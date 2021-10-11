Канцлера Курца ушли, но он не ушёл

Идёт возня вокруг политического курса Австрии

Молодому австрийскому политику Себастьяну Курцу недавно исполнилось 36 лет, а он уже во второй раз теряет должность канцлера Австрии. Впервые Курц потерял эту должность в 2019 году, когда парламент выразил ему недоверие из-за коррупции его окружения, связанной с намерениями неких мифических российских олигархов купить газету Kronen Zeitung. Эта купля-продажа должна была так растрогать русских покупателей, что они обещали поддержку союзнику Себастьяна Курца по коалиции, лидеру Австрийской партии свободы Кристиану Штрахе.

Начнем с того, что Kronen Zeitung является крупнейшей австрийской газетой с аудиторией 2,97 млн. человек, или 43,7% всех читающих австрийцев. Ежедневный тираж составляет 1 млн. экземпляров. Редакция газеты много лет исповедует левые взгляды и не пользуется симпатиями европейской правящей элиты. А лидер Австрийской партии свободы Кристиан Штрахе, с которым связали скандал вокруг газеты, воспринимается в европейском (в первую очередь немецком) политикуме почти как нацист. Мечта о его «вытравливании» из австрийской политической жизни давно греет души многих игроков в Брюсселе. Правда, это связано не с его правыми взглядами, а с твердым курсом на сохранение национальной самобытности Австрии. В общем, скандал был спланирован безупречно, по формуле «одним махом троих убивахом» – левую газету, правого политика и «неформатного» Курца.

Там были налицо все атрибуты деятельности рыцарей плаща и кинжала: скрытые видеозаписи неких тайных разговоров, невнятность намерений злоумышленников, вбросы в СМИ сенсационных публикаций.

Скандал достиг своей цели: Курц ушел, а вместе с ним должно было уйти то, за что его так не любили «старшие соседи» по Европе: защита национальной культуры перед нашествием инокультурных элементов, последовательная внеблоковая политика. Курц был инициатором закона «Об исламе», согласно которому запрещалось иностранное финансирование мечетей. Он настоял на том, чтобы пятничные проповеди имамы произносили исключительно по-немецки, а немецкий язык стал единственным допустимым в детских садах. Он ввел штрафы для приезжих, не желающих учить немецкий. Когда разразился миграционный кризис 2015-2016 годов и 450 тысяч мигрантов очутились в Австрии, Курц резко критиковал политику Германии и лично Ангелу Меркель. Он фактически поддержал Польшу, Венгрию и Чехию в их нежелании принимать мигрантов и вместе с премьером Голландии Марком Рютте отказался утверждать бюджет Евросоюза.

В 2019 году Курца, казалось, свалили, но не надолго. Через полгода состоялись внеочередные выборы в парламент, его партия АНП снова победила, он возвратил себе место канцлера и продолжил прежнюю политику. Это в глазах законодателей политической жизни Евросоюза выглядело вызовом. В мире наступали новые времена и такие, как Себастьян Курц, не вписывались в «новый формат», особенно в том, что касается России.

Здесь политика Курца давно вызывает подозрения. Резких высказываний в адрес России он никогда не делал, подчёркивая важность диалога с ней. А главное, он выступает с идеей постепенной отмены санкций по мере прогресса в выполнении Минских договорённостей. Он последовательно ратует за реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2».

Хуже того, Курц не считает дело Навального камнем преткновения в развитии отношений с Россией, хотя, конечно, необходимые оговорки делает. Видимо, его изначально прохладное отношение к правительству Меркель позволяет ему объективно судить и об обстоятельствах этого скандального дела. Ведь правительство ФРГ открыто игнорирует сотрудничество с правоохранительными органами РФ в расследовании «отравления» Навального. Поэтому неудивительно, что некие силы состряпали еще один скандал, который привел к отставке Курца. И снова в скандале фигурирует газета, точнее таблоид Österreich. Это солидное венское издание, его ежедневная аудитория составляет около 10% всего рынка прессы.

Теперь выдвинуто подозрение в возможных сделках окружения Курца с прессой. Будто бы Минфин в 2016-2018 годах использовал бюджетные деньги на оплату рекламных объявлений в Österreich, где формировался положительный образ Курца.Дескать,это позволило ему сначала возглавить консервативную Народную партию, а затем занять пост канцлера. Самого Курца хотят обвинить в пособничестве коррупции. Едва появились эти сообщения, оппозиционные партии в парламенте потребовали отставки канцлера. Вечером 9 октября он объявил о своей отставке, но не потому, что признаёт обвинения, а для предотвращения развала правящей коалиции с зелёными.

Новое дело о коррупции выглядит не менее смехотворно, чем старое.

Если его перенести на реалии США, издатели американских СМИ, поддерживавших демократов, должны были поголовно пойти на пожизненные сроки за клевету в отношении кандидатов от Республиканской партии за безудержно лживое восхваление своих кандидатов. Однако не пошли. Поэтому мышиная возня вокруг Курца – этоистория совсем не о коррупции Она связана с политическим курсом Австрии.

Себастьян Курц является, с точки зрения европейских либералов, «иноходцем». Он не вписывается в политику, предусматривающую, очевидно, новый раунд газовой войны с Россией. Обвинить Россию в намеренном развязывании «газового кризиса» и принять новые экономические санкции против нее – вот что читается во всех заголовках крупной европейской прессы. В этом плане Австрии отводится важное место. Здесь, в австрийском Баумгартене, находится крупнейший газовый хаб Европы (Центрально-европейский газовый хаб CEGH), через который идут потоки российского газа в разных направлениях. И Евросоюзу нужно, чтобы австрийский канцлер был ручным.

Только не ясно, всё ли у ЕС получится. Курц ушёл в отставку в результате политтехнологического заговора, а не национального кризиса. Правящая коалиция остается у власти, новым канцлером будет министр иностранных дел из правительства Курца Александр Шалленберг, а сам Курц остаётся членом парламента и председателем Народной партии Австрии. Рычагов для влияния на австрийскую политику у него сохраняется достаточно. И если закулисные сценаристы решили избавиться от Курца всерьез, им придется изобрести что-то более эффективное.