Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал слова Байдена о смене власти в России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц открестился от угроз президента США Джозефа Байдена о "смене власти" в России.

Глава германского правительства дал комментарий относительно воинственного выступления Джо Байдена в Варшаве в субботу.

В ходе своего выступления в столице Польши из-за ситуации на Украине Байден множество раз угрожал России и её руководству. В частности, Байден подчеркнул, что Украина "никогда не станет победой для России". Также лидер США считает, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти".

Как отметил канцлер ФРГ Шольц, у НАТО нет планов по смене власти в России.

"Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима (в России) не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведём", - цитирует интервью главы правительства Германии ТАСС.

Позднее слова Байдена также прокомментировали в Белом доме и отметили, что Байден в своих урозах не имел в виду смену власти в России.