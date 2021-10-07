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Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы

07 октября 2021, 15:40  •  65 • Политика
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая покинула пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, подтвердила 7 октября «РИА Новости». информацию о том, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера Государственной думы.
«Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы. Пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия»,— сказала Кузнецова.
5 октября секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что фракция в Госдуме восьмого созыва обновилась на 50% в сравнении с предыдущим созывом. По его словам, свыше 20% фракции являются участниками движения «Мы вместе», представителями ОНФ, а также победителями кадровых конкурсов «Лидеры России. Политика» и партийного конкурса «Федеральный ПолитСтартап».
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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