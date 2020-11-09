Кандидаты в президенты Молдовы и статус русского языка

В своей предвыборной борьбе кандидаты обратились к главному аргументу – защите русского языка

Накануне второго тура президентских выборов в Молдове кандидаты на пост президента обратились к одному из главных аргументов – статусу русского языка в стране.

Ещё со времён Советского Союза русский язык в Молдавии имел статус языка межнационального общения, однако в 2018 году Конституционный суд признал закон о функционировании языков на территории Молдовы устаревшим. Но ещё до решения Конституционного суда, в 2014 году, русский язык был исключён из школьной программы Молдовы – стараниями министра образования на тот момент Майи Санду. Это при том, что для 35% населения страны русский язык является родным, а всё население Молдавии владеет русским языком.

Игорь Додон, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года заявил, что русский язык в Молдавии обладает особым статусом.

«Практически каждый гражданин Молдовы свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов. Русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения, – и это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире»,

– заявил президент Молдовы в своём выступлении.

Перед вторым туром президентских выборов Игорь Додон вновь высказался за то, что русскому языку необходимо вернуть статус межнационального общения в Молдавии.

«У русского языка должен быть специальный статус. Так как у нас в Республике Молдова 35% населения говорят на русском языке, я думаю, что такой подход актуален. Кроме того, необходимо помнить о том, что именно языковый вопрос во многом стал причиной начала конфликтов в Приднестровье и в Гагаузии»,

– напомнил президент в интервью телеканалу Prime.

И если Игорь Додон всегда периодически говорил о необходимости придания русскому языку статуса языка межнационального общения в Молдове, то второй кандидат Майя Санду вспомнила об этом только за неделю до второго тура. До этого она заявляла о том, что гражданам Молдовы необходимо учить румынский язык, «для интеграции в сообщество».

Выступая в эфире передачи «Пятница с Анатолием Голя» на канале РТР Молдова, Майя Санду ответила на вопрос ведущего – может ли она гарантировать русскоязычным гражданам Молдовы их права и свободы.

«Я хочу, чтобы наши телезрители услышали меня. Для меня самое важное – права людей. И я буду делать всё, что в моих силах, чтобы обеспечить их, включая русских и другие этнические группы. И чтобы сфера использования русского языка тоже была на уровне. Хочу, чтобы люди не верили этим страшилкам. Я была премьером 5 месяцев, и вы видели, как я себя вела по отношению к разным этническим группам»,

– заверила Майя Санду.

Судя по комментариям, которые оставили граждане Молдовы к этому видео ролику, они хорошо помнят деятельность Майи Санду на посту министра образования и её гонения на русский язык.