что это заставило королеву Елизавету I ввести специальный "бедный тариф" еще в 1601 году (в то же время было предусмотрено, что "нелицензированные нищие" будут казнены без пощады как преступники).В 17 и 18 веках экспроприация и вытеснение сельских масс приняли официальную форму посредством принятия ряда законов в парламенте. Это было катастрофой для сельского населения: оно фактически довело английское крестьянство до вымирания к 19 веку, но оно обеспечило огромную армию неимущих рабочих для растущей промышленности в городах и вокруг них. Именно этот процесс легализованного воровства породил капиталистические "права собственности", которым так восхищаются современные защитники капитализма.Другой миф, который окружает рождение капитализма, заключается в том, что он был достигнут благодаря новаторской экономической деятельности предприимчивых людей в противовес мертвой руке государства. Эта сказка регулярно стирается, когда современное государство вынуждено проводить реформы под давлением рабочих, но всегда при удобном случае пытается отменить эти реформы. Во всех отношениях наши будущие капитаны промышленности и торговли зависели от самых жестоких государственных репрессий для защиты своих классовых интересов.Абсолютизм возник из противоречий умирающего феодального общества: феодальная монархия покоилась попеременно на землевладельцах, буржуазии и крестьянстве. Одной рукой монархия сдерживала экспроприацию крестьянства, а другой, действуя обычно в своих интересах, фактически ускоряла развитие капитализма.Продажа земель, экспроприированных у церкви после Реформации по сниженным ценам, например, была огромным подарком нарождающимся капиталистическим фермерам 16 века. Точно так же установление колониальных монополий всеми абсолютистскими монархиями Западной Европы обеспечило существенную защиту для раннего развития мануфактуры.Однако именно в силу своей переходной и противоречивой природы эта форма государства вступает в определенный момент в резкое противоречие с интересами буржуазии. Как только буржуазия захватила экономическое господство, она должна быть в состоянии управлять в своих собственных интересах. Таким образом, последние остатки феодальной политической системы стали лишь еще одним препятствием на пути великого стремления к накоплению капитала.Начиная с голландской войны за независимость, когда буржуазия вступила на путь завоевания политической власти, по Европе прокатилась волна революций. В своей борьбе против старого порядка она объединила все здоровое и прогрессивное в обществе под лозунгом "свободы". Сметая партикуляризм прошлого, революционеры расчищали путь для развития подлинно национального рынка. Вместо произвольных привилегий абсолютизма они требовали "господства закона", которое на практике всегда означало господство буржуазии.Но великое и трагическое противоречие всех этих движений заключалось в том, что, как и в английской революции, они в конечном счете отдали власть не крестьянам и ремесленникам, составлявшим костяк революционных армий, а новому, еще более могущественному классу эксплуататоров, о чем наши современные любители свободы склонны забывать.После "похорон" абсолютизма государство полностью перешло во владение новой земельной аристократии, "банкократии" и крупных промышленников, либо в форме республики, либо, чаще всего, конституционной монархии.Всякий, кто сомневается в значении этого для развития капитализма, должен только взглянуть на меры, принятые английским парламентом после так называемой Славной революции 1688 года: огораживания превратились из широко распространенного злоупотребления в преднамеренную политику; Банк Англии был создан вместе с "национальным долгом" – долгом не кому иному, как капиталистическим спекулянтам; было введено законодательство о "максимальной заработной плате", в то время как возможности рабочих для переговоров о лучшей оплате труда и условиях были, конечно, запрещены.Концентрированная власть государства использовалась “для ускорения, по тепличному способу, процесса превращения феодального способа производства в капиталистический способ", писал Маркс в "Капитале" (т. 1), добавляя, что "насилие — это повитуха каждого старого общества, беременного новым. Оно само по себе является экономической силой".Следует также отметить, что в этот "золотой век свободы и просвещения" ни один рабочий или бедный крестьянин не имел ни права голоса, ни политического представительства в какой бы то ни было форме. На самом деле поднимающиеся капиталистические землевладельцы и фабриканты нуждались в государственной власти для регулирования в свою пользу заработной платы и удлинения рабочего дня.На самом деле только тогда, когда была обеспечена их собственная тирания на рабочем месте, класс капиталистов стал терпеть любые политические свободы со стороны рабочих, и даже тогда они должны были быть ограничены, дабы не нарушать их священное право на частную собственность, то есть плоды столетий воровства.Развитие общества в конечном счете определяется развитием производительных сил человечества. Но сама по себе технология неспособна изменить общество – она сама социально детерминирована. Древние греки открыли паровую энергетику задолго до буржуазной Европы. Немецкий изобретатель Антон Мюллер еще в 1529 году создал ткацкий станок, способный ткать несколько кусков ткани одновременно. Результатом стала не промышленная революция, а, наоборот, убийство изобретателей местными городскими советами.