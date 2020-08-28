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Канула в лету: как копейка себя не сберегла

28 августа 2020, 08:00  •  82 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Венявский
"Копейка маленькая, да удаленькая". "Без копейки рубль щербатый". "Кто копеек не считает, тот рублей не сберегает". "Трудовая копейка до веку живет". Эти и десятки других пословиц, накопленных за четыре с половиной века использования копеек, в 1994 году потеряли всяческий смысл. И стали разве что предметом филологического интереса. Причина изъятия из денежного обращения монет достоинством 1 копейка была проста и понятна: галопирующая на протяжении нескольких лет инфляция и их полное обесценивание. Даже на пригоршню копеек купить было ничего нельзя. Более того, себестоимость монет многократно превышала их номинал. По большому счету, граждане страны отнеслись к произошедшему без драматизма, а лишь с легкой грустью, да и то не все. Людей интересовали далеко не копейки, а рубли и доллары. Точнее, их отсутствие из-за тяжелой экономической ситуации.
Впрочем, копейка через несколько лет при помощи Центробанка и правительства попыталась взять реванш, однако вновь потерпела фиаско. После деноминации рубля в 1998 году ее вернули в оборот. Это было логично, поскольку номинал дензнаков уменьшился в 1000 раз. Попросту говоря, от него "отняли" 3 нуля и, к примеру, 100 000 рублей стали нормальными и привычными "по прошлой жизни" 100 рублями. В этот же момент в оборот были введены банкноты в 5, 10, 50, 100 и 500 рублей. Ну и монеты тоже: 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей. Однако не прошло и восьми месяцев, как грянул печально известный дефолт. "Посыпалась" не только национальная валюта, но и банковская система России. В результате через некоторое время история повторилась. Центробанк вновь заявил, что копейка не окупает затрачиваемых на ее производство денег. "Под раздачу" попали и пятикопеечные монеты. Правда, их выпускали еще несколько лет.
Восемь лет назад чеканка монет была прекращена. Опять-таки, из-за обесценивания денег. Кстати, социологи подсчитали, что 9 из 10 граждан России тогда были против использования монет номиналом в 1 и 5 копеек: неудобств много, а толку мало. Впрочем, покупательную способность они не потеряли. Но расплачиваются ими крайне редко. А магазины, чтобы не возиться с мелочью, округляют сдачу в пользу покупателя. Остается ждать новой деноминации?
Увы, судьба копейки в последние десятилетия стала символом неустойчивости российской валюты. Нельзя в связи с этим не вспомнить дореволюционную денежную реформу тогдашнего министра финансов Витте. Она привела к созданию в России настоящего "золотого" рубля, который накануне Первой мировой войны стал самой твердой валютой в Европе. Да и копейки когда-то были полновесными деньгами. При Иване Грозном за копейку можно было купить 3 килограмма муки. В ходу были половинки копеек, прозванные в народе "деньга", и "полушки" – монетки достоинством в четверть копейки.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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