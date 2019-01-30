Кандидаты будут плясать перед электоратом, а выбор сделает Вашингтон: Эксперт описал сценарий выборов на Украине

Политолог Леонид Крутаков уверен, что исход президентских выборов на Украине будет зависеть только от Вашингтона. Пока кандидаты будут плясать перед электоратом, за океаном сделают реальный выбор, считает эксперт.

Политолог и публицист Леонид Крутаков прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине и отметил, что их исход будет зависеть только от Вашингтона. "Все будет зависеть от финансирования и от того, что решат в Вашингтоне", - заявил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News. По его словам, реальный выбор будут делать за океаном, а все действия кандидатов — "просто пляски перед электоратом".

"Кто из них получит ярлык на правление, тот и будет, а все остальные кандидаты будут статистами, - пояснил собеседник агентства. На Украине сейчас истерия, и никто из кандидатов, по мнению политолога, не хочет идти с альтернативной повесткой. "В рамках одной политической повестки хоть 28 кандидатов выставляй, но все равно выбор будет между хреном и редькой", - сравнил эксперт, отметив, что каких-то больших сюрпризов предвыборная кампания не принесет, и "один звонок из Белого дома все решит."