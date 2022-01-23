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Канцлер Германии попытался обесценить требование России по гарантиям безопасности: "К чему это?"

23 января 2022, 19:25  •  181 • Политика
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу повестки дня НАТО и возможного расширения альянса. Он затронул тему требований России по гарантиям безопасности, попытавшись их обесценить. "К чему это?" - спросил политик.
Олаф Шольц дал интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Один из вопросов журналиста касался гарантий о нерасширении НАТО. Именно такой пункт входит в перечень требований по гарантиям безопасности, который Западу представила Россия.
Немецкий канцлер ответил, что подобная тема вообще не входит в повестку дня. Он подчеркнул: вступление новых восточноевропейских стран в Североатлантический альянс пока не планируется.
"К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - произнёс Шольц.
По его мнению, НАТО необходим как оборонный альянс. Демократические страны объединились, чтобы блюсти свои "интересы в сфере безопасности".
В середине 2021 года на саммите НАТО было сказано, что Грузия и Украина могут со временем войти в альянс, однако в итоговом заявлении не было ни слова о сроках или какой-либо иной конкретики. При этом украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает в течение 2022 года добиться от НАТО информации о дате вступления Незалежной в альянс. Хотя бы приблизительной.

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