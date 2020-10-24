Капитал побежит из России невероятными темпами: ЦБ приготовился к худшему

Банк России ожидает массовый отток капитала в 2020-2022 годах. Ведомство значительно ухудшило прогноз по суммам, которые будут выведены из страны в ближайшие несколько лет.

Так, согласно прогнозу Центробанка, до конца только этого года из России будет выведено порядка 53 миллиардов долларов. Это более чем в два раза больше ранних ожиданий регулятора. Изначально предполагалось, что чистый отток капитала составит 25 миллиардов долларов.

Прогноз по оттоку капитала на 2021 и 2022 года также был ухудшен, хоть и не так значительно. В следующем году ЦБ ожидает вывод 35 миллиардов долларов, вместо 20 миллиардов, а в 2022-м - 25 миллиардов долларов вместо 15 миллиардов.

Причиной для пессимизма ЦБ стали данные об оттоке капитала с января по сентябрь 2020 года. Согласно им, из страны вывели порядка 35,5 миллиарда долларов. Это в 1,7 раз больше, чем за тот же период 2019 года.