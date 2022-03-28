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Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
28 марта 2022, 01:25 • 12 • Политика
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал слова Байдена о смене власти в России.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц открестился от угроз президента США Джозефа Байдена о "смене власти" в России.
Глава германского правительства дал комментарий относительно воинственного выступления Джо Байдена в Варшаве в субботу.
В ходе своего выступления в столице Польши из-за ситуации на Украине Байден множество раз угрожал России и её руководству. В частности, Байден подчеркнул, что Украина "никогда не станет победой для России". Также лидер США считает, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти".
Как отметил канцлер ФРГ Шольц, у НАТО нет планов по смене власти в России.
"Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима (в России) не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведём", - цитирует интервью главы правительства Германии ТАСС.
Позднее слова Байдена также прокомментировали в Белом доме и отметили, что Байден в своих урозах не имел в виду смену власти в России.
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