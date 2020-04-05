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Каноэ нашли, людей - нет: Внучка Кеннеди с сыном пропали в штормящем заливе
05 апреля 2020, 19:35 • 38 • В мире
В штате Мэриленд произошло ЧП с участием представительницы весьма известной в США фамилии. Внучка Роберта Кеннеди и её 8-летний сын пропали без вести, когда плавали на своём каноэ. Похожую по описанию лодку нашли, но людей в ней не было.
Полиция американского Мэриленда сообщила о пропаже 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и её сына восьми лет. Газета The Washington Post пишет, что дети играли на побережье в мяч, но он улетел в воду. Мейв и Гедеон прыгнули в каноэ, чтобы достать игрушку. Течением Чесапикского залива их унесло далеко от берега.
Когда стало известно о происшествии, полиция начала поиски. Они продолжаются до сих пор. По предварительной версии, у женщины просто не хватило сил и умений, чтобы справиться с течением. Береговая охрана США сообщила, что в тот вечер ветер дул со скоростью 26 узлов в час (около 48 километров в час). Высота волн составляла до одного метра.
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