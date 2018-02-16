Кандидаты меняются, методички остаются: Соцсети высмеяли предвыборную программу Грудинина

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Блогер Руслан Карманов обратил внимание на то, что название программы кандидата в президенты России на выборах 2018 года Павла Грудинина очень сильно напоминает о политической литературе, предположительно написанной в американском Стэнфорде.

В Сетях с едкой иронией шутят о программе кандидата в президенты России Павла Грудинина. Конкретней говоря, многим не нравится ее название - "10 шагов к достойной жизни".

Внимание к этому тренду привлек известный блогер Руслан Карманов. Так, он продублировал на своей странице "ВКонтакте" сообщение другой пользовательницы, высмеивающей то, что название программы Грудинина кажется достаточно прилежным подражанием формуле, которую используют для наименования своих предвыборных листовок некоторые украинские политики.

Так, программа некогда будущего президента Украины Виктора Ющенко называлась "10 крокiв до назустрiч людям". Программа Славы Вакарчука от 2018 года - "10 перших крокiв до щастя".

Одним словом, завидная преданность цифре 10 во всех этих случаях - включая грудининский - поражает. По логике шутки следует, что программы всем этим политикам и кандидатам пишут в одном месте - в американском Стэнфордском университете.

Цитируемая Кармановым пользовательница предлагает специалистам из США, наконец, поменять методички. Сам блогер сильно сомневается, что это когда-нибудь произойдет. От себя он добавляет комментарий в переиначенном стиле новостных заголовков.

"Движение "За новые методички" запрещено в США как террористическое", - пишет Карманов.