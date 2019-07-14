Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Готова вся юридическая база»: на Украине не исключили массовых задержаний сподв...
У нac coюзникoв нeт
Политолог - о возможных арестах на Украине: Справедливо будет, если Порошенко сб...
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки...
Главная / В России

Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции… заблудились в Москве

14 июля 2019, 21:39  •  27 • В России

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция протеста. Кандидаты от несистемной оппозиции, позиционирующие себя как «независимые», устроили встречу со своими избирателями, а потом пытались достучаться до властей. В прямом смысле этого слова.

Поводом для сбора активистов и выражения недовольства послужил недопуск ряда «кандидатов в кандидаты» на выборы в Мосгордуму из-за выявленных в их списках брака в подписях. При проверке подписей, собранных штабами Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Ильи Яшина, Сергея Митрохина, был выявлен брак, превысивший 10% от общего числа подписей. Ряд экспертов, в том числе юрист Илья Ремесло, выяснили, что подписи за кандидатов ставили в прямом смысле «мертвые души», то есть умершие и похороненные жители Москвы.

Группа кандидатов подала заявку на проведение акций протеста, и московские власти согласовали их на 20 и 21 июля. Но промедление для недопущенных кандидатов смерти подобно, и они вместе со своими единомышленниками объявили о проведении несогласованной акции в воскресенье, 14 июля. К назначенному началу мероприятия, обозначенного устроителями как «встреча кандидатов со своими избирателями», в Новопушкинском сквере собралось около 400-500 человек, значительную часть которых составляли сами организаторы и журналисты.

- Сколько всего подписантов у десятка оппозиционных кандидатов? Около 40 тысяч человек. Ой, а где же они? Ребятки, вы бы на кладбище пошли со своим митингом. Там больше ваших сторонников, чем в этом бренном мире, - язвительно написал Илья Ремесло в своем микроблоге, намекая на собирание подписей у упокоившихся жителей столицы.

После короткого митинга Яшин, выглядевший явным заводилой, призвал всех идти к мэрии. Толпа, вместе с журналистами увеличившаяся (по данным Росгварди) до тысячи человек (на съемках самих оппозиционеров кажется, что народа гораздо больше, но фото с квадрокоптеров дает более точное представление о количестве собравшихся) пошла по его призыву к мэрии, скандируя: «Допускай! Честные выборы!». И прочие лозунги, которые придумывались не сразу и по мере движения.

Дойдя до мэрии, Яшин предложил под телекамеры любому желающему постучать в двери центрального входа, после чего акция была признана успешной и состоявшейся. Участники стали расходиться по домам, сделав селфи у мэрии и обсуждая, как они «показали власти» и что «в следующий раз власть уж точно дрогнет и сбежит». И не подозревали, судя по всему, что Яшин и компания, как очень похоже, просто «развели как лохов» своих сторонников. Поскольку в воскресенье мэрия, естественно, не работает. Кроме экстренных служб, которые находятся не в этом здании. Это раз.

А два, что самое интересное – центральный вход в мэрию со стороны Тверской уже много лет закрыт, и им не пользуются. Все входят в мэрию столицы и выходят из нее сбоку, через другие подъезды. Так что долбись в центральный вход руками или головой, да хоть тараном, никто тебе не откроет.

Чего Яшин, как действующий муниципальный депутат и даже глава муниципального округа одного из районов, конечно же, не мог не знать. И получается, что привел поверивших ему людей за собой просто так, для картинки. Или, как выразился несколько лет прежний вождь Навальный, как «баранов». Или он этого не знал и просто заблудился?

Главное, в конце концов, никто не пострадал. Хоть это хорошо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
14 июля 2019, 10:09
Ланкийские танкисты, фан-зона и наблюдатели из США: как пройдёт «Танковый биатлон — 2019»
13 июля 2019, 13:09
"На Украине понимают, что им нечего противопоставить": В Крыму оценили реакцию Киева на учения российских десантников
14 июля 2019, 18:24
Игорь Шишкин: Усиление погранрежима у Крыма не означает, что Украина признала его российским!
13 июля 2019, 13:09
Грубая демократия: Телеканал «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
14 июля 2019, 15:09
Мосгоризбирком выявил 14,67% фальшивых подписей у Соболь
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
14 июля 2019, 00:39
"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как отобрать у России "Северный поток - 2"
14 июля 2019, 03:54
"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.