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Канцлер Германии намекнул на скорый разговор с Путиным: "Запланировано"

03 февраля 2022, 02:10  •  44 • Политика
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о будущем визите в Россию, однако не стал раскрывать сроки приезда.
В Москву с визитом в скором времени намеревается прибыть канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью телеканалу ZDF. По его словам, эта встреча уже запланирована, однако, когда она состоится, Шольц уточнять не стал.
"Я скоро поговорю [с Путиным] в Москве на те темы, которые необходимо обсудить", - только указал он.
Помимо этого, немецкий политик намерен отправиться с визитом в США. Приоритетной темой обсуждения для ЕС сейчас является ситуация с Украиной, не стал скрывать Шольц.
"Нас почти ничего больше не волнует, - признался он. - И конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим всё, что сейчас необходимо".
По его словам, в рамках серии дипломатических встреч сторонам удалось вдохнуть жизнь в "нормандский формат".
"Существуют переговоры, инициированные американским президентом и проходящие на двусторонней основе между Россией и США. Есть переговоры между НАТО и Россией в рамках Совета Россия - НАТО. Есть переговоры в рамках ОБСЕ и, конечно, так называемый "нормандский формат", где Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней весьма запутанной ситуации", - отметил Шольц.

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