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Канцлер Германии цитатой из "Брата-2" попытался усмирить Россию

20 января 2022, 07:25  •  41 • Политика
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что России пора признать, что "сила в правде, а не наоборот". Любопытный момент, но в своей попытке усмирить Россию политик процитировал фразу главного героя из фильма "Брат-2", сказанную американцу.
Всемирный экономический форум особых изменений в политических лозунгах со стороны Запада в адрес России не принёс. Но на себя обращает внимание одно из заявлений канцлера Германии Олафа Шольца, которое он сделал на ВЭФ в попытке усмирить Россию.
В частности, говоря о том, что сотрудничество и диалог с Москвой "поможет избежать конфронтации", немецкий политик высказался за то, что России, мол, пора признать, что "сила в правде, а не наоборот".
Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, - высказался Шольц. - Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот.
Судя по всему, речь идёт об очередной попытке заставить Россию отказаться от Крыма и "вернуть" его Украине. На этом сценарии, напомним, с 2014 года настаивают в Киеве и на Западе, отказываясь признавать итоги проведённого на полуострове референдума. Напомним, абсолютное большинство крымчан тогда высказались за воссоединение с Россией, однако на Украине и Западе (включая США и страны ЕС) считают полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Москва же давно поставила для себя точку в вопросе территориальной принадлежности Крыма.
Высказывание Шольца же в его попытке усмирить Россию, - это фактически цитата из культового отечественного фильма "Брат-2" (2000) режиссёра Алексея Балабанова. В частности, эти же слова про "силу в правде" произнёс актёр Сергей Бодров устами своего героя Данилы Багрова а адрес американца:
Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!

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