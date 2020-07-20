Канцлер Коль аж подпрыгнул: Сколько взял Горбачёв за расширение НАТО

Автор:

Александр Цыганов

Если бы Горбачёва больше заботили интересы страны, а не перспектива получить Нобелевскую премию мира, он мог не допустить объединения ФРГ и ГДР, а затем вступления объединённой Германии в НАТО. "Спикер правительства ФРГ Зайберт сообщил: 30 лет назад на встрече с Колем и Геншером в Архызе Горбачёв "внезапно дал согласие" на членство объединённой Германии в НАТО. Горбачёв мог потребовать для неё нейтральный статус. Но решил пойти на полную геополитическую капитуляцию", – написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём твиттере.

Мог, но не сделал? Может, не хотел?

В прессе приводятся также более подробные высказывания Алексея Пушкова в его Telegram-канале. Там сенатор пишет ещё более жёстко: Горбачёв уже тогда встал на путь геополитической капитуляции, и его больше интересовала Нобелевская премия мира, а не интересы страны.

И действительно, указывает Пушков, Горбачёв таки её получил "за заслуги перед западным альянсом" – вскоре после данного согласия на членство Германии в НАТО.

Поводом для такой реакции одного из известнейших наших политических журналистов и видного политика стало, как сказано, заявление спикера правительства ФРГ Штеффена Зайберта, посвящённое 30-летию переговоров в Архызе – одному из ключевых событий во всей истории ХХ века. По мнению Пушкова, тогда Горбачёв мог выставить условия объединения двух германских государств и потребовать ради этого обеспечения нейтрального статуса объединённой Германии, выступив против её вступления в НАТО. Руководство ФРГ ждало решения Москвы, но Горбачёв каких-либо условий выдвигать не стал. Зато принял решение о выводе советских войск с территории Германии в одностороннем порядке.

Я когда-то имел удовольствие работать и общаться с Алексеем Пушковым в одной редакции. И это – реально выдающийся журналист и один из умнейших политических аналитиков. Но в данном случае его реплика просто кричит о необходимости комментария. Ибо всё было так и не совсем так. А частично – и совсем не так. Точнее, президент СССР и присутствовавший тогда на переговорах в Архызе тогдашний министр иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварднадзе действительно дали внезапное согласие на членство объединённой Германии в НАТО. Но! Внезапное – для немцев. Для Горбачёва с Шеварднадзе всё было решено давно...

ГДР продали по цене бутерброда. Фото: imago sportfotodienst/Globallookpress

В своё время я читал мемуары участвовавшего в тех переговорах министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитера Геншера. Сейчас под рукой этой книги нет, за дословность цитаты не ручаюсь, но смысл передаю точно. Во время кавказской встречи его и канцлера ФРГ Гельмута Коля с Горбачёвым и Шеварднадзе, вспоминал Геншер, мы с Колем решили, что отдадим 100 млрд марок, если русские этого потребуют. Я видел, как Коль чуть не подпрыгнул, когда Горбачёв попросил всего восемь миллиардов и то – в кредит!

Это полностью коррелирует с воспоминаниями самого Коля, наговорёнными на диктофон немецкому журналисту Хериберту Швану. Рассказав, что за вывод группировки русских войск из ГДР он "заплатил русским" сумму в марках, равную 4 млрд евро. "Это совсем немного! – заверял Коль в начале двухтысячных годов, словно бы даже оправдываясь. – Если бы Горбачёв сказал: "Дайте нам сотню миллиардов, и получите ГДР", – мы так бы и сделали. Что такое сто миллиардов за восточные земли при их годовом бюджете в пятьсот миллиардов? Да ГДР нам досталась по цене бутерброда!"

Так что объединение Германии – заслуга не граждан, а денег,

– сделал вывод экс-канцлер ФРГ (цитирую по "Комсомольской правде").

На деле это было не совсем так. Справедливости ради надо вспомнить, что по факту Горбачёв именно на вывод войск попросил – попросил! – 12 млрд марок. Но тут уже речь шла о кредите. В общей сложности получили около 17 млрд марок. Которые к тому же освоили немецкие заказчики и их турецкие подрядчики, что строили нам военные городки для выбрасываемых в голое поле войск.

Цена вопроса

Кредиты были возвращены. Так что в определённом смысле волею Горбачёва и Шеварднадзе Россия отдала ГДР бесплатно. А то и приплатила за это. Точнее, заплатила за это в любом смысле – ликвидацией своего влияния в Европе, утерей геостратегических позиций, переносом военной инфраструктуры для полумиллионной воинской группировки на собственную территорию.

Впрочем, цена вопроса была ещё выше. Как вспоминал впоследствии бывший чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФРГ Валентин Фалин, при Горбачёве, кстати, служивший заведующим Международным отделом ЦК КПСС и даже ставший секретарём ЦК КПСС, речь могла идти о более чем триллионной сумме!

Генри Киссинджер, Эгон Бар и бывший посол СССР в Бонне Валентин Фалин. Фото: Peter Kneffel/Globallookpress

Вот что рассказывал Фалин:

Я сказал Горбачёву: "У нас все возможности, чтобы добиться для Германии статуса безъядерной территории и не допустить расширения НАТО на восток; по опросам, 74% населения нас поддержит". Он: "Боюсь, поезд уже ушёл". На деле он им сказал: "Дайте нам 4,5 млрд марок накормить людей". И всё. Даже не списал долги Советского Союза обеим Германиям, хотя одно наше имущество в ГДР стоило под триллион!

Ещё раз: Горбачёв "простил" немцам триллион!

На него давили? Его пытали?

Может быть, у него не было другого выхода? На СССР страшно давил Запад, США, и у руководителя страны просто не было возможностей противостоять этому давлению?

