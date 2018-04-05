Канцлер Австрии назвал хорошие отношения с Россией причиной отказа от высылки дипломатов

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ВЕНА, 5 апреля. /ТАСС/. Австрия отказалась высылать российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и является штаб-квартирой международных организаций, где ежедневно ведется дипломатический диалог. Об этом заявил в среду вечером канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого [высылать дипломатов], потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как [отделение] ООН или ОБСЕ. Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов. Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение", - сказал Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4.

Курц напомнил, что Австрия в качестве члена Европейского союза вместе с другими странами-участницами сообщества приняла решение отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюссель. "Этим жестом мы осудили Россию и продемонстрировали солидарность с Великобританией, что, вероятнее всего, она несет ответственность за отравление. Этому мы последовали как Евросоюз, потому что это линия ЕС", - добавил Курц.

По словам канцлера, Австрия имеет долгую историю хороших контактов с Россией, и дружеские отношения Вены и Москвы не основаны только на соглашении о взаимодействии и сотрудничестве между Австрийской партией свободы и "Единой Россией". "В частности, в вопросе санкций ЕС, которых мы также придерживаемся, позиция Австрии, включая свободную партию, народную, социал-демократов и "зеленых", всегда была скорее скептической или сдержанной. Не нужно отрицать, что в Европе есть страны, которые имеют другое отношение к России, чем мы", - констатировал Курц.

"Так, [бывший] федеральный президент [Хайнц] Фишер, который не является членом Австрийской партии свободы, приглашал президента [РФ Владимира] Путина с визитом в тот момент, когда многие европейские страны этого не делали. [Действующий] австрийский президент Ван дер Беллен поздравил его [Путина] с победой на выборах, а председатель Европейского совета Дональд Туск его [Путина] сознательно не поздравил", - рассказал канцлер.

Курц заметил, что, безусловно, существуют различные подходы к отношениям с Россией и у разных стран своя история отношений с Россией. "Я призываю проявить понимание к нашему пути, как маленькая нейтральная страна, как штаб-квартира ОБСЕ и [отделения] ООН, по моему мнению, было был полностью неверно высылать российских дипломатов. Это не наш путь", - подчеркнул Курц.

По его словам, путь Австрии легитимный, и страна оказалась не одинока. "Я понимаю путь других стран, но я считают наш путь законным. Австрия не одна на этом пути", - заключил глава австрийского правительства.

Курц добавил, что роль таких стран, как Австрия, в период напряженности между ЕС, США и Россией важна для сохранения диалога, и Вена продолжит курс по поддержанию хороших отношений с Москвой.

"То, что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, это так. Мы хотим продолжить это в дальнейшем. Именно из-за напряженности между ЕС и Россией, США и Россией, важно, что существуют такие страны, которые, как и мы, крепко закреплены на Западе, но одновременно поддерживают хорошие каналы для диалога с Россией", - сказал политик.

Кроме того, глава австрийского правительства назвал позитивным развитием событий, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен не только приглашал президента Украины на Оперный бал в Вене, но и "поддерживает хорошие контакты с Россией". При этом Курц, отвечая на вопрос, готовится ли Австрия пригласить президента России Владимира Путина посетить Вену с визитом, отметил, что принятие такого решения относится к компетенции австрийского президента.

23 марта Курц заявил, что Вена не будет высылать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля, потому что Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией. 26 марта решение о массовой высылке российских дипломатов было принято странами Европы, США, Канадой и Украиной, и в тот же день Курц повторно заявил, что Австрия рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией и не собирается высылать сотрудников диппредставительств РФ.

27 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100% доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия придерживается отказа от высылки российских дипломатов. 28 марта Кнайсль сообщила, что посол Великобритании в Австрии многократно выражал демарш официальной Вене из-за отказа австрийской стороны высылать дипломатов РФ.