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Кандидаты будут плясать перед электоратом, а выбор сделает Вашингтон: Эксперт описал сценарий выборов на Украине
30 января 2019, 04:24 • 52 • Политика
Политолог Леонид Крутаков уверен, что исход президентских выборов на Украине будет зависеть только от Вашингтона. Пока кандидаты будут плясать перед электоратом, за океаном сделают реальный выбор, считает эксперт.
Политолог и публицист Леонид Крутаков прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине и отметил, что их исход будет зависеть только от Вашингтона. "Все будет зависеть от финансирования и от того, что решат в Вашингтоне", - заявил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News. По его словам, реальный выбор будут делать за океаном, а все действия кандидатов — "просто пляски перед электоратом".
"Кто из них получит ярлык на правление, тот и будет, а все остальные кандидаты будут статистами, - пояснил собеседник агентства. На Украине сейчас истерия, и никто из кандидатов, по мнению политолога, не хочет идти с альтернативной повесткой. "В рамках одной политической повестки хоть 28 кандидатов выставляй, но все равно выбор будет между хреном и редькой", - сравнил эксперт, отметив, что каких-то больших сюрпризов предвыборная кампания не принесет, и "один звонок из Белого дома все решит."
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