В Англии аграрная и политическая революции 16 и 17 веков заложили основу для промышленной революции. Без создания "избыточного" населения пролетариев, роста производительности сельского хозяйства и гигантских благ, дарованных капиталистам завоеванием ими политической власти, такое громадное социальное преобразование было бы немыслимо.Вновь созданный пролетариат быстро приводился в действие, обычно под гнетом жестоких репрессий, но оставалось еще одно препятствие на пути к неограниченной свободе капиталистической эксплуатации-гильдии. Установив строгие правила и ограничения в промышленности, цеховая система, которая сама была продуктом борьбы ранней буржуазии, стала удушающим препятствием на пути свободного развития капиталистического способа производства. Фактически первое производство шерстяной ткани, зарегистрированное в 16 веке, было закрыто местными гильдиями именно потому, что это угрожало их монополии.Первая хлопкопрядильная фабрика была фактически создана за пределами любого крупного города, в Ройтоне, Ланкашир, чтобы избежать сопротивления того, что осталось от гильдий в 1764 году. Это быстро установило модель того, что станет фабричной системой.Ограничения на заработную плату, существовавшие в течение столетий, были окончательно отменены в 1813 году. Они были теперь, по Марксу, "абсурдной аномалией", поскольку капиталисты могли свободно диктовать своим рабочим заработную плату и условия труда, как им заблагорассудится. Развитие капиталистического производства (с помощью закованного в кольчугу кулака государства) привело наконец к созданию “рабочего класса, который по воспитанию, традиции и привычке смотрит на требования этого способа производства как на самоочевидные естественные законы”.По мере того как эта новая, более "цивилизованная" форма эксплуатации захватывала все больше и больше сфер производства, британский правящий класс внезапно обнаружил, что рабы, работающие на его колониальных плантациях, тоже были людьми. Но когда в 1833 году оно окончательно отменило рабство в своих колониях, британское правительство выплатило 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации не рабам, а 3000 семьям, которые владели рабами, за потерю ими "собственности". Эта цифра в сегодняшнем выражении составляет около 16,5 млрд. фунтов стерлингов: огромный подарок рабовладельцам, который они быстро использовали на английских фабриках, ирландских фермах и индийских плантациях.Рабство было отменено не потому, что оно было аморальным; оно было отменено потому, что оно было невыгодным. Было бы глупо упорствовать в таком дорогостоящем и непродуктивном предприятии, когда проницательный инвестор может выжать невиданную ранее прибыль из крови "свободнорожденных рабов" Британии и ее колоний.Но создание рабочего класса дало капиталистам двойной подарок. Он не только создавал их прибыль от избыточного труда рабочих, но и создавал средства, с помощью которых эти прибыли могли быть реализованы, – первый в истории действительно массовый потребительский рынок.Средний крестьянин никогда не покупал много еды или одежды, потому что он сам молол зерно и сам ткал себе одежду. Обездоленность крестьянства означала, что оно не только зависело от капиталистов в плане труда и заработной платы, но и вынуждено было тратить эту заработную плату на предметы первой необходимости, такие как продовольствие и одежда, не у кого иного, как у тех же капиталистов (рассматриваемых в национальном масштабе).Позже, в 19 веке, британское государство использовало тарифы, чтобы уничтожить индийскую домашнюю прядильную промышленность и наводнить рынок тканью, часто прядущейся из индийского хлопка. Таким образом, роль Индии как колонии сместилась от того, чтобы быть исключительно источником добычи (которой она и оставалась), к тому, чтобы также быть огромным рынком пленных. Таким образом, индийские массы, как и их британские коллеги, дважды платили за свою эксплуатацию британскими капиталистами.Это сыграло важную роль как в подъеме британского капитализма, так и в борьбе за независимость Индии. В 1921 году Индийский национальный конгресс принял флаг, содержащий изображение прялки, чтобы символизировать отечественную промышленность, разрушенную британской конкуренцией. Эта прялка все еще сохранилась (частично) в индийском флаге сегодня, хотя она была изменена в буддийское колесо чакры.Важность массового потребления для капитализма можно увидеть сегодня в еще более грандиозном масштабе. Следствием этого в нашей культуре является безудержное потребление и долги, которые давят на нас как на индивидов. Мы должны не только работать, но и покупать. В этом смысле предложение определяет спрос в той же мере, в какой спрос определяет предложение.Теперь появился капитал, полностью сформировавшийся и “истекающий кровью из каждой поры” (по выражению Маркса). С тех пор свобода капитала продолжает находить свое отражение и источник в несвободе людей. Но он также заложил основу для новой и более серьезной борьбы.Буржуазия — класс, рожденный борьбой между феодалами и крепостными. В конце концов она сумела захватить власть, преобразовать государство в своих целях и использовать его для уничтожения старого порядка. Так и рабочий класс был создан бесконечным стремлением капитализма эксплуатировать человеческую рабочую силу. Подобно средневековым крепостным, современные рабочие отдают большую часть своей жизни паразитическому классу собственников. Но, взяв в руки общества в целом огромные производительные силы, созданные их собственным трудом, трудящиеся всего мира могут навсегда покончить с классовым гнетом и открыть новую эру подлинной свободы для всего человечества. Владимир Зырянов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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