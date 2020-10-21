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Кандидаты в президенты Молдовы обещают вернуть Приднестровье

21 октября 2020, 02:45  •  8 • Украина
Майя Санду для возвращения Тирасполя собирается привлечь Украину
Один из кандидатов в президенты Молдовы, лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе не только уверен в том, что именно он выйдет во второй тур президентских выборов, но и в том, что быстро решит «приднестровскую проблему». Просто потому, что он знает, как нужно действовать и что делать.
«По Приднестровью не переговоры нужно вести, а нужно возвращать. Приднестровье ни с кем не нужно обсуждать, Приднестровье нужно вернуть. Я решительный человек, который решит эту проблему дипломатическими мерами, путём демократизации и демилитаризации этого региона. Я действительно всё решу. Я знаю, как это сделать, и уверяю вас, что Приднестровье можно вернуть!»,
– уверенно заявил Нэстасе в ходе предвыборных дебатов на TVR Moldova.
По его словам, реинтеграция Молдовы – это приоритет для него и его команды, однако он справится с проблемой «очень быстро».
Не собирается ничего обсуждать с Тирасполем и другой кандидат в президенты Молдовы – лидер партии PAS Майя Санду, которая также уверена в том, что выйдет во второй тур выборов.
По её мнению не следует больше проводить никаких переговоров с представителями левого берега Днестра.
«Кишинёву нечего обсуждать с Тирасполем, так как на данном этапе уже сложилось впечатление, что некоторые во время двусторонних переговоров не искали пути решения проблем, а обсуждали новые коррупционные схемы. Поэтому я не вижу, что можно обсуждать с тираспольским режимом, не вижу смысла в каких-то консультациях с Красносельским»,
– считает экс-премьер Молдовы.
У неё также есть свой рецепт возвращения Приднестровья, по её мнению, очень действенный и простой, – попросить помощи у соседней Украины и с этой помощью (с какой – не уточняется, но понятно, что военной) вернуть левый берег в состав Молдовы. Санду не раз уже озвучивала такой план решения приднестровской проблемы.
Что касается переговоров по приднестровскому урегулированию, которые проходят в формате Постоянного совещания «5+2» (ОБСЕ, Россия, Украина – посредники, США, Евросоюз – наблюдатели), то эти переговоры ни к чему не привели за многие годы, значит ни к чему не приведут и в будущем, следовательно, они не имеют смысла, не сомневается Санду.
Действующий президент Молдовы Игорь Додон также называет возвращение Приднестровья в состав Молдовы одной из приоритетных задач своего второго президентского срока.
«Я считаю, что самый важный момент, который касается будущего Молдавии, это реинтеграция страны – решение приднестровской проблемы. Я считаю, что у нас хорошие шансы всё-таки договориться. Я очень надеюсь, что следующие три-четыре года будут периодом, когда мы реально будем начинать процесс реинтеграции страны, процесс по решению приднестровской проблемы. Если нам удастся решить приднестровскую проблему, Молдавия будет намного сильнее. Укрепится наша государственность. И у нашей страны будет будущее»,
– подчеркнул глава государства, напомнив, что за прошедшие четыре года он восемь раз встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
Вот только Приднестровье отказывается видеть себя в составе Молдовы и надеется на международное признание своего государства.
«Де-факто Приднестровье создано народом на референдуме и сегодня это – полноценное государство со всеми надлежащими институтами власти, а юридическое признание зависит уже от воли глобальных политических игроков. Это станет возможным, если внешние игроки примут новую политическую реальность»,
– заявил президент ПМР Вадим Красносельский в ходе пресс-конференции по случаю 30-летней годовщины независимости Приднестровья, которое отмечалось в сентябре этого года.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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