Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией

В среду, 8 мая, коммунальные службы Вены устранили последствия осквернения памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил сожаление в связи с актом вандализма.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что официальная реакция Вены последовала после решительного протеста со стороны РФ в связи со случившимся.

Как сообщалось ранее, на площади Шварценбергплац в столице Австрии неизвестные вандалы в канун Дня Победы залили красной краской постамент перед монументом советским воинам, передает ТАСС.

Канцлер Себастьян Курц и президент Национального совета (парламента) Австрии Вольфганг Соботка выразили свое сожаление в связи со случившимся.

Отметим, что это уже второй акт вандализма в отношении монумента за две недели. Ранее 25 апреля вандалы заливали фасад памятника черной краской. Сообщается, что в МВД страны приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Ранее в Берлине вандалы осквернили монумент Скорбящей матери в Трептов-парке. Председатель Президиума организации "Офицеры России" Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что участники организации помогли восстановить памятник.

Кроме того, подчеркнул он, организация намерена создать Международный центр по противодействию реабилитации нацизма. На данный момент ведутся переговоры с общественными, ветеранскими организациями Европы и США, чтобы вместе координировать эту работу.

"Уже достигнуты договорённости с организациями Сербии, Польши, Черногории", - сказал Герой России.