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Капитал побежит из России невероятными темпами: ЦБ приготовился к худшему

24 октября 2020, 00:25  •  63 • Политика
ЦБ более чем вдвое ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году. Регулятор ожидает, что страну покинет 53 миллиарда долларов вместо ожидаемых 25 миллиардов.
Банк России ожидает массовый отток капитала в 2020-2022 годах. Ведомство значительно ухудшило прогноз по суммам, которые будут выведены из страны в ближайшие несколько лет.
Так, согласно прогнозу Центробанка, до конца только этого года из России будет выведено порядка 53 миллиардов долларов. Это более чем в два раза больше ранних ожиданий регулятора. Изначально предполагалось, что чистый отток капитала составит 25 миллиардов долларов.
Прогноз по оттоку капитала на 2021 и 2022 года также был ухудшен, хоть и не так значительно. В следующем году ЦБ ожидает вывод 35 миллиардов долларов, вместо 20 миллиардов, а в 2022-м - 25 миллиардов долларов вместо 15 миллиардов.
Причиной для пессимизма ЦБ стали данные об оттоке капитала с января по сентябрь 2020 года. Согласно им, из страны вывели порядка 35,5 миллиарда долларов. Это в 1,7 раз больше, чем за тот же период 2019 года.

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