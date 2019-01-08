Кандидаты отказываются от предложений Трампа занять пост главы Пентагона — СМИ

СМИ сообщают, что американский президент не может найти человека на пост главы Пентагона, и уже двое кандидатов отказались от этой должности.

В США два кандидата отказались от поста главы Пентагона, предложенного им президентом Дональдом Трампом, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Politico. Речь идет о бывшем сенаторе-республиканце Джоне Кайле и о генерале в отставке Джекке Киане. Сообщается, что в 2016 году Киан уже отказывался от подобной должности.

Глава Министерства обороны США — одна из самых престижных должностей в США. Человек, занимающий этот пост, имеет огромное влияние. Поэтому отказы Кайла и Киана выглядят "особенно поразительно".

Напомним, что предыдущий глава Пентагона — Джеймс Мэттис — ушел в отставку с 1 января этого года из-за разногласий по вопросу вывода американского военного контингента из Сирии. Позже несколько сотрудников Пентагона присоединились к Мэттису и оставили свои должности.