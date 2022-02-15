Канцлер ФРГ не хочет, чтобы его тестировали русские врачи перед Путиным - Welt

Канцлер ФРГ отказался от услуг русских врачей при сдаче ПЦР-теста на коронавирус. Тестирование необходимо перед встречей с Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал пользоваться услугами медиков из России при прохождении ПЦР-теста, сообщил телеканал Welt. Тестирование было необходимо перед встречей Шольца с президентом России Владимиром Путиным, однако журналисты настаивают, что тест гостю проведёт врач из посольства Германии - как только Шольц приземлится в Москве.

При этом, по словам источника, врачи из России будут присутствовать на тестировании.

Ранее сообщалось, что от ПЦР-тестирования специалистами из России отказался и президент Франции Эммануэль Макрон. В результате на переговорах в Кремле соблюдалась большая социальная дистанция.

Напомним, визит Шольца в Москву начинается во вторник, 15 февраля. И это первая очная встреча немецкого политика с президентом Владимиром Путиным. Перед поездкой в Москву канцлер Германии посетил Киев.