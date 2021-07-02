Кандидаты на влет: малые партии раскрыли планы на выборную кампанию

Шансы на прохождение в Госдуму VIII созыва у непарламентских партий невелики, поделился мнением с «Известиями» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Тем не менее у самих малых политсил достаточно высокие амбиции. Например, Партия пенсионеров планирует преодолеть пятипроцентный барьер, а «Новые люди» с «Яблоком» намерены учредить фракции в новом созыве. Эксперты полагают, что у этих партий нишевая повестка, которая не отражает запросов всех россиян. Однако у них еще есть время для исправления ситуации.

Высокие шансы

Самыми популярными на сегодня партиями граждане считают «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию — За правду», следует из данных ВЦИОМа. Каждая из этих политсил уже провела предвыборные съезды и определила список кандидатов, которые поведут ее на парламентские выборы. Так, «Единая Россия» по предложению Владимира Путина включила в первую пятерку министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главного врача клинической больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

Список коммунистов возглавил лидер партии Геннадий Зюганов, вторым номером стала летчик-космонавт Светлана Савицкая, а третьим — экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Всего в федеральной части списка оказалось 15 человек. По похожему пути пошли и в ЛДПР. Первым номером в списке стал Владимир Жириновский, вторым — глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а третьим — член высшего совета партии Сергей Каргинов — всего 15 человек, как и у коммунистов. А вот справороссы пошли по пути «Единой России» и доверили возглавить список пяти людям. В федеральную часть вошли лидеры партии Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.​

Именно эти партии и имеют реальные шансы на прохождение в Госдуму VIII созыва, считает генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

— Шансы непарламентских сил на самом деле не очень велики. Я думаю, это связано с тем, что значительное время упущено. В прошлом году на выборах несколько непарламентских сил укрепили свое положение и получили право участвовать в думской кампании без сбора подписей. С этого момента прошло уже девять месяцев, за это время можно было серьезно активизироваться, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Валерий Федоров добавил, что новые игроки на политическом поле не смогли существенно укрепить свое положение и выигрышно подойти к думским выборам. «Ни медийной раскрутки, ни создания разветвленной системы местных организаций, ни эффективной работы со спонсорами, ни новых ярких лиц, которые могли стать локомотивами», — перечислил проблемы социолог. Единственной партией, которая имеет «условный шанс» на прохождение, специалист назвал «Новых людей».

Минимальные надежды

Тем не менее у этих партий достаточно высокие амбиции на грядущую кампанию. Одной из относительно популярных непарламентских сил считается и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Она имеет представительство в законодательных собраниях 12 регионов. На съезде 29 июня партия выбрала представителей, которые поведут ее в Думу.

— Мы считаем, что имеем все шансы преодолеть пятипроцентный барьер на сентябрьских выборах и пройти в Государственную думу. Конечно, отдаем себе отчет в том, что участие в выборах не будет простым. Но очевидно, что в стране сформировался отчетливо выраженный запрос на обновление политического спектра нижней палаты парламента, — сообщил «Известиям» председатель центрального совета партии Владимир Бураков.

О желании вернуть фракцию в Госдуму «Известиям» сообщил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Политсила, к слову, 4 июля огласит список своих представителей на парламентских выборах.

— Наш план — значительно усилить представительство «Яблока» в Думе и регионах. Самое главное — не просто получить представительство партии в Госдуме. Главное, чтобы многие граждане проголосовали за изменение политики, — отметил он.

Высокие цели перед собой ставят и «Новые люди», которые соберутся на съезд 3–4 июля. В партии «Известиям» также рассказали о желании создать в следующем созыве Думы фракцию. «Насколько она будет велика, покажут результаты выборов в сентябре», — добавили в объединении.

Сторонники партии «Родина» 26 июня собрались, чтобы обсудить свое участие в выборах. Список возглавил лидер силы Алексей Журавлев. Он, к слову, в VII созыве уже был депутатом и при этом не входил ни в одну фракцию.

Эксперты, однако, считают, что шансы сил, не представленных в Думе VII созыва, невелики и в этот раз.

— Эти партии не вытягивают по своим предвыборным программам на федеральный уровень. У них нишевое позиционирование, которое не затрагивает всех избирателей. Они могут рассчитывать на попадание в Думу только в случае ошибки одной из парламентских партий, — полагает политолог Максим Жаров.

— Коридор возможностей для непарламентских партий был открыт, но они не смогли этим воспользоваться. Им не хватает активности, драйва, куража и известных имен, — перечислил причины недостаточной популярности малых сил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Впрочем, он считает, что у Партии пенсионеров, «Новых людей» и «Яблока» еще есть время, чтобы привлечь новых лиц.