Каноэ нашли, людей - нет: Внучка Кеннеди с сыном пропали в штормящем заливе

Полиция американского Мэриленда сообщила о пропаже 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и её сына восьми лет. Газета The Washington Post пишет, что дети играли на побережье в мяч, но он улетел в воду. Мейв и Гедеон прыгнули в каноэ, чтобы достать игрушку. Течением Чесапикского залива их унесло далеко от берега.

Когда стало известно о происшествии, полиция начала поиски. Они продолжаются до сих пор. По предварительной версии, у женщины просто не хватило сил и умений, чтобы справиться с течением. Береговая охрана США сообщила, что в тот вечер ветер дул со скоростью 26 узлов в час (около 48 километров в час). Высота волн составляла до одного метра.