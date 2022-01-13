Кандидаты готовятся к московским муниципальным выборам в сентябре 2022 года

Уже в сентябре Москва будет избирать муниципальных депутатов. Эти выборы отличаются от федеральных главным образом тем, что явка и осведомлённость граждан о них традиционно низкая. В 2008 году на одно место в среднем претендовали два кандидата, конкуренция была крайне низкой, как и явка.

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В 2012 году явка составила порядка 50 %, так как выборы в муниципалитеты совпали с выборами главы государства. 2017 год стал триумфальным для московской оппозиции — партия «Яблоко» по результатам выборов стала второй силой в столице, явка составила 14,82 %.

В этом году на муниципальных выборах можно ожидать значительных изменений. Во-первых, в декабре Мосгордума приняла поправки в закон, согласно которому численность советов муниципальных депутатов будет зависеть от количества избирателей в округе: до 50 000 человек – 10–12 депутатов, от 50 000 до 100 000 – 10–15, от 100 000 до 170 000 – 12–20, более 170 000 – 12–25. Во-вторых, на грядущих выборах планируют применить систему дистанционного электронного голосования.

О том, к чему могут привести такие изменения и чего в целом можно ждать от муниципальной кампании мы поговорили с членом Совета по науке и образованию Молодёжного парламента при Государственной Думе, членом Российского общества политологов Арсением Валерьевичем Лытарем.

«Эта кампания будет одной из самых конкурентных за всю историю местных выборов. Уже сейчас, за 9 месяцев до дня голосования, политические партии активно ведут работу: отбирают кандидатов, составляют программы, обучают агитаторов и сборщиков подписей. Я думаю, что явка значительно повысится. Этому способствует множество факторов. Во-первых, растёт потенциал протестного голосования, да и в целом люди стали более вовлечены в политику. Времена, когда можно было услышать фразы вроде «мне политика не интересна», «я не голосую» давно прошли. Люди видят, что при их участии в политическом процессе возможны путь и локальные, но изменения. Заметно повысилась и активность молодёжи», — отметил эксперт.

По его словам, на выборах небольшого масштаба у кандидатов партии власти меньше преимуществ, чем в крупных избирательных кампаниях:

«Отличительная особенность районных выборов состоит в том, что при ведении кампании кандидат должен плотно взаимодействовать со своим избирателем. Иными словами, административный ресурс здесь работает гораздо менее эффективно, нежели на региональных или федеральных выборах. Здесь важно сосредоточиться на поквартирных обходах, участии в социальных мероприятиях. Главная задача будущего депутата состоит в том, чтобы донести свою точку зрения до целевой аудитории и в день голосования привести лояльных себе жителей на избирательные участки», — заключил политолог.

В сентябре этого года пройдет несколько десятков масштабных избирательных кампаний. Выбирать будут минимум 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и депутатов 11 региональных столиц. В столице состоятся выборы местных депутатов сразу в 125 из 146 районов.