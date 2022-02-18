Кантата НАТО о чужом флаге

17 февраля мир узнал о новой кантате руководителей НАТО на тему русского нападения на Украину. Теперь солистом выступил президент США Джо Байден, который протрубил, что Россия может воспользоваться «чужим флагом», чтобы создать предлог для вторжения на Украину. Его партию подхватил госсекретарь Энтони Блинкен. Этот печальным фаготом расписал в зале заседаний Совета Безопасности ООН все мыслимые варианты «чужого флага». Никаких указаний на факты он не привел, но заявил: «Позвольте мне быть ясным: я нахожусь сегодня здесь не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить». И пошёл заливаться соловьем…

Картины, которые он рисовал, не были неведомы слушателям. Тут и террористические взрывы в России, и обнаружение массовых захоронений убитых в Донбассе, и атака дронов против гражданского населения, и даже химическая атака с применением боевых отравляющих средств. Правда, у знающих возникли вопросы: где Россия возьмет подрывников, обрушивших международный торговый центр в Нью-Йорке, какие специалисты из боснийской Сребреницы будут мистифицировать уничтожение людей одной нации за убийство людей другой нации? И наконец, кто реанимирует сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, который руководил «белыми касками» в Сирии, а затем был убит при дележе вознаграждения? Ведь даже если приписать России столь зловещие намерения, с такими кадрами у неё сложно.

Для усиления эффекта выступил главный барабанщик Пентагона и по совместительству министр обороны США Ллойд Остин. По его информации, Россия продолжает увеличивать военную силу в Крыму, в Белоруссии и в Черном море. «Во многом это означает, что российские войска приближаются к порогу НАТО», – отметил Остин и заверил, что в случае необходимости США будут защищать «каждый дюйм» территории альянса.

Логическое продолжение этого хода мыслей, видимо, скоро появится в заявлениях о том, что Россия агрессивно ведёт себя в своих территориальных водах, препятствуя мирным проходам ударных кораблей НАТО. А такого больше нельзя терпеть.

Тревожные американские арии были подхвачены другими солистами из НАТО. Генсек блока Й. Столтенберг предупредил о подготовке фальшивого предлога для агрессии, а министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон на повышенных октавах заявили, будто им тоже известно, что Москва планирует операцию под «чужим флагом». Видимо, у них те же разведывательные источники, которые предупреждали о внезапном нападении русских 16 февраля. Оркестр западных СМИ дружно вторил солистам.

В целом получился довольно слаженный коллектив исполнителей кантаты, написанной в подвалах англо-американского закулисья. Правда, по силе звука громко, но по убедительности – не очень. На Руси такие коллективы, просившие подачку на папертях храмов, издавна называли «хор блатных и нищих».

Тем временем в станице Луганской разворачивается спектакль на ту же тему, только с другими исполнителями и меньшего масштаба. Украинские власти обвинили ополченцев в обстреле детского сада, в результате которого «только чудом никто не пострадал». Другими словами, в нём не было детей. Хотя все равно, слёзы душат. Дети же! При весьма пассивном отношении миссии ОБСЕ к этому инциденту специалисты из ЛНР призывают разобраться с местом происшествия. Оно привлекает внимание тем, что на нем нет разрушений окон и дверей здания от взрыва, а отверстие в стене выглядит как дыра от артиллерийской болванки, выпущенной в упор. Кроме того, траектория предполагаемого полёта снаряда от позиций ополченцев не вписывается в место удара, а прямой выстрел с расстояния невозможен из-за того, что садик окружает густо заселённый микрорайон. Нападение на детский сад выглядит как один из предлогов для наступления ВСУ. И оно не единично. Подобные инциденты в зоне соприкосновения похожи на разминку перед большой провокацией ВСУ.

Судя по всему, среди ярых националистов в украинском руководстве начинает преобладать мнение, что лучше рискнуть и попытаться «завалить» ополченцев, чем садиться за стол переговоров и выполнять ненавистные Минские соглашения. Тем более что уверенности в собственных силах прибавилось, о чем твердит министр обороны Алексей Резников. Если провокация случится, то ситуация перейдет в иное качество, о чём постоянно предупреждает Россия.

Россия готова к такому развитию событий. В Средиземном море сосредоточены три российских флота с двумя тяжелыми ракетными крейсерами и неизвестным количеством подводных лодок. А на базу ВКС в Хмеймиме прибыли ударные стратегические бомбардировщики Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22 и, кроме того, истребители МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал». Это чтобы авианосные группы НАТО, в составе которых находятся авианосец «Гарри Трумен» ВМС США, авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции и авианосец «Конт иди Кавур» ВМС Италии, не очень рассчитывали на свои «Томагавки».