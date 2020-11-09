Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой":...
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / Украина

Кандидаты в президенты Молдовы и статус русского языка

09 ноября 2020, 00:40  •  17 • Украина
В своей предвыборной борьбе кандидаты обратились к главному аргументу – защите русского языка
Накануне второго тура президентских выборов в Молдове кандидаты на пост президента обратились к одному из главных аргументов – статусу русского языка в стране.
Ещё со времён Советского Союза русский язык в Молдавии имел статус языка межнационального общения, однако в 2018 году Конституционный суд признал закон о функционировании языков на территории Молдовы устаревшим. Но ещё до решения Конституционного суда, в 2014 году, русский язык был исключён из школьной программы Молдовы – стараниями министра образования на тот момент Майи Санду. Это при том, что для 35% населения страны русский язык является родным, а всё население Молдавии владеет русским языком.
Игорь Додон, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года заявил, что русский язык в Молдавии обладает особым статусом.
«Практически каждый гражданин Молдовы свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов. Русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения, – и это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире»,
– заявил президент Молдовы в своём выступлении.
Перед вторым туром президентских выборов Игорь Додон вновь высказался за то, что русскому языку необходимо вернуть статус межнационального общения в Молдавии.
«У русского языка должен быть специальный статус. Так как у нас в Республике Молдова 35% населения говорят на русском языке, я думаю, что такой подход актуален. Кроме того, необходимо помнить о том, что именно языковый вопрос во многом стал причиной начала конфликтов в Приднестровье и в Гагаузии»,
– напомнил президент в интервью телеканалу Prime.
И если Игорь Додон всегда периодически говорил о необходимости придания русскому языку статуса языка межнационального общения в Молдове, то второй кандидат Майя Санду вспомнила об этом только за неделю до второго тура. До этого она заявляла о том, что гражданам Молдовы необходимо учить румынский язык, «для интеграции в сообщество».
Выступая в эфире передачи «Пятница с Анатолием Голя» на канале РТР Молдова, Майя Санду ответила на вопрос ведущего – может ли она гарантировать русскоязычным гражданам Молдовы их права и свободы.
«Я хочу, чтобы наши телезрители услышали меня. Для меня самое важное – права людей. И я буду делать всё, что в моих силах, чтобы обеспечить их, включая русских и другие этнические группы. И чтобы сфера использования русского языка тоже была на уровне. Хочу, чтобы люди не верили этим страшилкам. Я была премьером 5 месяцев, и вы видели, как я себя вела по отношению к разным этническим группам»,
– заверила Майя Санду.
Судя по комментариям, которые оставили граждане Молдовы к этому видео ролику, они хорошо помнят деятельность Майи Санду на посту министра образования и её гонения на русский язык.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
08 ноября 2020, 11:50
Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе
08 ноября 2020, 19:10
Резников: России война невыгодна, Крым можно вернуть «лёгким» вариантом
08 ноября 2020, 01:45
Выборы в Молдове: «страну готовят под контролируемый снос»
07 ноября 2020, 12:00
Украина выразила РФ протест из-за указа о документах жителей Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 ноября 2020, 21:00
Победа Байдена началась с оскорбления половины Америки: Трамп готовит ответ
08 ноября 2020, 19:10
"Пытки, расстрелы и обезглавливание": Ереван набросился с обвинениями на Ба...
08 ноября 2020, 21:55
"Путин доволен: США больше нет. Свет демократии погас" (ИноСми)
08 ноября 2020, 19:10
"Лузер" не спешит отчаиваться: Трампа "поймали" на видео после за...
08 ноября 2020, 19:10
"Не вижу ни синие, ни красные": Байден признал, что "пришло время исце...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
05 ноября 2020, 09:25
Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.