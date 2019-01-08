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Кандидаты отказываются от предложений Трампа занять пост главы Пентагона — СМИ
08 января 2019, 05:24 • 73 • Политика
СМИ сообщают, что американский президент не может найти человека на пост главы Пентагона, и уже двое кандидатов отказались от этой должности.
В США два кандидата отказались от поста главы Пентагона, предложенного им президентом Дональдом Трампом, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Politico. Речь идет о бывшем сенаторе-республиканце Джоне Кайле и о генерале в отставке Джекке Киане. Сообщается, что в 2016 году Киан уже отказывался от подобной должности.
Глава Министерства обороны США — одна из самых престижных должностей в США. Человек, занимающий этот пост, имеет огромное влияние. Поэтому отказы Кайла и Киана выглядят "особенно поразительно".
Напомним, что предыдущий глава Пентагона — Джеймс Мэттис — ушел в отставку с 1 января этого года из-за разногласий по вопросу вывода американского военного контингента из Сирии. Позже несколько сотрудников Пентагона присоединились к Мэттису и оставили свои должности.
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