Возьмём правовую точку зрения. Советские войска стояли в Германии по праву победителя. Затем были подписаны соглашения с союзной нам ГДР о размещении Группы советских войск в Германии, каковые соглашения отменить без согласия Москвы не мог никто. Даже если бы ФРГ поглотила ГДР без всякого согласия Горбачёва.

Но замечательно, что даже сам Горбачёв несколько наивно признался в своих воспоминаниях, что против объединения Германии в то время были Франция, Великобритания, Италия. Словом, Европа. Так что тем более не было бы возражений со стороны НАТО, если бы советское руководство жёстко потребовало бы в обмен на вывод войск из ГДР выход ФРГ из НАТО. А затем пусть объединяются в нейтральном статусе, как Австрия. Австрия вон проведена была по такому же пути – и все только рады сегодня!

Воспоминания Горбачёва – вообще кладезь такого наивняка, что диву даёшься: нам в свои последние генсеки КПСС подкинула идиота? Или всё-таки предателя, теперь пытающегося скрыть свою истинную роль под идиотической маской?

Ну вот, например, что он пишет в своей книжке "Как это было".

В Берлине я, что называется, кожей ощутил напряжённость в республике, недовольство режимом, особенно когда стоял рядом с Хонеккером на праздничной трибуне и мимо шли тысячи берлинцев и приехавших в столицу из других городов. Я был поражён энтузиазмом, демонстрацией солидарности с перестройкой и одновременно явным пренебрежением к Хонеккеру, с которым я стоял рядом на трибуне.

Разве это не расчудесно? Оценить недовольство режимом с праздничной трибуны – это какой глаз-алмаз нужен, какой недюжинный аналитический дар!

Его обманывали!

Но вот в общении с канцлером ФРГ весь этот пронзительный ум Штирлица куда-то пропадает. И перед нами предстаёт наивный дядечка, которого постоянно обманывает злой Коль. Но Горбачёв ему верит вновь и вновь!

Не было бы возражений со стороны НАТО, если бы советское руководство жёстко потребовало бы в обмен на вывод войск из ГДР выход ФРГ из НАТО. Фото: Jürgen Schwarz/Globallookpress

"Однако канцлер Коль, вопреки своим обещаниям мне, вопреки тому, что мы договорились исходить из концепции постепенного сближения двух германских государств, решил оседлать процесс и использовать события в избирательных целях (предстояли весной выборы в бундестаг)... Однако без малого через три недели канцлер неожиданно выступил в бундестаге со своими "десятью пунктами". Впечатление, какое они произвели на меня, лучше всего отразила моя беседа с Геншером в Москве 5 декабря 1989 года.

С самого начала я предупредил своего друга, что разговор предстоит серьёзный и я не склонен щадить собеседника. Я сказал, что не могу понять федерального канцлера Коля, выступившего со своими десятью пунктами. Следует прямо заявить: это ультимативные требования. Я возмутился тем, что после того как у меня с канцлером совсем недавно состоялся конструктивный, позитивный обмен мнениями и мы договорились по всем основополагающим вопросам, вдруг такой ход!"

Друг Ханс-Дитер, конечно, успокоил друга Мишу. Но нетрудно вспомнить, как нечто подобное Горбачёв вспоминал и по поводу обещания американского президента Буша о нерасширении НАТО на Восток. Сегодня американцы делают большие глаза: да ничего такого никто не обещал. Может, был устный разговор, обмен пожеланиями, а может, и не было. Бумагу предъявите!

Не предъявляет друг Миша бумаги. Демонстрирует только обиженные глаза раненой серны: ну как же так, я же помню, что мне обещали...

Есть такое свойство души – быть предателем

На самом деле из слов самого же Горбачёва следует, что никто его не обманывал. Всё он со своей кликой (а он сам называл своими соратниками Эдуарда Шеварднадзе и Александра Яковлева, с которыми разворачивал внешнюю политику советской России в антинациональном направлении) прекрасно понимал. Даже если бы Коль не предлагал, а требовал денег за очищение ГДР, генсек, надо полагать, пошёл бы и на это. Во всяком случае, не руководство ГДР, а именно Коля он считал своим партнёром в этом вопросе. Вот как он вспоминает об одном из совещаний в ЦК КПСС:

"Констатировали, что для проведения своей германской политики у нас в ГДР, по существу, уже нет никакой опоры, а в ФРГ мы имеем прямой выход на правительство, лично на Коля, и у нас неплохие отношения с оппозицией – СДПГ.

Встал вопрос – на кого лучше ориентироваться в наших действиях. Одни выступали за то, чтобы только на Коля-Геншера, другие предпочитали социал-демократов. Предпочтительность Коля объяснялась тем, что с ним уже налажены тесные доверительные контакты, он заинтересован в том, чтобы воссоединение было увязано с общеевропейским процессом".

Всё Горбачев со своими соратниками Эдуардом Шеварднадзе и Александром Яковлевым, с которыми разворачивал внешнюю политику советской России в антинациональном направлении, прекрасно понимал. Фото: imago stock&people/ Globallookpress

И прямое признание:

Мы с Колем держали между собой постоянный контакт…

Вывод? Он прост. Не знаю, когда Михаил Горбачёв стал предателем. Разные говорят разное – от вербовки гитлеровцами, когда он подростком оказался в оккупации, до тлетворного влияния жены, смотревшей на Запад широко завистливыми глазами. Но факт, что даже из собственных воспоминаний он предстаёт предателем по меньшей мере самого верного в те времена союзника СССР. Да и СССР самого. Ибо как ни играй Михаил Сергеевич в наивного сельского юношу, на столь высокие посты в КПСС дурачки всё же не допускались.

А вот предатели, как видим, – да.