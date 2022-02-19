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Канцлер ФРГ высмеял геноцид в Донбассе: Жёсткий ответ дал Соловьёв
19 февраля 2022, 15:25 • 1014 • Политика
Канцлер ФРГ язвительно высказался о геноциде в Донбассе: "Это, конечно, смешно". Жёсткий ответ Олафу Шольцу дал Владимир Соловьёв. Журналист обвинил его в "абсолютной душевной глухоте" и "феноменальном историческом беспамятстве".
Канцлер Германии Олаф Шольц во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности язвительно высказался о геноциде населения Донбасса, который устроили силы киевского режима:
Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала действия украинской армии, значительно активизировавшей обстрелы ДНР и ЛНР в последние дни, геноцидом местных жителей.
Насмешливое высказывание Шольца в своём Telegram-канале прокомментировал телеведущий, журналист Владимир Соловьёв. Он обвинил немецкого канцлера в "абсолютной душевной глухоте" и "феноменальном историческом беспамятстве".
Между тем Шольц во время своего выступления также ответил на вопрос о возможном предоставлении Киеву членства НАТО. По его словам, эта тема сейчас не имеет широкого обсуждения, поэтому в скором будущем этого не произойдёт.
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