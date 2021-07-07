Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина

Председатель жюри Каннского фестиваля Спайк Ли публично повторил дерзость президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина убийцей. Только режиссёр оскорбительно высказался о Путине как о "гангстере".

74-й Каннский фестиваль, который в прошлом году вынуждены были отменить из-за пандемии, а в этом перенесли с мая на июль, открылся во Франции. И сразу начался со скандала.

В центре него оказался председатель жюри фестиваля, режиссёр Спайк Ли, который позволил себе публично оскорбить президента России Владимира Путина.

В частности, во время пресс-конференции кинодеятель фактически повторил дерзкое заявление президента США Джо Байдена об "убийце". Но на этот раз приравнял президента России к "гангстерам". В компанию к Путину режиссёр отправил экс-президента Соединённых Штатов Дональда Тампа и действующего бразильского лидера Жаира Болсонару.

"Миром правят гангстеры, - заявил Спайк Ли, перечисляя имена: - агент Оранж Дональд Трамп, парень из Бразилии Болсонару и Путин".

Председатель жюри Каннского фестиваля призвал выступить против них, заявив, что якобы эти люди "будут делать то, что хотят" и "у них нет ни морали, ни угрызений совести".