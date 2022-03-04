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Канцлер Германии окончательно отказал Украине и Грузии в НАТО: "Вопрос не стоял"

04 марта 2022, 03:30  •  87 • Политика
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц однозначно высказался о приёме Украины в НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал важное заявление о приёме в НАТО Украины и Грузии.
Отказ Грузии и Украине в приёме в НАТО был правильным. Этот вопрос не стоял и не стоит в повестке,
- заявил глава немецкого правительства. Об этом сообщает "РИА Новости" 4 марта.
Ранее глава режима в Киеве Зеленский неоднократно обращался к главам стран Запада с требованием включить Украину в НАТО и ЕС.
Намерение вступления Украины в НАТО внесено в конституцию страны при президенте-бандеровце Петре Порошенко.
Страны Запада после госпереворота в Киеве в 2014 году поставляли Украине оружие.
С начала гражданской войны на Украине, с 2014 года, погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Страны Запада пытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.
Армия России не представляет опасности для мирных украинцев. Украина останется украинской.
Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".
Солдаты России, берегите себя и своих боевых товарищей как национальное достояние, ведь вы - лучшие люди страны! Возвращайтесь живыми! Спасибо, что вы есть!

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