Канье Уэст хочет стать президентом. Что происходит перед выборами в США?

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Рэпер и недавний соратник Трампа заявил, что разочарован в политике действующего президента и будет избираться как независимый кандидат. Также Уэст обвинил кандидата от демократов Байдена в расистской риторике, видимо, желая оттянуть голоса афроамериканцев на волне протестов движения BLM.

Зачем самый богатый рэппер Америки идет в президенты? Будет ли звучать хип-хоп на дебатах и станет ли Ким Кардашьян первой леди? Какие шансы у независимых кандидатов выиграть выборы? А что России с этим делать? Разбирались заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов и шеф бюро агентства Sputnik в Вашингтоне Миндия Гавашели.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов:

03:02 Я думаю, что Канье Уэст, если он действительно будет развивать свою избирательную кампанию, может оказать существенное воздействие на президентские выборы этого года. А именно – оказать большую поддержку Дональду Трампу за счет оттягивания голосов от Джозефа Байдена. Главная функция, которую по факту независимые кандидаты на американских выборах исполняют, это спойлеры.

08:58 Кроме как исполнять роль спойлера никаких шансов у подобного виртуального "джокера" или уже невиртуального Канье Уэста в американской политической системе нет. Американская политическая система очень сильно отличается от европейских или постсоветских политических систем… Избрание на уровень общенациональных институтов, будь то Белый дом или Конгресс, возможно только в случае, если ты идешь от либо республиканской, либо демократической партии.

18:40 Действительно, Америка находится в очень глубоком кризисе, со множественными расколами. Политический, социально-культурный раскол. Белые консерваторы консолидированы вокруг Трампа, другое дело, что их голосов не хватает, чтобы победить на выборах. Но чем больше проходят эти протесты…, тем более "вправо" склоняется республиканский белый электорат.

23:20 Поляризация и раскол – ключевые свойства американской политической системы на сегодняшний день. Это означает, что любой внешнеполитический вопрос становится внутриполитическим, становится инструментом внутриполитической борьбы и, увы, Россия с легкой руки демократов превращена в инструмент американской внутренней политики.

Шеф бюро агентства Sputnik в Вашингтоне Миндия Гавашели:

34:41 Протестное голосование – у него большой потенциал, но суть в том, что тебе не за кого голосовать.

37:04 Сейчас такого (протестного, – ред.) кандидата просто нет. Поэтому придется выбирать из двух зол меньшее. Для одних меньшее зло – это Трамп, для других меньшее зло – это Байден, вот и выбирайте.

39:21 У Трампа своя карта, он избрал объектом страшилок Китай, потому что он говорит, смотрите, я жестко противостою Китаю, потому что я хочу вернуть американских рабочих, производство сюда, чтобы все было здесь.

40:05 Так и будет качать, демократы будут рассказывать о том, как Трамп продает Америку России, а Трамп будет рассказывать, как демократы продают Америку Китаю.